Pelta je venku z vězení, o víkendu chce jít na fotbal: Když to doktor povolí...
Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta už zase není ve vězení, výkon trestu mu přerušil Nejvyšší soud. V pátek odpoledne nastoupil do liberecké věznice, ve středu krátce před 14.45 ji v doprovodu svého advokáta Bronislava Šeráka opustil. Už dříve soud přerušil výkon trestu bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové, která si ve stejné kauze vyslechla šestiletý trest, Pelta má jít pykat na pět a půl roku. Před věznicí se podělil před novináři o svoje dojmy z pobytu za mřízemi a přiznal zdravotní potíže.
Přerušením trestu reagoval Nejvyšší soud na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže.
Peltovou situací se ve středu soud zabýval bez veřejného jednání. „Tímto rozhodnutím NS přerušuje výkon trestu uloženého obviněnému do doby, než bude rozhodnuto o podaném dovolání nejvyššího státního zástupce, které bude v uvedené věci dále projednáváno,“ uvedla Tomíčková.
Stříž dovolání podal už před rokem k Městskému soudu v Praze, nicméně k NS doputovalo spolu se spisem teprve nedávno. Celkem bude NS rozhodovat o čtyřech dovoláních. K podnětům Stříže, Kratochvílové a Pelty přibylo tento týden dovolání současné nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, plyne z informací, které ve středu ČTK poskytla mluvčí městského soudu Barbora Walker.
Na cele byl sám
Pelta při odchodu z liberecké věznice novinářům řekl, že s propuštěním počítal s ohledem na to, že stejně učinil už před týdnem Nejvyšší soud u Kratochvílové.
„Samozřejmě, dokud to není černé na bílém, nejsem z věznice venku, tak člověk má pochybnosti,“ řekl Pelta. Uvedl, že za pět dnů pobytu ve věznici se nepotkal s žádným jiným odsouzeným. „Byl jsem na cele sám,“ uvedl. I na vycházky chodil sám.
Jeho první kroky po propuštění budou směřovat za rodinou, a když mu to zdraví dovolí, chce jít o víkendu i na fotbal. „Uvidím, jak mi dopadne v pátek vyšetření u doktora, ale jen když to trošku půjde, tak bych chtěl,“ řekl.
Zdravotní problémy má dle svých slov už více než měsíc. Kvůli nim mu soud schválil i pozdější nástup do vězení.
„Od pátého září jsem byl průběžně v nemocnici, v Jablonci a pak ve vojenské (v Praze). Nejdřív jsem měl žlučníkový záchvat s ucpáním žlučovodu a pak jsem byl na operaci se žlučníkem. To ještě nemám doléčené, takže jsem jezdil i tady ve věznici na převazy do Jablonce do nemocnice,“ dodal Pelta.
Pelta s tehdejší náměstkyní ministerstva školství Kratochvílovou podle pravomocného rozsudku v roce 2017 ovlivnili přidělení ministerských peněz osmnácti konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval. Pelta i Kratochvílová vinu od počátku odmítají.