SESTŘIH: Olomouc - Baník 1:0. Rozhodla elegantní patička Vašulína, hosté se bez Riga a Šína trápili
Souboj neúspěšných týmů čtvrtečních předkol dopadl lépe pro domácí Sigmu, která zdolala Baník 1:0. Olomouc poslal do vedení po centru Jana Navrátila patičkou Daniel Vašulín. Jeho krásná třetí branka v sezoně byla jediná v celém utkání a podtrhla špatný vstup do sezony Ostravy. Tým trenéra Pavla Hapala má po pěti zápasech pouhé čtyři body a nachází se na 13. místě. Vyrovnat se také musí s odchody Matěje Šína a Tomáše Riga. Sigma, které si po neúspěchu s Malmö zahraje Konferenční ligu, se posunula na pátou příčku.
Slezané počtvrté z dosavadních pěti duelů v ligové sezoně ztratili body a nadále jim patří až 13. pozice. K dobru nicméně mají odložený zápas v Pardubicích a nedohrané utkání s Teplicemi, v němž po 25 minutách vedou 1:0. Hanáci doma v lize potřetí za sebou zvítězili.
Trenér Baníku Hapal, který se v nejvyšší soutěži vrátil na lavičku po odpykání dvouzápasového disciplinárního trestu, se musel na Andrově stadionu obejít už bez Šína s Rigem. Dvě ostravské opory po čtvrtečním vyřazení v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy od Celje přestoupily do zahraničí. Kouč Sigmy Janotka udělal hned sedm změn v základní sestavě oproti prohrané odvetě Evropské ligy s Malmö.
Jeden z čerstvých hráčů Navrátil našel ve 13. minutě přízemním centrem z pravé strany Vašulína, který míč pohotově patičkou protečoval na zadní tyč a otevřel skóre. Sedmadvacetiletý útočník si připsal třetí gól v ligové sezoně po letním příchodu z Plzně a znovu nakonec vítězný.
Hosté mohli rychle srovnat. O dvě minuty později vypálil Frýdek a po teči kapitána Breiteho skončil míč na tyči domácí branky. Na další šance pak necelých 10 tisíc diváků v hledišti delší dobu čekalo.
Oba týmy zahrozily až chvíli před přestávkou. Prekopa po pasu od Frýdka stíhal domácí Sylla, hostující útočník přesto dokázal zakončit, ale Koutný zasáhl. Na opačné straně vypálil Michez, gólman Holec však jeho pokus z úhlu vyrazil na roh.
Hosté reagovali na nepříznivé skóre hned trojitým poločasovým střídáním. Čerstvý Owusu mohl po šesti minutách druhé půle srovnat, ale Koutný jej vychytal. Na druhé straně na Navrátilův centr nedosáhl Vašulín.
V 73. minutě zůstal domácí gólman Koutný po nepříjemné srážce s protihráčem otřesený ležet na zemi, po krátkém ošetření nicméně v utkání pokračoval. O tři minuty později olomoucký brankář vychytal ve velké šanci střídajícího Rusnáka.
Srovnat mohl i v 80. minutě po centru od Plavšiče Boula, ale volej mu vůbec nesedl. Olomouc těsně vedení ubránila a doma v lize porazila Ostravu poprvé po sedmi zápasech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu