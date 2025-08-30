Předplatné

ONLINE: Mladá Boleslav - Slavia 1:2. Chaloupek vrátil hostům vedení

Fotbalisté Slavie slaví gól Štěpána Chaloupka
Fotbalisté Slavie slaví gól Štěpána ChaloupkaZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
Matyáš Vojta proměnil opakovanou penaltu
Matyáš Vojta proměnil opakovanou penaltu
Po Staňkově faulu na Prebsla kopala Mladá Boleslav pokutový kop
21
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (29)

Fotbalisté Slavie míří v rámci sedmého kola Chance Ligy do Mladé Boleslavi. Domácí si po zatím nepříliš dobrém vstupu do ligové sezony spravili chuť v Rokycanech, kde v MOL Cupu zvítězili 6:0. Povede se jim na kanonádu navázat a překvapit obhájce titulu, který zatím v lize neprohrál? Zápas, který startuje ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Jablonec74309:315
3Slavia642012:414
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (29)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů