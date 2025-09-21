ZNÁMKY Plzně: Vydra si pokazil výkon faulem, Paluska roste pro velký fotbal
Po trefě Matěje Vydry měli zápas skvěle rozehraný, nakonec ale z Prahy odjíždějí s prázdnou. A právě kapitán Viktorie sehrál při porážce fotbalistů Plzně se Spartou (1:2) klíčovou roli, když zavinil rozhodující penaltu. Jak si vedli další hráči mužstva trenéra Miroslava Koubka? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší). Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.