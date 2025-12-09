Tvrdík reagoval na peněžní pomoc asociaci, Slavia není jediná. Sparta to potvrdila, ale…
Pokud českou reprezentaci povede v následujících měsících zahraniční trenér, může se na jeho financování podílet Slavia, Sparta a Plzeň. „Případná pomoc ze strany top klubu profesionálního fotbalu nikomu z výkonného výboru FAČR nepřipadala divná ani podezřelá,“ zveřejnil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na sociální síti X. Redakce deníku Sport a webu iSport oslovila i další kluby.
Vedení asociace stále uvažuje o angažování zahraničního experta. Tím má být v tuto chvíli chorvatský trenér Slaven Bilič, který má zkušenosti z anglické Premier League a naposledy působil v Saúdské Arábii. Jako první o tom informoval server Aktuálně.
V souvislosti s tím se rozjela diskuze o tom, jak by FAČR zaplatil cizince a jeho spolupracovníky. Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace Slavie, řekl Livesport Zprávám, že klub je připraven se podílet na financování projektu. Tento příslib měl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík sdělit na posledním jednání výkonného výboru asociace v Kroměříži.
To vzbudilo velký rozruch. Proto do debaty vstoupil v úterý sám Tvrdík, podle něhož se stejným způsobem vyjádřila také Sparta a Plzeň. „FAČR není v dobré finanční kondici a kluby se mu snaží pomoct v situaci, kdy český trenér odpovídající kvality není k dispozici a zahraniční je výrazně dražší. Jsme ve fotbale jeden tým. Aby u reprezentace byl kvalitní trenérský tým, je i zájmem profesionálního fotbalu,“ napsal na sociální síti X, na které před několika měsíci přestal komunikovat. Tímto reagoval na komentář deníku Sport a webu iSport.
Tvrdík uvedl jako motivaci také další tři důvody. Zaprvé: „Stát nedá asociaci víc peněz.“ Zadruhé: „Partneři a sponzoři se od reprezentace stahují po posledních šesti měsících, které se na hřišti a mimo hřiště úplně nepodařily.“ Zatřetí (a to s trochou nadsázky): „Národní sbírka ze stejných důvodů asi také není realistická, že.“
Redakce v průběhu dne oslovila i další dva zmíněné kluby. „Je pravdou, že se tato teoretická možnost diskutovala na VV a nositeli této myšlenky byly přední české kluby Slavia, Sparta i Viktoria Plzeň. Nicméně vše za předpokladu, že by se podařilo nalézt koncepční řešení v podobě kvalitního zahraničního trenéra, který by se podílel na smysluplném rozvoji českého profesionálního fotbalu v dlouhodobém horizontu. V tuto chvíli se však nejedná o aktuální téma, nic takového není na stole,“ vyjádřil se plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.
Za Spartu reagoval ředitel komunikace Ondřej Kasík: „Ano, jsme připraveni do takového projektu vstoupit a tuto věc podpořit,“ uvedl. V takovém případě by záleželo na výsledném řešení. „Musí se jednat o smysluplný projekt s obsazením kvalitního trenéra a celého realizačního týmu, který bude mít koncepční smýšlení s důrazem na moderní fotbal a moderní principy, provázanost a komunikaci na všech úrovních FAČR. Součástí toho je podle našich představ také tlak na rozvoj juniorských reprezentačních týmů,“ pravil Kasík.
Předseda FAČR David Trunda se k celé věci odmítl vyjádřit. „Všechny relevantní informace k novému reprezentačnímu trenérovi sdělil pan předseda na tiskové konferenci po skončení zasedání výkonného výboru. Vzhledem k probíhajícím jednáním se prozatím k dalšímu vývoji v této záležitosti nebude vyjadřovat,“ odpověděl na dotaz deníku Sport a webu iSport ředitel oddělení komunikace fotbalové asociace Milan Štěrba.
Vedle zahraničního kouče je stále žhavá linka k Jindřichu Trpišovskému. „Tuhle ambici nemám,“ řekl trenér Slavie po pátečním utkání proti Teplicím (2:1). Přesto provizorní štaci u národního týmu zcela nevyloučil. „Mé uvažování může změnit jediná věc. Uvidíme, jestli k ní dojde.“
Sparta by Trpišovského akceptovala
Zřejmě jde o přání kabiny, samotných hráčů. „Myslím, že naše spolupráce je skvělá. Vážím si, jak se vyvinula. Mohl jsem přijít do Slavie a věřím, že ještě nějakou dobu v ní budu. Rozumíme si a nechci mluvit za trenéra. Je to jeho rozhodnutí,“ zmínil Lukáš Provod, jeden z kapitánů „sešívaného“ celku. „Co já vím, reprezentaci by pomohl a šance postoupit z baráže je velká. Neříkám, že je to ideální, protože trénuje Slavii a nějakým stylem ji to ovlivní.“
Podle informací deníku Sport a webu iSport jde stále o preferovanou variantu předsedy Trundy a manažera reprezentací Pavla Nedvěda. Trpišovský by převzal národní tým a vedl ho v semifinále baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku a případně ve finále proti lepšímu týmu z dvojice Dánsko a Severní Makedonie.
Zatímco Slavia může tuto variantu zarazit, Sparta není proti. „Ve chvíli, kdy nemáme na stole dlouhodobé koncepční řešení, tak bychom Jindřicha Trpišovského u národního týmu akceptovali,“ uvedl generální ředitel klubu Tomáš Křivda v Tiki-Taka. „Čekají nás dvě extrémně důležitá utkání. A Jindřich Trpišovský je nejlepší český trenér, tak ať jde pomoct nároďáku,“ zdůraznil.
Přesto zmínil, že je potřeba si nastavit konkrétní podmínky. „Určitě potřebujeme, ať je tam určitá rovnováha, ať to není tak, že celý realizační tým bude také ze Slavie,“ poznamenal Křivda.
To se podle redakčních zdrojů může dostat do rozporu s případným požadavkem trenéra Trpišovského. Jeho ideální představa vypadá zhruba takto: úspěšný kouč převezme reprezentaci na barážová utkání, která se odehrají v Edenu, a k ruce bude mít kompletní realizační tým Slavie. Vše pochopitelně může mít svůj vývoj.
Jak uvedl Trunda, vedení asociace by rádo vyřešilo otázku trenéra národního týmu do Vánoc. Debaty tak stále pokračují a otázek je stále dost.