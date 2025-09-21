Olomoucko-teplický propletenec: Trubač, Breite, Leibl, Jásir... Co předcházelo remíze?
Olomoucká linka přes sportovního manažera Ladislava Mináře na Slavii (tři hráči na hostování, jejichž součástí nakonec nebyl Kliment) a Plzeň (Vašulín) je díky politickým důvodům, vzájemným vztahům a rozložení sil v LFA známá. Kdo by to však byl býval řekl, že Sigma nakonec přes turbulentní léto bude tolik žhavit dráty i do Teplic. Sobotní – nijak atraktivní – bezgólové remíze předcházela mnohem zajímavější jednání o hráčích do posledních dní přestupového období.
Nejdřív krátce k plichtě: kdyby olomoučtí Jiří Sláma s Muhamedem Tijanim netrefili jen břevno a teplický Matyáš Kozák dvakrát nepohořel na skvělém Janu Koutném, mohlo být skóre všeobecně zajímavější. Jenže na kdyby se nehraje, a tak se tu a tam na čím dál víc prořídlejších tribunách Androva stadionu (nedorazily ani čtyři tisíce) ozýval pískot a z domácí šatny zase extrémní naštvanost z toho, jakým fotbalem se Sigma v poslední době prezentuje.
„Lidi mají pravdu,“ nechodil kolem horké kaše bek Hanáků Jiří Sláma a přidal pocit z (ne)využívání historicky nejdražší klubové posily Michala Berana. „Byli bychom sami proti sobě, kdybychom takového fotbalistu vynechávali ze hry. Musíme mu dopřát co nejvíc balonů, ať tvoří. Každý z tribuny vidí, že je to fotbalista. Pak je občas škoda, že si tam připadá jak na tenise. Lítá to jen přes něj. Tady na tom musíme zapracovat.“
„Uhlídat hráče jako Beran není jednoduché. Olomouc se pomalu posouvá mezi špičku, jejich síla je obrovská. Každým dalším střídáním se to ukazovalo, o to je bod cennější,“ uvědomoval si kouč Teplic Zdenko Frťala, jehož mužstvo začalo úspěšný slezsko-moravský trip. Nejdříve ve středu bodovalo v Ostravě (1:1) a teď o víkendu znovu. „Základním stavebním kamenem je Trmal. Prokázal po chybách, které k tomu patří, zkušenost. Celá obrana je teď konsolidovanější.“
Zajímavější než devadesátiminutovka v sobotu odpoledne však bylo to, co a s kým se mezi oběma adresami dělo v uplynulých týdnech a měsících. Ústředním pojítkem byl Daniel Trubač, dlouholetý lídr Severočechů, o nějž měla Sigma stále zájem i po podpisu s Dominikem Janoškem a Davidem Tkáčem.