ONLINE: Brozany - Slavia. Mistr vstupuje do MOL Cupu na hřišti týmu z třetí ligy
Pro fotbalové kluby z nižších soutěží začíná svátek. Do MOL Cupu už v úterý vstupuje také Slavia, která se v rámci 3. kola domácího poháru představuje v Brozanech. Třetiligový klub z městyse kousek od Litoměřic se na příjezd mistra Chance Ligy a účastníka Ligy mistrů ve velkém připravuje. (VÍCE čtěte ZDE>>>) Jakou sestavu vybere kouč Jindřich Trpišovský po víkendové remíze v Liberci? ONLINE přenos z utkání sledujte od 16.00 na iSportu.