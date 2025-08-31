Fotbalové přestupy ONLINE: Rychlý konec Schickova trenéra? Kania promluvil o Ghalim
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 31. srpna 2025
Majitel Liberce Ondřej Kania potvrdil v televizi OnePlay informace webu iSport o tom, že na Ahmada Ghaliho přišla nabídka z Olomouce. Nigerijský křídelník začal proti Plzni na lavičce. „Ghali z toho má lehce zamotanou hlavu, je to preventivní, že nehraje. Nabídku Olomouce jsme odmítli, pokud se transfer uskuteční, tak jen za našich podmínek,“ pravil s tím, že pro Ghaliho je nabídka i finančně zajímavá, měl by si vydělat pětkrát tolik, co pobírá pod Ještědem. „Chceme Kričfalušiho, je to na Slavii,“ připustil pak zájem o mladého středopolaře. O nejisté pozici Radoslava Kováče se bavit nechtěl, je to podle něj plně v gesci generálního ředitele Jana Nezmara.
Erik Ten Hag by mohl už po třech zápasech skončit na lavičce Leverkusenu. „Situace kolem Erika ten Haga a Bayeru Leverkusen eskaluje. Trenér čelí obrovské kritice, dokonce i uvnitř klubu, který Nizozemce veřejně nepodporuje,“ píše německý web Kicker. V sobotu nastačily ani dva góly Patrika Schicka na vítězství proti Brémám (3:3) a Leverkusen podlehl v úvodním kole Hoffenheimu 1:2. Povinnost si bundesligový vicemistr splnil v poháru, když vyřadil Grossaspach z regionální ligy.
Útočník Jamie Vardy podepsal jako volný hráč roční smlouvu v italském Cremonese, informoval o tom fotbalový insider Fabrizio Romano. Legenda anglického Leicesteru má možnost prodloužit o další rok, pokud se nováček v Serii A udrží.
Zprávy ze dne 30. srpna 2025
Argentinský fotbalista Alejandro Garnacho mění v Premier League dres a po vynuceném odchodu z Manchesteru United bude hrát za Chelsea. Vítěz mistrovství světa klubů dnes uvedl, že s jednadvacetiletým útočníkem podepsal smlouvu na sedm let.
Karvinský kouč Martin Hyský po utkání s Teplicemi komentoval zájem Pardubic o útočníka Filipa Vechetu: „Mám informace, že tady bude. Samozřejmě čtu noviny a vím, že je nějaký zájem z Pardubic. Tohle všechno je na vedení klubu. Uvidíme, jak situace dopadne. Hráčů této kvality se určitě zbavovat nechci, když ale přijde adekvátní nabídka a hráč bude zaplacený nadstandardně... Máme s Filipem dohodu, protože on chtěl udělat krok pryč, chtěl odejít a využít sezonu, kterou loni měl. Není to žádné tajemství. Máme to s ním udělané tak, že do konce přestupního termínu možnost přestupu někam za lepším u něj je. Pardubice jsou pro nás konkurent. Tento přestup se mi ze sportovního hlediska nelíbí, nechci ho udělat, na druhou stranu když Pardubice s novým majitelem přijdou a zaplatí adekvátní peníze, bude potřeba se nad tím zamyslet. Filip má v hlavě, že pořád chce této situace využít.“
Tomáš Pekhart (36) se rozhoduje o své fotbalové budoucnosti. Podle informací Sportu o zkušeného útočníka opět stojí Pardubice, které po příchodu nového majitele (skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka) hodlají na konci přestupového období investovat do kádru, o čemž informoval v předchozích dnech Sport. Pardubice už Pekharta lákaly během července, kdy se s vytáhlým útočníkem nedomluvily. Teď se jejich zájem obnovil. Člena Ligových kanonýrů láká také brněnský Artis, možností jsou i nabídky z Řecka. Další variantou je, že Pekhart, který je po uplynutí smlouvy v Legii od konce minulé sezony bez angažmá, ukončí bohatou kariéru.
Fotbalisty pražské Slavie posílil rakouský ofenzivní záložník Muhammed Cham. Čtyřiadvacetiletý reprezentant přišel z Trabzonsporu na roční hostování s opcí.
Slavia usilovala o Chama už před rokem, kdy byl hráčem francouzského Clermontu. Místo toho zamířil za čtyři miliony eur (zhruba 98 milionů korun) do Trabzonsporu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. V Edenu se ho dočkali nyní.
„Muhammed je pořád mladý hráč, který se dokázal prosadit v kvalitních soutěžích. Dokázal pravidelně bodovat, střílet góly, asistovat. Má kreativní řešení ve finální fázi, zároveň ale ví, v čem se chce zlepšit,“ řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. „Ceníme si i jeho charakteru, při jednáních na nás udělal dojem. Chce být v národním týmu, chce hrát náročný fotbal. Stejně jako my. Věříme, že pro nás bude posilou a potvrdí své kvality a předpoklady,“ uvedl.
Besiktas Istanbul s českým reprezentantem Davidem Juráskem bude trénovat Sergen Yalcin. Bývalý hráč Besiktase se na lavičku tureckého klubu vrátí po necelých čtyřech letech a nahradí Oleho Gunnara Solskjaera, jenž byl bezprostředně po čtvrtečním vyřazení v posledním předkole Konferenční ligy propuštěn.
Francouzský reprezentant Christopher Nkunku přestoupil z Chelsea do AC Milán. Sedmadvacetiletý ofenzivní hráč podepsal v klubu devatenáctinásobného italského mistra smlouvu do roku 2030. Milánský velkoklub o transferu informoval na svém webu, podle britských médií činí odstupné 42 milionů eur (přes miliardu korun).
Německý reprezentant Nick Woltemade přestoupil ze Stuttgartu do Newcastlu. Anglický klub za něj zaplatí rekordní částku, odstupné se s bonusy může vyšplhat až na 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Zástupci United oznámili, že s třiadvacetiletým útočníkem podepsali dlouhodobou smlouvu. Podle médií se Woltemade upsal do roku 2031.
Tomáš Rigo oficiálně přestupuje z Baníku Ostrava do Stoke City, kde podepsal smlouvu na čtyři roky. Anglický klub transfer oznámil na svém webu. „K finálním podpisům došlo během soboty,“ uvedli Ostravané.
Fotbalisty Bayernu Mnichov posílí útočník Nicolas Jackson z Chelsea. Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana německý klub zaplatí 15 milionů eur za roční hostování, součástí je nepovinný odkup za dalších 80 milionů. Tento přesun je důležitý i pro Slavii, která by mohla rovněž na hostování získat jiného útočníka Bayernu Jonaha Kusi-Asareho.
Bude mít Slavia posilu z Bayernu Mnichov? Renomovaný novinář Florian Plettenberg informuje o možném hostování osmnáctiletého útočníka Jonaha Kusi-Asareho. Vše ale záleží na tom, zda Bayern dotáhne přestup Nicolase Jacksona z Chelsea. O talentovaného Asareho se navíc kromě Slavie zajímají také PSV a Brémy.
Zprávy ze dne 29. srpna 2025
Jablonec posílil křídelník Matej Malenšek. Dvacetiletý člen kádru slovinské reprezentační jednadvacítky přestoupil na sever Čech z Radomlje a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Malenšek má za sebou povedený vstup do nové sezony, v šesti zápasech slovinské ligy dal pět branek. „Matej je mladý ofenzivní hráč, který je schopen hrát zprava i zleva a dostává se často do zakončení. Po šesti kolech slovinské ligy patří k nejlepším střelcům,“ uvedl sportovní ředitel jabloneckého klubu Zdeněk Koukal. Jablonec si také pojistil obránce Martina Cedidlu, který podepsal s klubem novou blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
Levý obránce Liverpoolu Kostas Tsimikas odchází na roční hostování do AS Řím. V konkurenci Milose Kerkeze a Andrewa Robertsona by pravděpodobně neměl dostatečný prostor, a tak zvolil Řek přesun do Serie A.
Přestup, o kterém se už několik dní spekulovalo, je oficální. Matěj Šín míří z Baníku do nizozemského AZ Alkmaar, kde podepsal smlouvu do roku 2030. „AZ je synonymem pro určitý styl fotbalu, chce být dobrý na míči, a to je perspektiva, na kterou se těším. To, co jsem slyšel v rozhovorech s ředitelem a trenérem, ve mně také vzbudilo velké nadšení,“ řekl jednadvacetiletý odchovanec Ostravy pro klubový web. Alkmaar se kvalifikoval do ligové fáze Konferenční ligy, kde si zahraje se Slovanem Bratislava nebo Crystal Palace. Šín bude nosit číslo 33. „Je to moje šťastné číslo naší rodiny. Moje sestra hraje volejbal s dresem číslo 33, náš dům ho měl jako číslo popisné, stejně tak můj první dres.“
Další posilu hlásí Sparta. Pražany posílí Garang Kuol z anglického Newcastlu United. Dvacetiletý Australan původem z Jižního Súdánu za A-tým celku Premier League nenastoupil. Za národní tým debutoval už v osmnácti letech, zahrál si dokonce i na Mistrovství světa v Kataru proti Francii a Argentině. Křídelník podepsal na Letné dlouholetý kontrakt. „Zaujala nás jeho rychlost, schopnost hrát z obou stran a především odvaha chodit do soubojů jeden na jednoho. Vidíme v něm velký potenciál růstu. Současně je ale důležité, aby dostal dostatek času na adaptaci, zvykl si na prostředí i styl českého fotbalu a mohl se postupně zapracovat,“ komentoval pro klubový web příchod prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.
Fotbalisty Tottenhamu, kteří budou jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, posílil nizozemský reprezentant Xavi Simons. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník přestoupil z Lipska za 60 milionů eur (1,47 miliardy korun).
O Simonse měla zájem také Chelsea, ale nakonec se stal další velkou posilou Tottenhamu a novým spoluhráčem brankáře Antonína Kinského. Spurs v létě získali také jiného ofenzivního záložníka Mohammeda Kuduse z West Hamu za téměř 64 milionů eur či útočníka Mathyse Tela z Bayernu Mnichov za 35 milionů eur.
Burussia Dortmund přivedla z Wolverhamptonu útočníka Fabia Silvu. Portugalec po příchodu do klubu Ladislava Krejčího strávil většinu angažmá na hostováních. To poslední ve španělském Las Palmas mu po povedené sezoně (10+3) pomohlo k přestupu do Německa za částku okolo 25 milionů eur (611 milionů korun).