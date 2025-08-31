ONLINE: Liverpool - Arsenal. West Ham poprvé vyhrál, Diouf asistoval. Další pád City
West Ham s Tomášem Součkem v sestavě zvítězil ve 3. kole anglické fotbalové ligy v Nottinghamu 3:0 a poprvé bodoval. Manchester City prohrál v Brightonu 1:2. Hostům nepomohl gól Erlinga Haalanda, jenž nastoupil ke 100. utkání Premier League, a prohráli podruhé za sebou. Od 17:30 se hraje šlágr kola mezi Liverpoolem a Arsenalem, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
V Nottinghamu padaly góly až v závěru. Šest minut před koncem otevřel skóre útočník Bowen, který ukrytou střelou k tyči zpoza vápna zaskočil brankáře Selse. O čtyři minuty později byl ve vápně faulován Summerville a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Brazilec Paquetá.
„Kladiváři“ zpečetili své vítězství v první minutě nastavení, kdy se po přesném centru bývalého slávisty Dioufa hlavou prosadil střídající Wilson. Třiatřicetiletý útočník dal první gól od letního příchodu z Newcastlu.
Norský kanonýr Haaland oslavil jubileum 88. ligovým gólem, kterým ve 34. minutě otevřel skóre a výrazně překonal rekord v počtu gólů za prvních sto zápasů v Premier League, který držel Alan Shearer se 79 trefami.
„Citizens“ přesto odjeli s prázdnou. V 67. minutě vyrovnal Milner z penalty za ruku Nunese. Anglický záložník se ve věku 39 let a 239 dní stal nejstarším úspěšným exekutorem pokutového kopu v historii Premier League. Brankář Trafford, jenž byl na jeho pokus krátký, se v roce 2002 narodil přesně měsíc před Milnerovým debutem v nejvyšší soutěži.
Minutu před koncem navíc obrana hostů propadla a Brighton se po rychlém kontru dostal až do vápna, kde střídající Gruda udělal kličku Traffordovi a zakončil do odkryté branky.
United spasil Fernandes, uspěla i Chelsea
Manchester United se dočkal prvního vítězství, které vydřel doma proti nováčkovi Burnley. O výhře 3:2 rozhodl v sedmé minutě nastavení z penalty Bruno Fernandes, který překonal slovenského gólmana Martin Dúbravku střelou k tyči.
Tottenham, který bude jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, po výhrách nad Burnley a Manchesterem City poprvé ztratil body. S Bournemouthem doma prohrál 0:1 po gólu Brazilce Evanilsona z páté minuty.
V čele neúplné tabulky je Chelsea, která zvítězila v souboji dosud neporažených týmů nad Fulhamem 2:0. Gólem a asistencí pomohl k výhře argentinský záložník Enzo Fernández.
Svěřenci Enza Maresky odehráli i ve třetím utkání nového ročníku Premier League londýnské derby a navázali na týden staré vítězství 5:1 nad West Hamem. Na úvod soutěže remizovali 0:0 s Crystal Palace.
Stejně jako proti West Hamu skórovali Joao Pedro a Fernández. Brazilský útočník, který přišel v létě z Brightonu za 60 milionů liber (1,73 miliardy korun), otevřel skóre v nastavení prvního poločasu hlavou po Fernándezově přesném centru z rohového kopu. Fernández zvýšil na 2:0 krátce po přestávce z penalty nařízené za Sessegnonovu ruku.
Už po 13 minutách se Chelsea zranil útočník Liam Delap, který bude podle Maresky s poraněným stehenním svalem mimo hru několik týdnů.
Wolverhampton ještě bez nové posily Ladislava Krejčího podlehl doma Evertonu 2:3 a je stále bez bodu. U dvou branek hostů asistoval Grealish, jenž do týmu přišel v létě na hostování z Manchesteru City.
Sunderland, který se vrátil mezi elitu po osmi letech, si připsal druhé vítězství. Zápas s Brentfordem otočil díky brance Francouze Isidora v šesté nastavené minutě.
Premier League - 3. kolo:
Chelsea - Fulham 2:0
Branky: 45.+9 Pedro, 56. Fernández z pen.
Manchester United - Burnley 3:2
Branky: 27. vlastní Cullen, 57. Mbeumo, 90.+7 Fernandes z pen. - 55. Foster, 67. Anthony.
Sunderland - Brentford 2:1
Branky: 82. Le Fée z pen., 90.+6 Isidor - 77. Thiago.
Tottenham - Bournemouth 0:1
Branka: 5. Evanilson.
Wolverhampton - Everton 2:3
Branky: 21. Hwang Hi-čchan, 79. R. Gomes - 7. Beto, 33. Ndiaye, 55. Dewsbury-Hall.
Leeds - Newcastle 0:0.
Brighton - Manchester City 2:1
Branky: 67. Milner z pen., 89. Gruda - 34. Haaland.
Nottingham - West Ham 0:3
Branky: 84. Bowen, 88. Paquetá z pen., 90.+1 Wilson.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|4
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|5
Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|5
Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7
Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|9
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|4:5
|4
|10
Brighton
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|11
Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|12
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|13
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|14
Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|15
West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|16
Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|17
Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|18
Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|19
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|20
Wolves
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup