ONLINE: Plzeň - Zlín 0:0. Nejistá domácí obrana, hosté v obrovské šanci

Sampson Dweh si plní své povinnosti
Sampson Dweh si plní své povinnostiZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Souboj Plzně se Zlínem
Václav Jemelka z Plzně a Cletus Nombil ze Zlína
Marián Pišoja ze Zlína a Merchas Doski z Plzně
Merchas Doski v osobním souboji
Lukáš Červ se snaží zblokovat míč
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Plzně v desátém kole Chance Ligy hrají proit Zlínu. Domácí se pokouší vrátit na vítěznou vlnu. V předchozím kole domácí soutěže prohráli se Spartou a ve čtvrtek v Evropské lize neudrželi proti oslabenému Ferencvárosi vedení a pouze remizovali 1:1. ONLINE přenos z utkání, které startuje v 18.30, sledujte na iSportu.

00

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Liberec1043315:1315
7Olomouc104337:615
8Zlín942312:1114
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

