Náhubkový zákon? NE! Šéf LFA: Klubům jsme připomněli pravidla, vysvětluje Trpišovského

V čase 86:49 Eden exploduje, ruce drtivé většiny osazenstva vyletí k nebi. Liberijská spolupráce má pro Spartu zdrcující účinky. Divine Teah pošle náramný balon na hlavu Oscara – 2:1 pro Slavii. Střelec se ale nijak moc neraduje, Peter Vindahl okamžitě reklamuje hru rukou. Oscar si vzápětí ukazuje někam na klíční kost.

Ihned je jasné, že tohle bude chtít důkladnou revizi VAR. Hlavní sudí, teprve pětadvacetiletý Jan Beneš, v reálu branku uzná. Čím byla docílena, ze svého postavení přesně vidět nemohl. „Na hrací ploše jsme učinili rozhodnutí, že branky bylo dosaženo regulérně,“ říká po utkání do kamer Oneplay Sport.

Přezkum trvá dlouho, přes čtyři minuty. Hráči sledují každý pohyb hlavního arbitra, stejně tak netrpělivě pískající auditorium. A pak se to stane, Beneš ukáže do středového kruhu. Gól je uznán. Friis si zoufale sedne na lavičku, dva prsty opře o rty.

„VAR zkoumal, zda nedošlo k přestupku hry rukou. Zkoumal i ofsajd, ten nebyl o osm centimetrů. Pak zkoumal všechny záběry, ale nenašel jediný průkazný záběr, že by došlo k doteku ruky s míčem. Proto branka platila,“ vysvětluje Beneš.

U VAR seděl Marek Radina. Zhruba pětačtyřicet minut po skončení utkání je usvědčen z omylu záběru v přímém přenosu Oneplay. Sice se subjektivně vzato zachoval podle protokolu VAR (pokud opakované záběry nejsou jasné, VAR nezasahuje), prokazatelný záběr však najít měl. Když ho objevil Jakub Podaný v televizním přenosu…

Ve Friisovi bouchly saze

Radina jednoduše chyboval. Oscar skóroval rukou. Balon hlavou vůbec netrefil, maximálně se o něj otřel, míč ale dál směřoval k ruce, od které se odrazil mimo dosah Vindahla. Branka platit neměla! A v Larsu Friisovi, který se v televizním interview ještě držel, na tiskové konferenci bouchly saze. „Byl to fuc*ing handball. Všichni viděli, že je to loupež. Je potřeba, aby s tím asociace něco udělala, aby se probrala. Byla to jednoznačně hra rukou, je to šílené. Máme monitory, prošli jsme to ze všech možných úhlů. Je to pořád dokola. Ti, co jsou na místě, si umyjí ruce. Nikdo nemá odpovědnost,“ sypal ze sebe bouři ostrých slov.

„Nebyl to regulérní gól. Když to vidím zpětně, nechápu to. Tohle je špatně, mělo by se to vymýtit,“ přidal se zadák Jaroslav Zelený.

Za chvíli se do tiskového centra loudali vítězní slávisté. Nejprve střelec první branky Tomáš Chorý. „Moc nevím, co se řešilo. Je to fotbal,“ pravil vysoce diplomaticky. Moc dobře věděl, že případné neobratné vyjádření by se rychle mohlo otočit proti němu.

Chvíli po něm přišel Jindřich Trpišovský, trenér mistrů, trenér vítězů v derby. Také on byl konfrontován otázkou na Oscarovu branku. „Vím, že se to dlouho přezkoumávalo, rozhodčí mi říkali, že se řeší ofsajd a pak způsob dosažení branky. Ani jednu situaci jsem neviděl a navíc přišlo nařízení, že se nesmíme vyjadřovat k rozhodčím, takže to nechci hodnotit,“ zakroutil hlavou. Na doplňující dotaz redaktora Sportu, o jaké nařízení jde, řekl slávistický kouč následující. „Přišlo to všem klubům od LFA. Jsou tam dost tvrdé tresty, od finančních po zákaz činnosti. Je to popsané tak složitě, že zatím moc nevím, jaká je hranice vyjadřování se k výkonům. Nechci zadávat k ničemu příčiny, nevím, kam můžeme jít. Takže jsem radši opatrnější.“

Nejde o novinku, pouze o připomenutí

O nový paragraf v disciplinárním řádu však nejde. Buď došlo k nedorozumění, nebo ke špatné komunikaci uvnitř Slavie. „Ligová fotbalová asociace nevydala žádné nové nařízení, které by mělo omezovat či zasahovat do vyjadřování trenérů na adresu rozhodčích. Kluby jsme pouze upozornili, že některé výroky vůči delegovaným osobám z poslední doby výrazně překročily hranici profesionální komunikace a lze je označit za pohoršující, urážlivé či ponižující, což dle Disciplinárního řádu FAČR může být důvodem k zahájení disciplinárního řízení. Nejde však o žádnou novinku, pouze o připomenutí pravidel, která platí dlouhodobě,“ vyjádřil se pro Sport Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

Podle informací Sportu došla asociaci trpělivost po událostech v pohárovém semifinále mezi Spartou a Plzní (1:0), kdy se domácí dožadovali, a po právu, vyloučení hostujícího Jemelky. Výkon sudího Ondřej Berky označil Lars Friis za ´totální katastrofu´. „Jak je tohle možné? Zastavme to. Zkazilo to hru,“ brsnil tehdy. Opakovaně si přitom pomohl neslušným výrazem ´fucking´, což prý mělo vyvolat diskusi v ústředí LFA. I vzhledem k tomu, že s koncem jarní části se podobné výstupy měly opakovat, jak tvdí Bárta.

V disciplinárním řádu se jedná o paragraf pod číslem 44. V něm mimo jiné stojí, že v případě pohoršujícího, urážlivého a ponižujícího chování lze trestat až do výše 250 tisíc korun, či zákazem činnosti v maximální délce devíti měsíců. Samozřejmě záleží na míře provinění.

Po emočně vypjaté sobotní noci může být Friis prvním po upozornění LFA, s kým bude zahájeno disciplinární řízení.

Paragraf číslo 44 disciplinárního řádu Kdo v souvislosti s utkáním použije vůči delegované osobě hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč. Disciplinární řád FAČR (s účinností od 1. 3. 2025). V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč. Kdo se dopustí jednání podle odst. 1 nebo 2 v souvislosti s utkáním na sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích nebo jinou obdobnou formou, a to bez ohledu na to, zda byl nebo měl či mohl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na dva až osm týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.