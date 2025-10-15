Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 12. kolem: Kuchta, Rrahmani či Zorvan
Trenéři, snad jste si během reprezentační pauzy oddechli. Na scénu se totiž vrací iSport Fantasy. Dnešní aktualizace cen fotbalistů se dotkla dvanácti hráčů. Osmi fotbalistům cena vzrostla, čtyřem naopak klesla. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na 12. kolo, neměli byste následující informace minout.
John Auta (Z, Teplice)
V jedenáctém kole se dostal do ideální sestavy kola, když proti Dukle nasbíral výborných 7 bodů. Asistoval na jednu branku, další šanci vytvořil. Výkonem si řekl o místo v základní sestavě i v dalším kole. Autu vlastní 1,3 % Trenérů.
Alexander Munksgaard (O, Baník Ostrava)
Vyrovnávacím gólem v 94. minutě zachránil Baníku bod na hřišti Zlína. Odehrál celé utkání a Trenérům přinesl 8 bodů. Nepřekvapí ale detail, že obránce Ostravy vlastní pouze 0,6 % manažerů.
Artur Dolžnikov (Z, Sigma Olomouc)
Před sezonou patřil k nejpopulárnějším hráčům Sigmy, body ale nedoručoval. Kdo měl s Dolžnikovem trpělivost, radost Trenérovi přinesl až v jedenáctém kole, kdy nasbíral 9 bodů. Dolžnikov se těší 1,2 % popularitě.
Tomáš Koubek (B, Slovan Liberec)
Začátek sezony neměla jednička Slovanu příliš povedený, to už je ale pryč. Koubek doposud nasbíral 39 bodů a je šestým nejproduktivnějším brankářem iSport Fantasy. Koubka vlastní 22 % Trenérů, populárnější je pouze Jindřich Staněk.
Matěj Hadaš (O, Sigma Olomouc)
Obránce Sigmy odehrál proti Jablonci nejlepší zápas sezony. Alespoň z pohledu iSport Fantasy. Dvěma asistencemi zařídil oba góly Olomouce a nasbíral excelentních 12 bodů. Byl nejproduktivnějším hráčem kola. Hadaše vlastní 6,6 % Trenérů.
Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)
Už na startu sezonu ukazoval, že se s ním musí v iSport Fantasy počítat. A Darida nepolevuje. Proti Plzni asistoval na gól Václava Pilaře a zapsal 5 bodů. Momentálně se záložník Hradce Králové těší 16% popularitě.
Jiří Sláma (O, Sigma Olomouc)
Jedno z největších překvapení dosavadní iSport Fantasy sezony. Jiří Sláma v jedenácti kolech nasbíral excelentních 44 bodů a je po Filipu Novákovi z Jablonce nejproduktivnějším bekem hry. Slámovi důvěřuje 20 % Trenérů.
Albion Rrahmani (Ú, Sparta Praha)
V pražském derby dostal přednost před Kuchtou a lze s jistotou říci, že si Rrahmani definitivně vybojoval post útočníka čísla jedna. Na kontě má už 54 bodů a je druhým nejproduktivnějším hráčem hry. Rrahmaniho vlastní 42 % Trenérů.
Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)
Proti Zlínu dostal důvěru v základní sestavě, ovšem už o poločase střídal. Před sezonou jeden z nejdražších obránců iSport Fantasy doposud nasbíral pouhých 14 bodů. Pomůže Pojeznému změna hlavního trenéra? Ve hře se těší 2,6% popularitě.
Filip Zorvan (Z, Jablonec)
Když byl oznámen podpis smlouvy s Jabloncem, patřil Zorvan k nejnakupovanějším hráčům iSport Fantasy. Body ale zatím nedoručuje. Zasáhl do čtyřech utkání, nasbíral devět bodů. Zorvanovi nyní důvěřuje 2,8 % Trenérů.
Jakub Martinec (O, Sparta Praha)
Podle očekávání nedostal v derby proti Slavii ani minutu. Jakub Martinec byl v Jablonci mašina na body a zaslouženě patřil mezi nejdražší hráče iSport Fantasy. Po přestupu do Sparty už to ale neplatí. V týmu Martince drží 7 % Trenérů.
Jan Kuchta (Ú, Sparta Praha)
Od sedmého kola přestal být Jan Kuchta produktivní. Postupně nasbíral 1, 2, 1, 1 a 0 bodů. Ztratil post jedničky v útoku Sparty. Není divu, že Kuchtova popularita každým týdnem klesá. Kuchtu nyní vlastní 26 % Trenérů.