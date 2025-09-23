Předplatné

ONLINE: Brozany - Slavia. Mistr vstupuje do MOL Cupu na hřišti týmu z třetí ligy

Mojmír Chytil se raduje z branky proti Karviné
Mojmír Chytil se raduje z branky proti KarvinéZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Jindřich Trpišovský během utkání v Liberci
Oscar Dorley řídil Slavii v Liberci z pozice kapitána
Mojmír Chytil v akci proti Karviné
Pro fotbalové kluby z nižších soutěží začíná svátek. Do MOL Cupu už v úterý vstupuje také Slavia, která se v rámci 3. kola domácího poháru představuje v Brozanech. Třetiligový klub z městyse kousek od Litoměřic se na příjezd mistra Chance Ligy a účastníka Ligy mistrů ve velkém připravuje. (VÍCE čtěte ZDE>>>) Jakou sestavu vybere kouč Jindřich Trpišovský po víkendové remíze v Liberci? ONLINE přenos z utkání sledujte od 16.00 na iSportu.

