ZNÁMKY Sparty: Birmančevič klíčem, mimořádný Vindahl. Kuchta doručil emoce
Očekávaný souboj Sparty s Plzní v 9. kole Chance Ligy nakonec zvládli lépe Pražané, po otočce vyhráli 2:1. Důležitou roli sehrál Veljko Birmančevič, který proměnil rozhodující penaltu, výborně chytal Peter Vindahl. A komu se naopak tolik nedařilo? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony hráčů mužstva trenéra Briana Priskeho ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.