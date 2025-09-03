Teplice reagují na krizi: chtějí útočníka Sigmy i řeckého kreativce. Horko kolem Trubače
Sedm zápasů, jedna výhra, předposlední místo v tabulce. V Teplicích zatím zažívají úplně identický start jako v minulé sezoně. Přitom měl být tento ročník pro „Skláře“ s nově nabitou ekonomickou stabilitou jiný. Je tedy logické, že v posledním týdnu přestupového období na Stínadlech přešli, co se přestupové aktivity týče, na jiný stupeň. Podle informací Sportu koukají do Slavie, Jablonce či Olomouce, zároveň se stále řeší situace Daniela Trubače.
Zdenko Frťala si oddechl, Teplice se na konci ročníku 2024/25 relativně v klidu zachránily. Novinářům pak řekl: „Věřím, že taková ta předsezonní nálada, že budeme hrát o záchranu, v klubu končí.“ Bohužel, po sedmi kolech taková nálada panuje. Vzhledem k výkonům, bodovému zisku i zdravotním potížím hráčů lze konstatovat, že jsou Teplice opět namočeny v záchranářském boji. Celkem hluboko.
Ne, že by ani doteď nevyvíjely přestupovou aktivitu. Musely. V létě klub opustila celá řada hráčů, skončila hostování, smlouvy… A například Jaroslava Harušťáka postihlo dlouhodobé zranění. Nový majitel Milan Kratina a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek tak přivedli na sever Čech zajímavé kusy, přesně deset nových hráčů. Na hřišti ale zatím Matyáš Kozák, Matěj Pulkrab či Matouš Trmal nedělají rozdíl. A nový stoper Jakub Jakubko ihned zažil hororovou premiéru v Karviné…
„To, co jsme v Karviné předvedli, budeme konzultovat s majitelem a sportovním vedením. Co se nám povede, to zatím nevíme, ale budeme věřit,“ pravil o možných posilách Frťala po prohře 1:4. A vedení dle zdrojů iSportu opravdu reaguje, v posledním týdnu přestupového období stouplo na pedál.
Trubač chce novou výzvu
Podle zdrojů redakce dokonce už do Edenu přišla poptávka na