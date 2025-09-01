Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: Rekordně drahá posila v Anglii na začátku deadline dne

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupechZdroj: ChatGPT
Eliesse Ben Seghir je novou posilou Leverkusenu
Trenér Erik ten Hag během své premiéry na střídačce Leverkusenu v Německém poháru
Do Slavie přichází Muhammed Cham
Tomáš Rigo je novou posilou Stoke City
4
Fotbal

Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Zprávy ze dne 1. září 2025

Důležitý moment
Premier League
1. září 2025 · 06:47

Deadline day začíná zostra v Anglii. Jak informují tamní média, Liverpool se po dlouhých jednáních definitivně dohodl s Newcastlem na příchodu švédského útočníka Alexandra Isaka. Součástí dohody je přestupová částka ve výši 130 milionů liber, tedy zhruba 3,9 miliardy korun, což představuje nový britský rekord. Pětadvacetiletý kanonýr, který v minulé sezoně Premier League nastřílel 23 branek, má okamžitě posílit ofenzivu týmu Arneho Slota a stát se jednou z největších hvězd současného kádru. Liverpool si od něj slibuje, že se stane klíčovou postavou útoku po boku Mohameda Salaha. Isaka by měla v pondělí ráno čeká zdravotní prohlídka. 

Alexander Isak míří z Newcastlu do Liverpoolu
Důležitý moment
1. září 2025 · 06:30

Zprávy ze dne 31. srpna 2025

Bundesliga
31. srpna 2025 · 21:43

Leverkusen přivedl marockého reprezentantem Eliesse Ben Seghirea. Dvacetiletý křídelník přichází k bundesligovým vicemistrům z francouzského AS Monako. S Bayerem podepsal smlouvu platnou do 30. června 2030.

Chance Liga
31. srpna 2025 · 20:51

Útočník Baníku Erik Prekop promluvil po porážce s Olomoucí o zájmu Slavie: „O nějaké nabídce jsem věděl, myslím, že to byla velmi lukrativní nabídka pro všechny strany. Asi už tu můžu otevřeně říct, že to nedopadlo. V první chvíli jsem byl samozřejmě rozhozený. Když si představíte ta lákadla...“ Celý rozhovor čtěte ZDE>>> 

Ostravský útočník Erik Prekop v souboji s Abdoulayem Syllou z Olomouce
Chance Liga
31. srpna 2025 · 15:00

Majitel Liberce Ondřej Kania potvrdil v televizi OnePlay informace webu iSport o tom, že na Ahmada Ghaliho přišla nabídka z Olomouce. Nigerijský křídelník začal proti Plzni na lavičce. „Ghali z toho má lehce zamotanou hlavu, je to preventivní, že nehraje. Nabídku Olomouce jsme odmítli, pokud se transfer uskuteční, tak jen za našich podmínek,“ pravil s tím, že pro Ghaliho je nabídka i finančně zajímavá, měl by si vydělat pětkrát tolik, co pobírá pod Ještědem. „Chceme Kričfalušiho, je to na Slavii,“ připustil pak zájem o mladého  středopolaře. O nejisté pozici Radoslava Kováče se bavit nechtěl, je to podle něj plně v gesci generálního ředitele Jana Nezmara. Co si o Ghaliho možném přestupu myslí Kováč? Více čtěte ZDE>>>

Bundesliga
31. srpna 2025 · 13:58

Erik ten Hag by mohl už po třech zápasech skončit na lavičce Leverkusenu. „Situace kolem Erika ten Haga a Bayeru Leverkusen eskaluje. Trenér čelí obrovské kritice, dokonce i uvnitř klubu, který Nizozemce veřejně nepodporuje,“ píše německý web Kicker. V sobotu nastačily ani dva góly Patrika Schicka na vítězství proti Brémám (3:3) a Leverkusen podlehl v úvodním kole Hoffenheimu 1:2. Povinnost si bundesligový vicemistr splnil v poháru, když vyřadil Grossaspach z regionální ligy.

Serie A
31. srpna 2025 · 13:46

Útočník Jamie Vardy podepsal jako volný hráč roční smlouvu v italském Cremonese, informoval o tom fotbalový insider Fabrizio Romano. Legenda anglického Leicesteru má možnost prodloužit o další rok, pokud se nováček v Serii A udrží. 

Zprávy ze dne 30. srpna 2025

Premier League
30. srpna 2025 · 21:12

Argentinský fotbalista Alejandro Garnacho mění v Premier League dres a po vynuceném odchodu z Manchesteru United bude hrát za Chelsea. Vítěz mistrovství světa klubů dnes uvedl, že s jednadvacetiletým útočníkem podepsal smlouvu na sedm let.

Chance Liga
30. srpna 2025 · 20:30

Karvinský kouč Martin Hyský po utkání s Teplicemi komentoval zájem Pardubic o útočníka Filipa Vechetu: „Mám informace, že tady bude. Samozřejmě čtu noviny a vím, že je nějaký zájem z Pardubic. Tohle všechno je na vedení klubu. Uvidíme, jak situace dopadne. Hráčů této kvality se určitě zbavovat nechci, když ale přijde adekvátní nabídka a hráč bude zaplacený nadstandardně... Máme s Filipem dohodu, protože on chtěl udělat krok pryč, chtěl odejít a využít sezonu, kterou loni měl. Není to žádné tajemství. Máme to s ním udělané tak, že do konce přestupního termínu možnost přestupu někam za lepším u něj je. Pardubice jsou pro nás konkurent. Tento přestup se mi ze sportovního hlediska nelíbí, nechci ho udělat, na druhou stranu když Pardubice s novým majitelem přijdou a zaplatí adekvátní peníze, bude potřeba se nad tím zamyslet. Filip má v hlavě, že pořád chce této situace využít.“

Opustí Filip Vecheta Karvinou?
Důležitý moment
Chance Liga
30. srpna 2025 · 19:49

Tomáš Pekhart (36) se rozhoduje o své fotbalové budoucnosti. Podle informací Sportu o zkušeného útočníka opět stojí Pardubice, které po příchodu nového majitele (skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka) hodlají na konci přestupového období investovat do kádru, o čemž informoval v předchozích dnech Sport. Pardubice už Pekharta lákaly během července, kdy se s vytáhlým útočníkem nedomluvily. Teď se jejich zájem obnovil. Člena Ligových kanonýrů láká také brněnský Artis, možností jsou i nabídky z Řecka. Další variantou je, že Pekhart, který je po uplynutí smlouvy v Legii od konce minulé sezony bez angažmá, ukončí bohatou kariéru.

Důležitý moment
Chance Liga
30. srpna 2025 · 18:52

Fotbalisty pražské Slavie posílil rakouský ofenzivní záložník Muhammed Cham. Čtyřiadvacetiletý reprezentant přišel z Trabzonsporu na roční hostování s opcí. 

 

Slavia usilovala o Chama už před rokem, kdy byl hráčem francouzského Clermontu. Místo toho zamířil za čtyři miliony eur (zhruba 98 milionů korun) do Trabzonsporu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. V Edenu se ho dočkali nyní.

 

„Muhammed je pořád mladý hráč, který se dokázal prosadit v kvalitních soutěžích. Dokázal pravidelně bodovat, střílet góly, asistovat. Má kreativní řešení ve finální fázi, zároveň ale ví, v čem se chce zlepšit,“ řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. „Ceníme si i jeho charakteru, při jednáních na nás udělal dojem. Chce být v národním týmu, chce hrát náročný fotbal. Stejně jako my. Věříme, že pro nás bude posilou a potvrdí své kvality a předpoklady,“ uvedl.

30. srpna 2025 · 13:23

Besiktas Istanbul s českým reprezentantem Davidem Juráskem bude trénovat Sergen Yalcin. Bývalý hráč Besiktase se na lavičku tureckého klubu vrátí po necelých čtyřech letech a nahradí Oleho Gunnara Solskjaera, jenž byl bezprostředně po čtvrtečním vyřazení v posledním předkole Konferenční ligy propuštěn.

Serie A
30. srpna 2025 · 13:09

Francouzský reprezentant Christopher Nkunku přestoupil z Chelsea do AC Milán. Sedmadvacetiletý ofenzivní hráč podepsal v klubu devatenáctinásobného italského mistra smlouvu do roku 2030. Milánský velkoklub o transferu informoval na svém webu, podle britských médií činí odstupné 42 milionů eur (přes miliardu korun).

Chance Liga
30. srpna 2025 · 12:44
Premier League
30. srpna 2025 · 12:36

Německý reprezentant Nick Woltemade přestoupil ze Stuttgartu do Newcastlu. Anglický klub za něj zaplatí rekordní částku, odstupné se s bonusy může vyšplhat až na 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Zástupci United oznámili, že s třiadvacetiletým útočníkem podepsali dlouhodobou smlouvu. Podle médií se Woltemade upsal do roku 2031.

Důležitý moment
Chance Liga
30. srpna 2025 · 11:14

Tomáš Rigo oficiálně přestupuje z Baníku Ostrava do Stoke City, kde podepsal smlouvu na čtyři roky. Anglický klub transfer oznámil na svém webu. „K finálním podpisům došlo během soboty,“ uvedli Ostravané.

Bundesliga
30. srpna 2025 · 09:45

Fotbalisty Bayernu Mnichov posílí útočník Nicolas Jackson z Chelsea. Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana německý klub zaplatí 15 milionů eur za roční hostování, součástí je nepovinný odkup za dalších 80 milionů. Tento přesun je důležitý i pro Slavii, která by mohla rovněž na hostování získat jiného útočníka Bayernu Jonaha Kusi-Asareho.

Důležitý moment
Chance Liga
30. srpna 2025 · 06:57

Bude mít Slavia posilu z Bayernu Mnichov? Renomovaný novinář Florian Plettenberg informuje o možném hostování osmnáctiletého útočníka Jonaha Kusi-Asareho. Vše ale záleží na tom, zda Bayern dotáhne přestup Nicolase Jacksona z Chelsea. O talentovaného Asareho se navíc kromě Slavie zajímají také PSV a Brémy.

Zprávy ze dne 29. srpna 2025

Chance Liga
29. srpna 2025 · 22:57

Jablonec posílil křídelník Matej Malenšek. Dvacetiletý člen kádru slovinské reprezentační jednadvacítky přestoupil na sever Čech z Radomlje a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Malenšek má za sebou povedený vstup do nové sezony, v šesti zápasech slovinské ligy dal pět branek. „Matej je mladý ofenzivní hráč, který je schopen hrát zprava i zleva a dostává se často do zakončení. Po šesti kolech slovinské ligy patří k nejlepším střelcům,“ uvedl sportovní ředitel jabloneckého klubu Zdeněk Koukal. Jablonec si také pojistil obránce Martina Cedidlu, který podepsal s klubem novou blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.

Serie A
29. srpna 2025 · 20:11

Levý obránce Liverpoolu Kostas Tsimikas odchází na roční hostování do AS Řím. V konkurenci Milose Kerkeze a Andrewa Robertsona by pravděpodobně neměl dostatečný prostor, a tak zvolil Řek přesun do Serie A.

