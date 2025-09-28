Předplatné

Rozložená Plzeň už je v tabulce za Zlínem: pískot a křeč. Přežije Koubek?

Jan Paluska z Plzně a Jan Kalabiška ze Zlína
Lukáš Červ z Plzně, Michal Cupák ze Zlína, Jan Paluska
Trenér Miroslav Koubek z Plzně
Trenér Bronislav Červenka ze Zlína
Trenér Miroslav Koubek z Plzně
Rafiu Durosinmi zahodil penaltu
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Na takový fotbal, který předváděli na trávníku hráči Plzně v prvním poločase, v Doosan Areně nejsou diváci zvyklí ani zvědaví. Viktoria pokračuje v současném bídném rozpoložení, gólem Michala Cupáka prohrála v 10. kole Chance Ligy se Zlínem 0:1. Překvapení podzimu už jasného favorita přeskočilo i v tabulce, kde se Západočeši propadli na 5. místo. Zasáhne Adolf Šádek a po oznámení nástupu majitele, českého miliardáře Michala Strnada, přivede i nového trenéra? V zákulisí už se spekuluje o Martinu Hyském, který by mohl nahradit Miroslava Koubka.

Viktoria odehrála naprosto šílený první poločas, pokračovala v tom, co předváděla ve druhé půli ve čtvrtek na Ferencvárosi (gól z poslední akce proti deseti a remíza 1:1). Zlín přijel skvěle nachystaný, odhodlaný a dokonale využil současného nastavení českého vicemistra.

Po necelé půlhodině udeřil po rychlé akci z pravé strany Michal Cupák (zlínský učitel skóroval už počtvrté v sezoně), Viktoria nedokázala zareagovat. Krátce poté trefil Rafiu Durosinmi z penalty jenom tyčku, což naznačilo, jakým směrem se zápas bude ubírat.

Plzeň o přestávce protočila sestavu, vytvářela si tlak, ale Zlín celkem v klidu odolával. V jedné velké možnosti Durosinmiho navíc tým podržel gólman Stanislav Dostál. Viktoria prohrála v lize poprvé doma, potřetí celkově. S bilancí 4-3-3 je po deseti kolech až na pátém místě, podzimní překvapení, slavící nováček ze Zlína, naopak poskočil na čtvrté a je o dva body před nedělním soupeřem a jasným favoritem utkání.

Viktoria se dostává na hřišti do krizové situace. Po prohře na Spartě a remíze v Maďarsku na startu Evropské ligy přišla třetí ztráta po sobě, znovu velmi bolavá. Je dost možné, že po pátečním oznámení příchodu nového majitele, miliardáře Michala Strnada, přijde také zásadní třesk u trenérského štábu prvního týmu.

Miroslav Koubek prožívá ve třetí plzeňské sezoně nejhorší období, tým nefunguje. V neděli večer ještě nebylo známo, zda a jak vedení klubu v čele s Adolfem Šádkem zareaguje. „Děláme si na sebe tlak sami. Nedokážeme některé zápasy dotáhnout do vítězství. Pokud jde o mě, proti tlaku jsem odolný, neřeším to. Dělám si svou práci,“ odpověděl zklamaný kouč krátce po utkání do kamer televizní stanice Oneplay Sport.

Na tribuně byla v záběru trojice Pavel Nedvěd, Tomáš Ujfaluši a agent Daniel Smejkal, který mimo jiné zastupuje i Martina Hyského. Podle zpráv ze zákulisí aktuálně nejžhavějšího kandidáta na místo zkušeného kouče Koubka, pokud by došlo na jeho odvolání. V uplynulých dvou sezonách dosáhl s klubem mimořádných úspěchů, jenže současná Plzeň vypadá z mnoha důvodu úplně jinak, což je pro celý klub těžko akceptovatelné.

„V Karviné mám smlouvu, jsem profesionál. Děje se kolem mě hodně věcí, mám nabídky z několika klubů. Brzy se dozvíte víc,“ prohlásil Hyský po sobotní výhře Karviné 2:1 na Slovácku.

V neděli večer ale trenérem Plzně zůstával Koubek. Po úspěšných obdobích jeho pozice rozhodně není pevná, je možné, že nejvyšší vedení jednalo bezprostředně po prohře se Zlínem. Sílí i naštvání fanoušků, kterých do Doosan Areny přišlo ani ne devět tisíc. „Bojujte za Plzeň!“ skandovaly tribuny během zápasu i po něm, než došlo na tradiční děkovačku. „Když se to víte co…“ pravil zklamaný Denis Višinský výmluvně za celou kabinu.

Naopak dlouhou, ale veselou cestu z Plzně měli před sebou členové zlínského týmu. Trenér Bronislav Červenka oslavil v sobotu jubilejní padesátiny, dočkal se mimořádné odměny. „Tohle je sen, vyhrát v Plzni. Stojíte proti týmu s obrovskou kvalitou, kluci dali mně a Tomáši Poznarovi krásný dárek. Máme do reprezentační pauzy ještě jeden zápas. Určitě teď nějaké volno bude, oslavíme to s klukama. Sejdeme se možná až v úterý odpoledne a věříme, že body budou přibývat,“ řekl kouč největšího podzimního překvapení ligy.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (11)

