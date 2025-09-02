Předplatné

Sparta má na radaru zajímavé jméno z ligy. Potenciální přestup musí vyřešit do týdne

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Chytilova odpověď, Rrahmaniho placírka, Baník na rozcestí. Co fauly loktem a spirála milionů?
Kaan Kairinen na tréninku
Kaan Kairinen na tréninku
Kaan Kairinen na tréninku
Kaan Kairinen na tréninku
Radost Albiona Rrahmaniho (vpravo) a Kaana Kairinena
6
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

V úterý skončí doba, kdy je možno tvořit pohárovou soupisku, v případě Sparty konkrétně pro Konferenční ligu. Další pondělí se v Česku zavře transferové okno. Změny se dají čekat, jedna obří však ne. Kaan Kairinen zůstane v Praze, Brémy nenavýšily svou nabídku z konce týdne. Zato je možný jeden třaskavý příchod, i když není úplně blízko.

Ještě v pátek byla Sparta na špičkách, tak nějak očekávala, že Werder Brémy vylepší nabídku, kterou nahodil při snaze získat střeďáka Kaana Kairinena. Za 5 milionů eur, tedy 125 milionů korun, by jej letenští šéfové do Německa pustili, jenže Brémy se dostaly o milion eur níže.

Vůle uvolnit klíčového středopolaře byla i proto, že Fin měl příslib posunout se do lepší soutěže. Jenže podmínky prostě nebyly takové, aby Sparta cukla.

Navíc je tu nutnost mít Fina v kádru. Magnus Kofod Andersen se zranil, u jeho kolena se čeká, jak dopadnou další vyšetření. Možné jsou dva scénáře. Buď zabere konzervativní léčba, což by znamenalo kratší pauzu, nebo nastane průšvih – v překladu operace. Nejistota je hmatatelná, také proto Kairinen zůstává.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů