Hapal je bez srdce sestavy. Jak by mohl vypadat nový Baník bez Šína a Riga?
Duo středopolařů, Matěj Šín s Tomášem Rigem, už Ostravě zamávalo. Mimo pražská „S“ a Plzeň přestupoval z české ligy rovnou do zahraničí za více peněz podle Transfermarktu jen Milan Baroš do Liverpoolu, Tomáš Kalas do Chelsea a Luboš Kalouda do CSKA. Jen to dokresluje, jak parádní transfery z ekonomického hlediska Baník v případě těchto záložníků zrealizoval. Otázkou je, jak bude trenér Pavel Hapal na podzim skládat základní sestavu, web iSport přináší čtyři varianty, zatím bez případných posil či dalších odchodů.
Varianta 3-4-2-1
Ofenzivní složení, které by navazovalo na úspěšnou jedenáctku z minulé sezony. Univerzál Kohút by se zasunul o patro níž k Boulovi a pozice desítek za Ewertona a Šína by připadly dvěma letním posilám. Šlo by vyloženě o náhrady „kus za kus“, aby se nemusel překopávat zbytek vazeb.
Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Boula, Kohút, Holzer - Plavšič, Frýdek - Prekop
Varianta 3-1-4-1-1
Dá se předpokládat, že v některých utkáních bude chtít realizační tým využit jedinou čistokrevnou šestku v kádru, kterým je Tiéhi. V lize už to kouč Hapal párkrát aplikoval. Znamenalo by to, že střeďáci nad ním získají více prostoru směrem do ofenzivy. A Plavšič by měl vpředu volnost úplně.
Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Tiéhi - Buchta, Boula, Kohút, Holzer - Plavšič -Prekop
Varianta 3-1-4-2
Znovu hodně podobná varianta s Tiéhim, rozdíl by byl akorát ve složení útočníků. Kdyby s Prekopem kooperoval nahoře Plavšič, měl by Srb obrovský akční rádius a nebyl by klasickým hrotem. Zatímco Owusu by byl na úrovni Prekopa, trhal by obranu náběhy na ofsajdové lajně.
Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Tiéhi - Buchta, Boula, Kohút, Holzer - Owusu, Prekop
Varianta 4-2-3-1
Taková „konzervativní“ klasika jako v odvětě s Celje – návrat k čtyřčlenné obranné řadě a trojúhelníku uprostřed. Frýdek by byl na své nejoblíbenější pozici, to samé oba křídelníci. Problém může nastat na pozici beků, cizinci nemají konzistentní výkonnost. To platí i pro Munksgaarda.
Holec - Rusnák, Frydrych, Pojezný, Kpozo - Boula, Kohút - Buchta, Frýdek, Plavšič - Prekop