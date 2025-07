Sto let ligy a její rekordy: kam míří Trpišovský, mistři vlastňáků či největší „kati“

Kraluje rod Koubů

Rodinná fotbalová firma jako záruka triumfů v lize? Koubovi! A oba brankáři. Pavel Kouba v Dukle a Spartě nasbíral ještě v šedesátých letech pět titulů, jeho syn Petr na Letné v první půli devadesátek čtyři. Sečteno podtrženo: devět dohromady. „Jsem na to pyšný, evokuje mi to vzpomínky na tátu. Potkávám hodně lidí, kteří o něm mluví,“ říká Petr Kouba, ale zároveň na prvenství nelpí. „Přál bych si, aby byl tenhle rekord co nejdřív překonán,“ tvrdí nesobecky. To se však jen tak nestane. Pět titulů má značka Sionko, čtyři Lička, Rosický a Vencel. Nejblíž, ovšem s velkým odstupem, by to měli teoreticky Jan Mejdr (s tátou Pavlem tři tituly) nebo Antonín Kinský z dalšího brankářského klanu (dva tituly).

Otec a syn – mistři

Pavel Kouba, Petr Kouba 9

Rostislav Sionko, Libor Sionko 5

Verner Lička, Mario Lička

Jiří Rosický, Tomáš Rosický

Alexander Vencel starší a mladší 4