Z druhé ligy až do pohárů. Jindřišek po sezoně skončí, ještě může překonat rekord

Jeden z největších srdcařů českého fotbalu se s ligovými trávníky loučí. Josef Jindřišek oznámil, že tato sezona je pro něj tou úplně poslední. „Neříká se mi to úplně snadno, i když tahle chvíle přijít musela,“ oznamuje se smutkem ve tváři legenda Bohemians. Kapitán klokanů tak v neděli proti Liberci možná nastoupí v Ďolíčku úplně naposledy. Rozlučkový zápas po sezoně odmítl.

V zelenobílém dresu s klokanem ve znaku odehrál už 356 ligových zápasů, v nichž nasázel 21 gólů. Kromě toho si zde zahrál i druhou ligu nebo předkolo evropských pohárů. Ve 44 letech ovšem svou fotbalovou pouť končí.

Žádné speciální loučení s úctyhodnou kariérou nechce a namísto exhibičního rozlučkového utkání chce s fanoušky oslavit své působení v klubu v běžném soutěžním klání. „Bohemka mi nabídla rozlučkový zápas, ale já se s vámi chci rozloučit normálně v ligovém utkání, takže přijďte v neděli v co největším počtu,“ burcuje věrné fanoušky.

Je tedy poměrně jasné, že ho v neděli proti Liberci kouč Jaroslav Veselý pošesté v sezoně pošle na hřiště, čímž bojovný středopolař překoná Václava Procházku a osamostatní se na druhém místě v počtu ligových startů. V historických statistikách už zapíše utkání číslo 448.

Jeho minutáž v aktuální sezoně už byla hodně omezená, takže konec není žádným velkým překvapením, přesto rozlučka s legendou mnohé fanoušky klokanů jistě zasáhne. „Jednou to přijít muselo. Jsem tady s vámi víc než 16 let. Nebylo to vždycky růžové, ale určitě jsem tu zažil víc hezkých momentů,“ bilancuje působení v pražském klubu Jindřišek.

Už nyní drží veterán s přehledem ligový rekord nejstaršího hráče, který kdy zasáhl do zápasu. Žádný jiný čtyřiačtyřicátník se na ligovém trávníku nikdy nepředstavil a tento rekord mu pravděpodobně ještě nějakou dobu vydrží.

Navíc může pomýšlet ještě na jeden historický zápis. Pokud by se ve zbývajících kolech tohoto ročníku dokázal i gólově prosadit, bude také logicky i nejstarším ligovým střelcem. Nyní mu v tomto ohledu patří druhá příčka za další končící legendou, Markem Matějovským.