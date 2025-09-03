Předplatné

Teplice reagují na krizi: chtějí útočníka Sigmy i řeckého kreativce. Horko kolem Trubače

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Přestupák, jaký tu nebyl: Trpišovského voják, zbraň pro Baník, Sparta šlape do Martince
Gólová radost teplických fotbalistů po trefě Michala Bílka
Trenér Teplic Zdenko Frťala
Brankář Teplic Matouš Trmal
Vlevo trenér Zdenko Frťala z Teplic
John Auta z Teplic po neproměněné šanci
Abdallah Gning atakuje Jakuba Jakubka
9
Fotogalerie
Bartoloměj Černík, Radek Špryňar
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Sedm zápasů, jedna výhra, předposlední místo v tabulce. V Teplicích zatím zažívají úplně identický start jako v minulé sezoně. Přitom měl být tento ročník pro „Skláře“ s nově nabitou ekonomickou stabilitou jiný. Je tedy logické, že v posledním týdnu přestupového období na Stínadlech přešli, co se přestupové aktivity týče, na jiný stupeň. Podle informací Sportu koukají do Slavie, Jablonce či Olomouce, zároveň se stále řeší situace Daniela Trubače.

Zdenko Frťala si oddechl, Teplice se na konci ročníku 2024/25 relativně v klidu zachránily. Novinářům pak řekl: „Věřím, že taková ta předsezonní nálada, že budeme hrát o záchranu, v klubu končí.“ Bohužel, po sedmi kolech taková nálada panuje. Vzhledem k výkonům, bodovému zisku i zdravotním potížím hráčů lze konstatovat, že jsou Teplice opět namočeny v záchranářském boji. Celkem hluboko.

Ne, že by ani doteď nevyvíjely přestupovou aktivitu. Musely. V létě klub opustila celá řada hráčů, skončila hostování, smlouvy… A například Jaroslava Harušťáka postihlo dlouhodobé zranění. Nový majitel Milan Kratina a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek tak přivedli na sever Čech zajímavé kusy, přesně deset nových hráčů. Na hřišti ale zatím Matyáš Kozák, Matěj Pulkrab či Matouš Trmal nedělají rozdíl. A nový stoper Jakub Jakubko ihned zažil hororovou premiéru v Karviné…

„To, co jsme v Karviné předvedli, budeme konzultovat s majitelem a sportovním vedením. Co se nám povede, to zatím nevíme, ale budeme věřit,“ pravil o možných posilách Frťala po prohře 1:4. A vedení dle zdrojů iSportu opravdu reaguje, v posledním týdnu přestupového období stouplo na pedál.

Trubač chce novou výzvu

Podle zdrojů redakce dokonce už do Edenu přišla poptávka na

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů