Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty

iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté pražské Sparty ve šlágru 9. kola první ligy porazili doma po obratu Plzeň 2:1. Všechny góly padly až po změně stran. Viktoria vedla na vyprodané Letné po brance Matěje Vydry, za domácí krátce nato srovnal John Mercado. V 76. minutě dostal plzeňský Vydra červenou kartu a z nařízené penalty rozhodl Veljko Birmančevič.

Letenští se posunuli do čela neúplné tabulky o bod před Jablonec a o dva body před Slavii, obhájce titulu z Edenu má ale k dobru nedělní zápas v Liberci. Sparťané porazili Plzeň v nejvyšší soutěži po pěti utkáních. Západočeši již popáté v ligové sezoně ztratili body a v tabulce jsou čtvrtí.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

