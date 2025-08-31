Cedidla riskoval bez masky. Chtěl jsem víc pomoct týmu, řekl čerstvý reprezentant
Na první reprezentační sraz dorazí Martin Cedidla (23) po zlomenině nosu. Možná bude muset trénovat v masce, kterou v sobotu v duelu na Slovácku po poločase odložil. Při hře mu vadila. „Šel jsem do velkého risku. Kdybych dostal míčem anebo loktem, mohlo se mi to zlomit znova,“ líčil jablonecký obránce po čtvrté výhře na podzim v Chance Lize. Po utkání zůstal odchovanec Zlína na Moravě a šel s rodiči na večeři.
Ovlivnilo vás, že poprvé nastupujete s puncem reprezentanta seniorského áčka?
„Myslím, že úplně ne. Je krásné, když je člověk nominovaný. Na druhou stranu, takové zápasy musíme zvládat. Spíš mě ovlivnila maska, kterou jsem měl na hlavě. Mám ji velkou přes čelo, hodně jsem se v ní potil. Nebylo to ideální. Pak jsme se domluvili, že mi to kluci zatejpují a šel jsem do risku hrát bez ní.“
Proč jste tolik riskoval?
„Chtěl jsem víc pomoct týmu. S maskou to nebylo ono. Ve druhém poločase jsem podal daleko lepší výkon. Do zápasu v reprezentaci bych šel určitě bez ní. Po utkání s Teplicemi jsem měl nalomený nos.“
Byl jste v šoku, když jste se objevil v Haškově nominaci?
„Šok úplně ne. Ale byl jsem nadšený, nečekal jsem to. Doufal jsem, že se můžu dostat třeba mezi náhradníky. Je to krásné ohodnocení. Cuf (Vladimír Coufal) má trest za žluté karty, i proto jsem tam já. Jsem za to rád a věřím, že nějakou minutu dostanu. Kdybych do toho šel s nějakým ostychem, nemám tam co dělat.“
Před rokem a půl jste přitom sestupoval se Zlínem do druhé ligy. Tohle je skoro pohádka, co?
„Jeden trenér z mládeže mi to přesně takto psal. Můžu to být inspirace pro kluky z menších klubů.“
Jak jste viděl vydřenou výhru na Slovácku?
„Byl to ubojovaný zápas. Skvěle jsme bránili, do útoku jsme toho tolik neměli. Řekl bych, že Slovácko bylo dopředu trošku lepší. Je někdy až neuvěřitelné, že někdy dokáže naše obrana ubránit. Skvělý výkon podal Honza Hanuš (brankář).“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu