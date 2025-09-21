Předplatné

ZNÁMKY Sparty: Birmančevič klíčem, mimořádný Vindahl. Kuchta doručil emoce

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty
Zklamaní hráči Plzně na děkovačce s fanoušky
Brian Priske se po zápase raduje s Filipem Panákem
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
Zklamání Adolfa Šádka s Miroslavem Koubkem po porážce na Spartě
Vyloučený Matěj Vydra opouští hřiště
Gólová radost Veljka Birmančeviče
31
iSport.cz
Chance Liga
Očekávaný souboj Sparty s Plzní v 9. kole Chance Ligy nakonec zvládli lépe Pražané, po otočce vyhráli 2:1. Důležitou roli sehrál Veljko Birmančevič, který proměnil rozhodující penaltu, výborně chytal Peter Vindahl. A komu se naopak tolik nedařilo? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony hráčů mužstva trenéra Briana Priskeho ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

