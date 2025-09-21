Předplatné

Naštvaný Červ: Kuchta mi tam něco řval do ksichtu. Gól jdu slavit se svým týmem

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Mercado se poprvé trefil. Kam s ním do sestavy? Rrahmani nebo Kuchta a proč Panák nepřesvědčil
Zklamaní hráči Plzně na děkovačce s fanoušky
Zklamání Adolfa Šádka s Miroslavem Koubkem po porážce na Spartě
Brian Priske se po zápase raduje s Filipem Panákem
Vyloučený Matěj Vydra opouští hřiště
Zklamání Adolfa Šádka s Miroslavem Koubkem po porážce na Spartě
Gólová radost Veljka Birmančeviče
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
25
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (5)

Fotbalisté Plzně měli v sobotu na Letné zápas dobře rozjetý, ve druhém poločase vedli po přesné hlavičce Matěje Vydry. Náskok západočeskému týmu ale vydržel pouhé tři minuty, Sparta v další fázi zvládla otočku na 2:1. Také díky vítězné penaltě Veljika Birmančeviče. Po ní se blízko k sobě dostali střídající Jan Kuchta a plzeňský reprezentant Lukáš Červ. „Něco mi tam řval do ksichtu,“ popsal situaci po utkání jeden z lídrů Viktorie.

Jan Kuchta šel do zápasu jako náhradník z lavičky, ve sparťanském ofenzivním trojlístku dostali přednost Rrahmani, Birmančevič a Mercado. Dva ze tří forvardů se proti Plzni v sobotu večer trefili, Střídající útočník byl na hřišti od 64. minuty a slavil s týmem na place vítěznou penaltu, kterou po Vydrově červeném faulu na Preciada proměnil Birmančevič.

Než ale Kuchta odběhl po brance na 2:1 ke svým spoluhráčům, zastavil se na hranici vápna u Lukáše Červa. „Něco mi tam řval do ksichtu, nevím... Když dám gól, jdu slavit se svým týmem, nevím, proč má on zapotřebí slavit takhle někomu do ksichtu… To jsou jeho věci, mně je to celkem jedno,“ řekl po utkání zklamaný Červ, když hodnotil plzeňskou porážku.

Západočeši začali přitom ve druhé půli lépe. Matěj Vydra uklidil hlavou do sítě centr od Amara Memiče a Plzeň na Letné vedla. Po třech minutách srovnal Mercado, rozhodující akce přišla v 76. minutě. Vydra, který se zatáhl na levou stranu defenzivy místo ošetřovaného Sampsona Dweha, zachytával náběh Angela Preciada, jenže křídelníka Sparty fauloval ve vápně.

Sudí Marek Radina okamžitě odpískal penaltu, po upozornění od VAR se šel podívat na video a Vydrovi opravil původní žlutou na červenou. „Myslel jsem, že dvojité tresty už se nedávají. Co říkali kluci, nějak extrémně ho netrefil. Zůstala mu tam noha a to člověk potom neovlivní,“ vrátil se Červ ke klíčové situaci utkání. „Rozhodčí se rozhodl takhle, pískl penaltu a Vydrus ještě dostal červenou. Hodně nás to ovlivnilo, kdyby nedostal červenou, ještě tlak uděláme. Tlak jsme udělali i v deseti, ale v jedenácti by to bylo určitě jednodušší,“ mrzelo plzeňského reprezentanta.

Viktoria odjížděla z Prahy v sobotu večer bez bodu a pochopitelně zklamaná. Jaká byla nálada v kabině? „Na ho… Mohli jsme zvládnout z Letné alespoň bod odvézt, nakonec je to za nula, navíc jsme dohrávali s červenou kartou,“ řekl upřímný Červ. „Sparta i s domácí atmosférou určitě silná je, ale měli jsme to zvládnout lépe. Neměli jsme dostat gól hned na 1:1, pokud bychom ho z toho blbého odrazu nedostali, skončilo by to pro nás lépe.“

V zápase bylo vidět i řada tvrdých střetů, například loket na Jana Palusku od Mercada, který nebyl posouzený ani kartou, případně šlapák na Karla Spáčila od Preciada, po němž vytáhl Radina žlutou. „Asi čtyřikrát jsme dostali loktem do obličeje. Karlos… Ty kráso, za mě to je hodně hraniční situace. Pan rozhodčí řekl, že noha byla ve vzduchu, takže je to jenom za žlutou. Bylo to tvrdé utkání, ale neřekl bych, že to bylo za nějakou hranicí férovosti,“ dodala plzeňská opora.

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty • iSport.tv

KonecLIVE
21

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (5)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů