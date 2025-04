Vitík: Boj o druhé místo? Zkomplikovali jsme si to. Plzeň hrála stejně jako každý zápas

Vstoupit do diskuse (

Byl kapitánem fotbalové Sparty, podruhé za sebou. A zatímco Martin Vitík ve středu prožil s týmem postup do finále MOL Cupu přes Plzeň (1:0), v neděli se stejným soupeřem tvrdě narazil. Letenští na hřišti Viktorie prohráli 0:2 a v tabulce Chance Ligy zůstávají na čtvrtém místě. „Chyběla nám kvalita na balonu,“ líčil 22letý stoper.

Je velký problém, že na Plzeň ztrácíte už šest bodů?

„Momentálně souboj o druhé místo nemáme ve svých rukou. Zkomplikovali jsme si to, ale budeme bojovat a věřit až do posledního zápasu. Každopádně je to velká ztráta.“

Od čeho se můžete odpíchnout do dalších zápasů? Nejste v dobré situaci.

„Musíme další zápas vyhrát za tři body. Když jste ve Spartě, pochopíte, že nepotřebujete žádný bod na odpíchnutí. Musíte vyhrávat s každým soupeřem a s tím jsme srozumění. My musíme vyhrávat.“

Vypadáte a odpovídáte klidně, ale jaká je situace v kabině?

„Odpovídám, jak to cítím a vidím. Jsem zklamaný, stejně jako další kluci. Štve mě to.“

Byla v šatně bouře?

„Byla už o poločase. Ale já se snažím tady dávat spíš smysluplné odpovědi než emoce.“

Jedinou střelu na branku zaznamenal Birmančevič. Proč jste nebyli víc nebezpeční?

„Nic jsme si nevytvořili, chyběla větší kvalita, abychom se dostali k více šancím.“

Překvapila vás Plzeň změnou herního stylu? Víc hrozil Šulc, který se pohyboval vlevo…

„Ničím mě nepřekvapila. Hrála stejně jako každý zápas. Sázela na dlouhé balony, sbírala druhé míče, prodlužovala je za nás. V tom byla úspěšnější než minulý zápas v poháru.“

Brankář Peter Vindahl vás dost vychytal, zachránil. Co stálo za velkým počtem šancí Plzně? Třeba spolupráce s Adamem Ševínským?

„Jde asi o kvalitu Plzně. Nepřišlo mi, že bychom měli problém. Je normální, že soupeř má šance a gólman vás vychytá. První gól byl smolný… To bylo špatně od nás. Druhý taky.“

Jako na podzim jste v Plzni prohráli, navíc bez výraznější šance…

„Ve druhé půli jsme chtěli na Baiera víc dorážet, ale nepovedlo se nám to. Gól na konci prvního poločasu nám zápas hodně ztížil. Zase jsme prohráli… Je to něco, co nás trápí.“