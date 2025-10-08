Liga očima fanoušků: Derby jako vrchol? Omyl! Vlčkův dárek, rezignovaný Hapal i posila v akci
Hlavní téma fanoušků po jedenáctém kole Chance Ligy? Pochopitelně pražské derby, které skončilo remízou 1:1. Očekávané utkání příliš krásy nenabídlo, k vidění byly spíš fauly a častá přerušování, než fotbal. Trápícímu se Baníku se nevydařil ani zápas ve Zlíně, kde jen remizoval 1:1, Plzeň opět ztratila tři body v nastavení. A Bohemians? Do bezbrankového duelu v Liberci už naskočila i očekávaná posila Eric Ramírez. Přečtěte si, jak fanoušci vybraných klubů v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport hodnotí uplynulé kolo Chance Ligy.
Sparta Praha
Derby ukazuje, kde je český fotbal
Říkal jsem si, že poslední zápas ligového kola bude tím nejlepším na konec. Po finálním hvizdu sudího jsem poznal svůj omyl. Ne, že by utkání nepřineslo nasazení, urputnost a fotbalové momenty, ale celkově, jako vždycky, bylo doprovázeno mnoha žlutými kartami a jednou červenou. Tradiční líté boje na hřišti i na lavičkách ponechaly málo místa pro pohledný fotbal, který, světe div se, diváci očekávají. Nespočet faulů, 23 hostů proti deseti domácích, strkanice a nepublikovatelné slovní výrazy, to vše demonstrovalo to, proč se český fotbal nachází tam, kde je.
Nezbývá než věřit, že se pan Trunda, s tichou podporou Slavie a Plzně, jak se teď po volbách často říká, k této situaci vyjádří. Už by bylo na čase! Soupeři přiznávám krásný gól, který jistě už dalších deset let nezopakuje, a ubránění nerozhodného výsledku v oslabení. Nám zase pro oko lepší fotbal s mnoha – pohříchu nevyužitými – šancemi. Dostihy tedy pokračují a pronášet jakékoli prognózy by bylo předčasné. Čeká nás reprezentační přestávka a poté pohárová utkání. Tam ať jdou půtky stranou.
Miloš Kolář, 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Přestupy, chyby… Remízu v derby brát musíme
Je celkem očividné, že minimálně poslední měsíc není Slavia nejlepším fotbalovým týmem v zemi. Tím pádem je na místě brát remízu na Letné jako dobrý výsledek, se kterým může být spokojena. Rozdíl mezi oběma soupeři zůstal na jediném bodu. Na jaře přijde odveta v Edenu a ta může vypadat úplně jinak. Upřímně v to doufám, protože fotbal, který Slavia předvedla v neděli, rozhodně nevypadal konkurenceschopně.
Můžeme se bavit o tom, že tým trápí zranění a nemoci, přesto předvedený výkon mohl uspokojit jen málokoho. Slavii hrál průběh zápasu do karet: neuznaný gól soupeře, šťastná trefa Kušeje. Podobně jako na Interu se pak ale tým pomohl srazit sám, v Itálii to byl Staněk, v neděli Vlček, kdo daroval soupeři klíčovou branku. Proč vlastně hrál Vlček na pravém beku? Protože Hašioka nepřesvědčil. Podobně jako Sanyang, který nehraje vůbec. Javorček je zraněn, Mbodji je projekt do budoucna, Sadílek hráč do rotace, Cham je tu měsíc. Letní přestupové období se moc nepovedlo.
Ondřej Kreml, 42 let, vědecký pracovník
Viktoria Plzeň
Můžeme mít patent, Vydra je nepostradatelný
V minulém týdnu byl odvolán trenér Koubek. Jestli si někdo myslel, že je to kýžené mávnutí kouzelným proutkem a vše půjde hladce, byl vyléčen hned zkraje. Ve čtvrtek sebevědomí Švédové dostali na prdel. Asi měli také dost smůly, dva zranění za poločas, to se hned tak nevidí. Jejich trenér kvičel něco o špatném rozhodčím. No, ono dvě červené za zápas je taky dost.
Opět se ukázalo, že Vydra je pro nás docela nepostradatelný a v neděli to bylo výrazně vidět. Třeba by tým na konci drobet uklidnil. Můžeme si dát patent na to, jak nevyhrát vyhraný zápas. Opět to samé. Soupeř hraje oslaben, nedáme penaltu, vydřeme vedení, na konci uděláme nesmysl – a máme velké půllejno. Sázet si v 80. minutě našeho utkání na remízu, tak je člověk v balíku. Pro fanoušky je tohle ovšem dost stresující a na jejich chováních i návštěvách je to vidět. Možná jsou naše zlaté časy pryč a budeme si muset zvykat na horší. Ale bojovat za Plzeň, to musíte, pánové, pořád! Liga je ve třetině a dá se toho pořád dost napravit. Tak hurá a rubat! Čest královně Viktorce!
Kovi, 57 let, koordinátor distribuce
Baník Ostrava
Hapal je rezignovaný, Baník potřebuje změnu
Čtyři body ze dvou venkovních zápasů – to je bilance, za kterou musíme být rádi, a hlavně za ni děkovat paní Štěstěně. Pro trenéry i vedení Baníku jsou v současné situaci asi nejdůležitější a až tak je nezajímá způsob, kterým jsme k nim došli. Ale asi nebudu sám, kdo to vidí jinak. Osobně oba zápasy hodnotím velmi negativně. Jsem přesvědčen, že v Pardubicích jsme vyhráli hlavně díky červené kartě pro soupeře a ve Zlíně nás spasily jen střelecká nemohoucnost domácích a gól po šťastně tečované střele. Je třeba k nynější situaci přistoupit s největší vážností.
Je zcela zřejmé, že tým potřebuje nový impuls. Působí to, a nejen na mě, tak, že trenér Hapal a jeho tým je rezignovaný a taky že hráči na hřišti absolutně neví, co mají dělat. Jak je možné, že v obraně se kromě rotace jmen nic nezměnilo a každému soupeři stačí hrát jednoduché míče za ni? Myslím si, že máme tým s velkým potenciálem a při vhodném doplnění se zase časem můžeme vrátit tam, kam jsme patřili poslední dva roky. Ale už nevěřím tomu, že by u toho znovu mohl být Hapal a jeho tým.
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Bohemians Praha 1905
Po drtivém startu balzám a minutáž pro Ramíreze
Zelenobílá série bez porážky pokračuje. Za naprosto nevlídných podmínek jsme v Liberci viděli utkání, které si remízu nejspíš zasloužilo. I když ne o moc, tak zaujatě řeknu, že Bohemka měla k vítězství blíž. Před zápasem bych plichtu bral, ale teď si říkám, že tam něco mělo spadnout. Nevadí! I díky souhře dalších výsledků nepřichází žádná ztráta na okolní konkurenty a mužstvo je pohodlně ukotvené ve středu tabulky. Po drtivém startu naprostý balzám.
Ještě dva zásadní momenty od Nisy. Viděli jsme posilu Erika Ramíreze. Samozřejmě ho těžko hodnotit, ale považuji za pozitivní, že již dostává minutáž, protože podle hlasů, nesoucích se podél Botiče, vypadal spíše jako posila na jarní část.
A to důležitější. Před zápasem s Plzní (jaká to náhoda) se vykartovala polovina obranných řad, což může být problém, nebo také šance ukázat si, že to může jít i jinak. Do pauzy přeju hráčům zdraví a trenérovi šťastnou ruku, bude ji potřebovat. Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník