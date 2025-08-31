Předplatné

ONLINE: Sparta - Zlín 1:0. Rrahmani prostřelil Dostála po rohu, vrací se Panák

Albion Rrahmani prostřelil Stanislava Dostála
Na Letnou zavítal Ladislav Krejčí
Nehrající Sparťani zprava Emmanuel Uchenna, Garang Kuol, Magnus Kofod Andersen, Matěj Ryneš, Adam Ševinský a Pavel Kadeřábek
Pyroshow v podání fanoušků Sparty
Gól Lukáše Haraslína neplatil kvůli ofsajdu
Filip Panák se vrací do základní sestavy Sparty
Veljko Birmančevič a Jan Kuchta se radují
8
Program 7. kola Chance Ligy uzavírá souboj Sparty se Zlínem. Pražané zvítězili v posledních pěti utkáních a před reprezentační přestávkou se chtějí vrátit na první místo tabulky. Ovšem nováček ze Zlína vstoupil mezi elitu nad očekávání, získal už 13 bodů a dnes na Letné chce favorita potrápit. Podaří se mu to? ONLINE přenos z utkání sledujte od 20.00 na iSportu.

10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Olomouc74125:313
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

