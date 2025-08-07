Předplatné

Hapal je bez srdce sestavy. Jak by mohl vypadat nový Baník bez Šína a Riga?

Týmu Pavla Hapala se nepovedl úvod do sezony
Týmu Pavla Hapala se nepovedl úvod do sezonyZdroj: Michal Beránek / Sport
Trenér Pavel Hapal z Ostravy po vyřazení od Celje
Zklamaní hráči Baníku po vyřazení s Celje
Matěj Šín z Ostravy
Tomáš Rigo z Ostravy
Erik Prekop z Ostravy
Zleva Juanjo Nieto z Celje a Daniel Holzer z Ostravy
18
Michal Kvasnica
Chance Liga
Duo středopolařů, Matěj Šín s Tomášem Rigem, už Ostravě zamávalo. Mimo pražská „S“ a Plzeň přestupoval z české ligy rovnou do zahraničí za více peněz podle Transfermarktu jen Milan Baroš do Liverpoolu, Tomáš Kalas do Chelsea a Luboš Kalouda do CSKA. Jen to dokresluje, jak parádní transfery z ekonomického hlediska Baník v případě těchto záložníků zrealizoval. Otázkou je, jak bude trenér Pavel Hapal na podzim skládat základní sestavu, web iSport přináší čtyři varianty, zatím bez případných posil či dalších odchodů.

Varianta 3-4-2-1

Ofenzivní složení, které by navazovalo na úspěšnou jedenáctku z minulé sezony. Univerzál Kohút by se zasunul o patro níž k Boulovi a pozice desítek za Ewertona a Šína by připadly dvěma letním posilám. Šlo by vyloženě o náhrady „kus za kus“, aby se nemusel překopávat zbytek vazeb.

Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Boula, Kohút, Holzer - Plavšič, Frýdek - Prekop

Zleva Michal Kohút z Ostravy a Philipp Wiesinger z Austrie

Varianta 3-1-4-1-1

Dá se předpokládat, že v některých utkáních bude chtít realizační tým využit jedinou čistokrevnou šestku v kádru, kterým je Tiéhi. V lize už to kouč Hapal párkrát aplikoval. Znamenalo by to, že střeďáci nad ním získají více prostoru směrem do ofenzivy. A Plavšič by měl vpředu volnost úplně.

Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Tiéhi - Buchta, Boula, Kohút, Holzer - Plavšič -Prekop

U míče Srdjan Plavšič z Baníku

Varianta 3-1-4-2

Znovu hodně podobná varianta s Tiéhim, rozdíl by byl akorát ve složení útočníků. Kdyby s Prekopem kooperoval nahoře Plavšič, měl by Srb obrovský akční rádius a nebyl by klasickým hrotem. Zatímco Owusu by byl na úrovni Prekopa, trhal by obranu náběhy na ofsajdové lajně.

Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Tiéhi - Buchta, Boula, Kohút, Holzer - Owusu, Prekop

Christ Tiéhi z Baníku a Rok Štorman z Karviné

Varianta 4-2-3-1

Taková „konzervativní“ klasika jako v odvětě s Celje – návrat k čtyřčlenné obranné řadě a trojúhelníku uprostřed. Frýdek by byl na své nejoblíbenější pozici, to samé oba křídelníci. Problém může nastat na pozici beků, cizinci nemají konzistentní výkonnost. To platí i pro Munksgaarda.

Holec - Rusnák, Frydrych, Pojezný, Kpozo - Boula, Kohút - Buchta, Frýdek, Plavšič - Prekop

Matúš Rusnák z Ostravy

