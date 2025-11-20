Přejmenovali po něm letiště, sestřelil Ronalda i Maďary. Irský hrdina je spoluhráčem Šína
Ještě pár dní zpět relativně tuctové jméno v irském výběru, dnes už absolutní legenda země. Troy Parrott vstřelil pět gólů ve dvou klíčových zápasech, kdy mělo Irsko nůž na krku, a vykřesal šanci na postup na mundial skrz baráž. „Obecně nejsem moc emotivní člověk, ale teď jsem poprvé po několika letech brečel,“ přiznal nový národní hrdina, který si nyní chystá formu na souboj s Českem a možná také se spoluhráčem z Alkmaaru Matějem Šínem.
Ze všech šestnácti barážových účastníků mělo Irsko před závěrečnými zápasy skupinové fáze kvalifikace nejmenší šanci dostat se na světový šampionát. Po tragickém vstupu a zisku pouhého jednoho bodu v prvních třech utkáních to vypadalo na blamáž a pro naději na druhé místo potřeboval ostrovní celek vyhrát všechny tři závěrečné zápasy, což se mu nakonec podařilo.
Absolutní hvězdou se přitom stal střelec Parrott, který zařídil klíčové výhry s Portugalskem a Maďarskem a je už navěky hrdinou zeleného národa. Především video vítězné trefy v Budapešti z 96. minuty se okamžitě zařadilo mezi největší poklady dějin irské kopané.
„Bylo to úžasné – obrovská euforie,“ reagoval na dokonalý víkend parťáka z Alkmaaru český záložník Šín. „Všichni z týmu jsme mu gratulovali ve společné skupině. Zaslouží si to za to, jak maká v klubu,“ doplnil bývalý hráč Baníku.
Právě rozhodujícím gólem proti Maďarsku 23letý forvard zkompletoval svůj první hattrick za národní tým a především dal své zemi naději podívat se po 24 letech na mistrovství světa.
„Kolikrát jsem ten gól už viděl? Zhruba 500krát – pokaždé když kouknu na telefon, tak to na mě vyskočí,“ smál se v rozhovoru pro BBC den po senzačním postupu. „Večer jsem nemohl usnout, pořád mi ten moment běhal hlavou,“ pokračoval. Většina irských fanoušků na tom byla jistě podobně.
Irský server RTÉ jeho báječnou formu popsal slovy: „Nejneuvěřitelnější týden, jaký kdy jakýkoli irský hráč v národním dresu zažil. Situace jako vystřižená z reklamy, kterou by si pro světový šampionát vymyslel režisér spotu na Carlsberg.“
Letiště Troye Parrotta
V Irsku se tak fenomenální útočník minimálně na pár dní stal nejpopulárnějším občanem země. Například oficiální účty dublinského letiště se na jeho počest na sociálních sítích přejmenovaly na Letiště Troye Parrotta.
„Viděl jsem to a přijde mi to úžasné. Miluju všechny tyhle věci,“ užívá si božský status. „Lidé mi říkají, že šlo o vůbec nejlepší noc v jejich životě a já nikdy nezapomenu na to, že jsem k ní mohl přispět. Je to nádherné,“ dodává.
Šín a spol. nyní budou doufat, že ve vynikající fazoně bude irský střelec pokračovat i na klubové úrovni. „Všichni ho přivítáme velmi vřele a doufám, že si formu přenese i sem. Troy je hodně týmový hráč, pro mužstvo by se rozkrájel. A má taky nejlepší zakončení: je precizní pravačkou, levačkou i hlavou,“ vyzdvihuje český středopolař hlavní přednosti opěvovaného spoluhráče.
Oba by se proti sobě přitom mohli postavit už za pár měsíců v extrémně vypjatém barážovém klání. „Je to zábavné téma do kabiny. Doufám, že to nepřinese žádnou zlou krev a budeme se jen tak lehce štengrovat,“ poznamenal Šín.
Na vzájemný souboj se už určitě těší také Parrott, který nepochybuje o irském postupu. Když při oslavě zlaté branky proti Maďarsku odhodil dres a ukázal četná tetování po celém těle, dostal následně logicky také otázku, jestli si na kůži nezvěční také nezapomenutelnou noc v Budapešti.
To však zatím odmítl. „Ne. Tetování si nechám udělat až ve chvíli, kdy postoupíme na mistrovství světa,“ pravil odhodlaně nový miláček irského národa.