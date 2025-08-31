Předplatné

Válka v Liberci a strach o Višinského. Jak to vypadá s Ghalim? Kdo z Plzně zklamal?

Válka v Liberci a strach o Višinského. Jak to vypadá s Ghalim?
Denis Višinský byl po zákroku Azize Kayonda odnesen na nosítkách
Václav Jemelka musel být ošetřován
Radoslav Kováč během zápasu proti Plzni
Šimon Gabriel srovnal na 1:1
Šimon Gabriel slaví vyronvávací branku Liberce
Šimon Gabriel slaví vyronvávací branku Liberce
Michal Hlavatý z Liberce a Matěj Valenta z Plzně bojují o míč
PRVNÍ DOJEM BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Ideální fotbalové počasí, perfektně připravený trávník a velmi slušná návštěvnost. Všechny okolnosti nahrávaly tomu, že fanoušci na stadionu U Nisy uvidí mezi Libercem a Plzní (1:1) kvalitní ligový fotbal před blížící se reprezentační pauzou. „Prvních zhruba pět minut to bylo opravdu skvělé. Následně se to, ale zvrhlo a třeba o poločase jsem z toho byl vyloženě znechucen. Neustále zdržování, polehávání a i tvrdé zákroky,“ říká redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík v Prvním dojmu. Zápas po zákroku libereckého Kayonda nedohrál Denis Višinský, který byl následně transportován do nemocnice. Přejeme brzký návrat na zelený pažit.

  • Proč se z fotbalového utkání stala „válka“?
  • Kdo z plzeňských hráčů zaujal a kdo zklamal?
  • Proč nehrál liberecký Ghali?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Plzeň733115:712
6Karviná740312:812
7Olomouc63124:310
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

