Kozel po nejlepším startu v jablonecké historii: Fantazie. Přísná penalta, uznal Hyský
Pokud si stihli v sobotu odpoledne vyfotit tabulku, rovnou si ji mohli vytisknout a nalepit na nástěnku. Jablonečtí fotbalisté se před večerním šlágrem Sparty s Plzní dostali na tři hodiny do čela Chance Ligy. Lepší start v klubové historii ještě nezažili, v devíti odehraných zápasech už sesbírali 21 bodů. „Je to fantazie,“ neskrýval trenér Luboš Kozel. Jeho mančaft zatím šlape nad plán, ztratil jen s Plzní a pražskými „S“. V ostatních duelech byl stoprocentní.
Na jaře mu pohárová Evropa utekla těsně. Jablonec v nadstavbě šlapal, pravidelně porážel favority, jenže 2. předkolo Konferenční ligy nakonec urvala trápící se Sparta. Nyní jsou Severočeši ještě daleko silnější a hladovější, vždyť skoro ve třetině základní části drží krok s největšími adepty na titul.
„Když jsme měli na začátku ligy těžký los, říkal jsem, ať se soustředíme na sebe, na své výkony a nekoukáme na tabulku, kdyby nám to třeba úplně nevycházelo. Teď jsem ale po zápase klukům říkal, že se na tu tabulku podívat můžou,“ usmál se Luboš Kozel.
Po cenných remízách se Spartou a Plzní si Jablonec poradil s Hradcem Králové a Bohemians. Dlouho vedl i doma nad Slavií, remíza pro něj byla nakonec málo. Od té doby už pravidelně vítězí, tři body bral v zápasech s Teplicemi, Slováckem, Pardubicemi a Karvinou. Slezany zdolal 2:1.
„Jsem zklamaný, hodně zklamaný, protože si myslím, že herně jsme byli lepším mužstvem,“ líčil karvinský trenér Martin Hyský. „Byli jsme ale naivní v tom, jakým způsobem jsme inkasovali. Jablonci stačil účelný výkon, aby si odsud odvezl tři body.“
Šestá jablonecká výhra v sezoně se začala rodit už v 5. minutě, kdy si Albert Labík nepohlídal skórujícího Martina Cedidlu. Přestože domácí obránce po souboji ve vápně upadl, sudí Dominik Starý i s přispěním VARu gól uznal. „Osobně si myslím, že to faul nebyl. I když tam kontakt asi byl, bylo to málo. Myslím si, že rozhodčí se rozhodl správně,“ přiznal Labík sympaticky.
„Gól jde ze sta procent za mnou, protože takovou věc nemůžu udělat. Po pěti minutách, ve kterých jsme měli šance a tlak, prostě nemůžete udělat na druhé straně takovou chybu. Ve vápně jsem se nezorientoval a hrál jsem to jako žák. Zbytečná chyba, která dostala Jablonec na koně,“ káral se.
Gningova šance i neubráněný Růsek
Rychlý úvodní gól pořádně naštval i trenéra Hyského. „Poprvé byl soupeř u nás ve vápně a hned z toho byla inkasovaná branka, která jde jasně za námi. Nejhůř se tam rozhodl Albert Labík, který měl čistý balon a byl v lepší pozici než střílející hráč. Místo toho, aby situaci řešil jednoduše, se to snažil hrát gólmanovi,“ nechápal kouč.
Stejně se rozčílil i v závěru prvního poločasu, kdy Abdallah Gning ve vyložené šanci selhal na Janu Hanušovi. „Tohle mělo skončit vyrovnávacím gólem,“ mrzelo Hyského.
Naproti tomu Jablonec byl daleko efektivnější, ke dvěma vstřeleným gólům mu stačily jen tři střely na bránu. Po dlouhém autovém vhazování Filipa Nováka se trefil i Antonín Růsek. „Dalo se to ubránit. Pro Růska tam nebyl žádný blok, přišel jednoduchý náběh. Rok Štorman měl osobní obranu a byl u něj, jenže se nechoval tak, jak se chovat měl,“ věděl devětačtyřicetiletý kouč.
V závěru se jeho tým vydrápal zpět po Krčíkově proměněné penaltě. A to velmi přísné. Kontakt mezi Janem Fialou a Martinem Cedidlou byl opravdu minimální, pokud k němu vůbec došlo. „Když jsem viděl penaltu v opakovaném záběru, za mě byla přísná, ale rozhodčí to tak prostě vyhodnotili. Samozřejmě nám to pomohlo, bylo ještě dost času na to zareagovat, ale po vstřeleném gólu jsme už neměli žádnou velkou šanci a balon jsme nedostali správným způsobem do vápna,“ dodal Hyský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu