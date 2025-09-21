Naštvaný Červ: Kuchta mi tam něco řval do ksichtu. Gól jdu slavit se svým týmem
Fotbalisté Plzně měli v sobotu na Letné zápas dobře rozjetý, ve druhém poločase vedli po přesné hlavičce Matěje Vydry. Náskok západočeskému týmu ale vydržel pouhé tři minuty, Sparta v další fázi zvládla otočku na 2:1. Také díky vítězné penaltě Veljika Birmančeviče. Po ní se blízko k sobě dostali střídající Jan Kuchta a plzeňský reprezentant Lukáš Červ. „Něco mi tam řval do ksichtu,“ popsal situaci po utkání jeden z lídrů Viktorie.
Jan Kuchta šel do zápasu jako náhradník z lavičky, ve sparťanském ofenzivním trojlístku dostali přednost Rrahmani, Birmančevič a Mercado. Dva ze tří forvardů se proti Plzni v sobotu večer trefili, Střídající útočník byl na hřišti od 64. minuty a slavil s týmem na place vítěznou penaltu, kterou po Vydrově červeném faulu na Preciada proměnil Birmančevič.
Než ale Kuchta odběhl po brance na 2:1 ke svým spoluhráčům, zastavil se na hranici vápna u Lukáše Červa. „Něco mi tam řval do ksichtu, nevím... Když dám gól, jdu slavit se svým týmem, nevím, proč má on zapotřebí slavit takhle někomu do ksichtu… To jsou jeho věci, mně je to celkem jedno,“ řekl po utkání zklamaný Červ, když hodnotil plzeňskou porážku.
Západočeši začali přitom ve druhé půli lépe. Matěj Vydra uklidil hlavou do sítě centr od Amara Memiče a Plzeň na Letné vedla. Po třech minutách srovnal Mercado, rozhodující akce přišla v 76. minutě. Vydra, který se zatáhl na levou stranu defenzivy místo ošetřovaného Sampsona Dweha, zachytával náběh Angela Preciada, jenže křídelníka Sparty fauloval ve vápně.
Sudí Marek Radina okamžitě odpískal penaltu, po upozornění od VAR se šel podívat na video a Vydrovi opravil původní žlutou na červenou. „Myslel jsem, že dvojité tresty už se nedávají. Co říkali kluci, nějak extrémně ho netrefil. Zůstala mu tam noha a to člověk potom neovlivní,“ vrátil se Červ ke klíčové situaci utkání. „Rozhodčí se rozhodl takhle, pískl penaltu a Vydrus ještě dostal červenou. Hodně nás to ovlivnilo, kdyby nedostal červenou, ještě tlak uděláme. Tlak jsme udělali i v deseti, ale v jedenácti by to bylo určitě jednodušší,“ mrzelo plzeňského reprezentanta.
Viktoria odjížděla z Prahy v sobotu večer bez bodu a pochopitelně zklamaná. Jaká byla nálada v kabině? „Na ho… Mohli jsme zvládnout z Letné alespoň bod odvézt, nakonec je to za nula, navíc jsme dohrávali s červenou kartou,“ řekl upřímný Červ. „Sparta i s domácí atmosférou určitě silná je, ale měli jsme to zvládnout lépe. Neměli jsme dostat gól hned na 1:1, pokud bychom ho z toho blbého odrazu nedostali, skončilo by to pro nás lépe.“
V zápase bylo vidět i řada tvrdých střetů, například loket na Jana Palusku od Mercada, který nebyl posouzený ani kartou, případně šlapák na Karla Spáčila od Preciada, po němž vytáhl Radina žlutou. „Asi čtyřikrát jsme dostali loktem do obličeje. Karlos… Ty kráso, za mě to je hodně hraniční situace. Pan rozhodčí řekl, že noha byla ve vzduchu, takže je to jenom za žlutou. Bylo to tvrdé utkání, ale neřekl bych, že to bylo za nějakou hranicí férovosti,“ dodala plzeňská opora.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu