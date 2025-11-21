Göthova show za Jihlavu: dal čtyři góly v jednom zápase, z toho tři přes celé hřiště
Když naskočí v omlazeném výběru Jihlavy Miners v Superlize malého fotbalu, spoluhráči spoléhají na jeho zkušenosti. Aby také ne, vždyť si útočník Jakub Göth zahrál na mistrovství světa v USA 2015 a podílel se na titulu evropských šampionů na Ukrajině v roce 2018. Své schopnosti zúročil i v poslední výhře 4:3 proti Pardubicím, kdy vstřelil všechny čtyři branky svého týmu, z toho třikrát skóroval přes celé hřiště.
„Pro nás bylo dobré, že Pardubice stále hrály power play. Bránili jsme a hrálo nám to do karet. Myslím, že se domácí rozhodili sami, prohrávali, hádali se s rozhodčím, vše hrálo pro nás. Měli jsme ještě víc šancí, než kolik jsme dali gólů,“ líčil Göth.
Zkušený mazák poslal Horníky do vedení už ve třetí minutě. Po čtvrthodině už to bylo 2:0 pro Jihlavu. „Vedli jsme od začátku. Nevím, zda by Pardubice hrály power play, kdybychom gól nedali, ale jak prohrávaly, tak ji zkoušely. V Pardubicích přitom mají menší hřiště, tolik místa tam na power play není,“ popsal Göth. „Nejeli jsme tam s nejlepší sestavou, jeden hráč nám odpadl těsně před srazem, naštěstí jsme to zvládli,“ radoval se.
Poprvé se prosadil po pohledné kombinaci, pak už prokazoval svůj přehled, když třikrát potrestal power play domácích. „Druhý, třetí i čtvrtý gól padly přes celé hřiště. Vyšlo to střelecky na mě, ale měli jsme toho v utkání víc,“ uvedl zkušený mazák.
Urostlý fotbalista často nastupoval na hrotu sestavy, ale v posledních sezonách už se objevuje v obraně. „Jsem starší, takže hraju jen vzadu, mladí kluci ať nastupují vepředu. Snažím se zezadu týmu pomáhat. Kluci jsou mladí, na druhou stranu máme skvělou partu. Někteří ještě potřebují sbírat zkušenosti, aby nebyli zbrklí a nebáli se hrát,“ přiblížil.
V minulé sezoně naskočil do Superligy malého fotbalu jen dvakrát, připsal si gól a čtyři nahrávky. Na podzim odehrál tři duely, v nichž zaznamenal pět branek a jednu asistenci. „Když to šlo a bylo jich málo, šel jsem. Snažím se klukům pomáhat, ne že bych chtěl, aby to stálo na mě, ale trenér Ondra Lapeš mi nedá pokoj, pořád chce, ať jdu,“ usmál se. „Když mi to vyjde, tak jdu, ale spíš doma, jezdit všude venku se mi nechce, raději jsem s rodinou,“ přiznal otec dvouletého syna.
Göth však vedle mladých šikulů zase pookřál. „Kdyby nebyla taková parta, tak nikam nejdu. Cítím od kluků, že chtějí, abych chodil. Je příjemné, když vím, že chtějí, abych jim pomohl,“ přislíbil Göth.
V minulé sezoně se Horníci trápili, v osmi zápasech vydolovali jediný bod a do play-off nepostoupili. Teď mají po podzimu devět bodů a jsou na třetí pozici se stejným ziskem jako druhé PAMAKO.
Pokud Jihlavě forma vydrží, do vyřazovacích bojů se na jaře podívá. „Kluci jednoznačně chtějí do play-off a jít do něj z druhého místa by bylo lepší,“ prohlásil Göth.