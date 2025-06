Kameník převzal Slovácko, nebyl první ani druhou volbou. Dorazí i Dostálek?

Slovácko po mizerné sezoně (13. místo) musí rychle řešit trenérskou otázku i hráčský kádr. Třiačtyřicetiletý Jan Kameník nebyl první ani druhou volbou. Klub, jenž v minulém ročníku protočil tři kouče, zvažoval angažmá Radoslava Látala či Davida Oulehly. Nakonec vzal celou věc do rukou šéf představenstva (a jeden ze dvou majitelů) Vítězslav Skopal a dohodl se s dnes již bývalým koučem Vyškova.

Paradoxní je, že tím obešel ředitele Petra Pojezného i sportovního manažera Veličeho Šumulikoského. Přesto se právě on k volbě vyjádřil: „Vrací se k nám trenér, který zná klub, prostředí i naši filozofii. Je ambiciózní, pracovitý a věřím, že pomůže k dalšímu rozvoji,“ prohlásil Šumulikoski, jenž se pohybuje blízko A týmu.

Rodák z Otrokovic má za sebou tři plodné sezony ve druhé lize, pokaždé přivedl Vyškov do baráže. V těžkých podmínkách dělal s multikulturním výběrem téměř zázraky. Jeho dalšími bonusy pro Slovácko jsou bydliště nedaleko Uherského Hradiště a výborná znalost angličtiny.

Navíc to v klubu dobře zná, před deseti lety tam působil několik let u mládeže. „Byla to pro mě vstupní brána do profesionálního fotbalu,“ uvedl. V první lize vedl zatím pouze Zlín, a to krátce od října 2019 do března 2020. Zkušenosti sbíral i jako asistent, hlavně vedle Michala Bílka. Ten si ho vyžádal také k nově se tvořící reprezentaci U21, s níž Kameník absolvoval tento týden první sraz v Jablonci. Podmínkou FAČR je, aby asistent působil i na profesionální klubové úrovni. Dohodou se Slováckem je podmínka splněna.

Palinek na odchodu

V předchozích dnech byl bývalý kouč Jihlavy, Strání či slovenského Pohronieho v kontaktu s jedním druholigovým celkem, nabídka z nejvyšší soutěže ovšem dostala logicky přednost. „Jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost. Vnímám pozitivní emoce,“ sdělil při inauguraci. „Na druhou stranu jsem z nedalekého okolí a vím, že jsou zápasy Slovácka velmi sledované, takže je tu velká míra zodpovědnosti. Zároveň je to práce, která mě nesmírně baví a naplňuje,“ dodal.

V klubu nepokračuje Tomáš Palinek, jenž dojel sezonu po odvolaném Ondřeji Smetanovi. Rozhodl se pro změnu prostředí. „Přišla šance posunout se dál a nabrat nové zkušenosti. Těší mě, že mohu tuto příležitost využít,“ vysvětlil Palinek. „Slovácko pro mě vždycky bude srdeční záležitost,“ ujistil.

Jedním z asistentů by se mohl stát Richard Dostálek. Čeká se vítr v hráčském kádru, hostování končí Kukučkovi, Kozákovi či Stojčevskému. Zatím jedinou posilou je levý bek Daniel Kosek z Chrudimi. V rámci letní přípravy zavítá Kameníkův soubor na tradiční soustředění do Slovinska.