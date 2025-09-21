Předplatné

ONLINE: Dukla - Bohemians 0:2. Klokani míří za výhrou v malém pražském derby, zvýšil Zeman

Fotbalisté Bohemians slaví gól do sítě Dukly
Fotbalisté Bohemians slaví gól do sítě DuklyZdroj: ČTK / Krumphanzl Michal
Samuel Isife u míče v malém pražském derby
Marcel Čermák s Vlasijem Sinjavským v souboji o míč
Samuel Isife u míče v malém pražském derby proti Bohemians
Zlatan Šehovič z Dukly
Martin Šviderský ze Slovácka a Vojtěch Patrák z Pardubic bojují o míč
Hradečtí fotbalisté se radují z gólu do sítě Zlína, který vstřelil František Čech
Jablonecký záložník Filip Zorvan upadl v souboji s Albertem Labíkem z Karviné
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Po sobotním programu 9. kola Chance Ligy se do čela tabulky minimálně na den vrací Sparta. Letenští zvládli šlágr kola proti Plzni, výhru 2:1 zařídil z penalty Veljko Birmančevič. Jablonec vyhrál v Karviné 2:1. Tři body slaví také Hradec Králové, který uspěl na hřišti Zlína 2:1. Pardubice ani na osmý pokus nevyhrály. Nedělní program otevírá souboj Dukly s Bohemians, Slavia bude hrát v Liberci. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání.

Základní část - 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
12Detail
LIVE
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE
11Detail
LIVE
21Detail
LIVE 2. poločas
02Detail

Sparta - Plzeň 2:1

Sparta ve šlágru porazila doma po obratu Plzeň 2:1. Všechny góly padly až po změně stran. Viktoria vedla na vyprodané Letné po brance Matěje Vydry, za domácí krátce nato srovnal John Mercado. V 76. minutě dostal plzeňský Vydra červenou kartu a z nařízené penalty rozhodl Veljko Birmančevič.

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty • iSport.tv

Karviná - Jablonec 1:2

Jablonec zvítězil v Karviné 2:1, udržel neporazitelnost v sezoně a přinejmenším do večerního zápasu Sparty s Plzní poskočil do čela tabulky. Cestu ke čtvrté výhře v soutěži po sobě otevřel Severočechům už v páté minutě Martin Cedidla a střídající Antonín Růsek přidal druhý gól. Dávid Krčík z penalty pět minut před koncem už jen snížil. Slezané počtvrté z posledních pěti kol nebodovali a v neúplné tabulce jsou sedmí.

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Jablonec 1:2. Čtvrtá výhra v řadě, Severočeši se drží mezi elitou • iSport.tv

Pardubice - Slovácko 1:1

Pardubice remizovaly doma se Slováckem 1:1 a ani na osmý pokus neukončily čekání na premiérové vítězství. Hosty poslal do vedení ve 42. minutě Alan Marinelli, v 56. minutě srovnal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši zůstali v neúplné tabulce poslední se třemi body, mají ale k dobru dohrávku s Baníkem.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Slovácko 1:1. Východočeši ani na osmý pokus nevyhráli • iSport.tv

Olomouc - Teplice 0:0

Olomouc nepotvrdila roli favorita a remizovala s Teplicemi bez branek. Ve vzájemných soubojích v nejvyšší soutěži po čtyřech zápasech nezvítězil domácí tým. Sigma dvakrát trefila brankovou konstrukci, hosty několikrát vychytal gólman Jan Koutný. Hanáci udrželi domácí neporazitelnost v sezoně, Tepličtí posedmé za sebou nezvítězili, v posledních dvou duelech nicméně remizovali.

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Teplice 0:0. Sigma trefovala břevna, na druhé straně pálil Kozák • iSport.tv

Zlín - Hradec Králové 1:2

Hradec Králové vyhrál ve Zlíně 2:1 a připravil mu první domácí porážku v sezoně. Hosty poslal do vedení v sedmé minutě Tom Slončík, druhý gól přidal ve 28. minutě František Čech. Ještě do přestávky snížil Michal Cupák. Hradec poprvé v ligové sezoně zvítězil venku a v posledních čtyřech kolech získal 10 bodů. Zlínský nováček v lize potřetí za sebou nevyhrál.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Hradec Králové 1:2. Hosté se zvedají, trefil se i Slončík • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

