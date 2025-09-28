Rozložená Plzeň už je v tabulce za Zlínem: pískot a křeč. Přežije Koubek?
Na takový fotbal, který předváděli na trávníku hráči Plzně v prvním poločase, v Doosan Areně nejsou diváci zvyklí ani zvědaví. Viktoria pokračuje v současném bídném rozpoložení, gólem Michala Cupáka prohrála v 10. kole Chance Ligy se Zlínem 0:1. Překvapení podzimu už jasného favorita přeskočilo i v tabulce, kde se Západočeši propadli na 5. místo. Zasáhne Adolf Šádek a po oznámení nástupu majitele, českého miliardáře Michala Strnada, přivede i nového trenéra? V zákulisí už se spekuluje o Martinu Hyském, který by mohl nahradit Miroslava Koubka.
Viktoria odehrála naprosto šílený první poločas, pokračovala v tom, co předváděla ve druhé půli ve čtvrtek na Ferencvárosi (gól z poslední akce proti deseti a remíza 1:1). Zlín přijel skvěle nachystaný, odhodlaný a dokonale využil současného nastavení českého vicemistra.
Po necelé půlhodině udeřil po rychlé akci z pravé strany Michal Cupák (zlínský učitel skóroval už počtvrté v sezoně), Viktoria nedokázala zareagovat. Krátce poté trefil Rafiu Durosinmi z penalty jenom tyčku, což naznačilo, jakým směrem se zápas bude ubírat.
Plzeň o přestávce protočila sestavu, vytvářela si tlak, ale Zlín celkem v klidu odolával. V jedné velké možnosti Durosinmiho navíc tým podržel gólman Stanislav Dostál. Viktoria prohrála v lize poprvé doma, potřetí celkově. S bilancí 4-3-3 je po deseti kolech až na pátém místě, podzimní překvapení, slavící nováček ze Zlína, naopak poskočil na čtvrté a je o dva body před nedělním soupeřem a jasným favoritem utkání.
Viktoria se dostává na hřišti do krizové situace. Po prohře na Spartě a remíze v Maďarsku na startu Evropské ligy přišla třetí ztráta po sobě, znovu velmi bolavá. Je dost možné, že po pátečním oznámení příchodu nového majitele, miliardáře Michala Strnada, přijde také zásadní třesk u trenérského štábu prvního týmu.
Článek pokračuje pod infografikou.
Miroslav Koubek prožívá ve třetí plzeňské sezoně nejhorší období, tým nefunguje. V neděli večer ještě nebylo známo, zda a jak vedení klubu v čele s Adolfem Šádkem zareaguje. „Děláme si na sebe tlak sami. Nedokážeme některé zápasy dotáhnout do vítězství. Pokud jde o mě, proti tlaku jsem odolný, neřeším to. Dělám si svou práci,“ odpověděl zklamaný kouč krátce po utkání do kamer televizní stanice Oneplay Sport.
Na tribuně byla v záběru trojice Pavel Nedvěd, Tomáš Ujfaluši a agent Daniel Smejkal, který mimo jiné zastupuje i Martina Hyského. Podle zpráv ze zákulisí aktuálně nejžhavějšího kandidáta na místo zkušeného kouče Koubka, pokud by došlo na jeho odvolání. V uplynulých dvou sezonách dosáhl s klubem mimořádných úspěchů, jenže současná Plzeň vypadá z mnoha důvodu úplně jinak, což je pro celý klub těžko akceptovatelné.
„V Karviné mám smlouvu, jsem profesionál. Děje se kolem mě hodně věcí, mám nabídky z několika klubů. Brzy se dozvíte víc,“ prohlásil Hyský po sobotní výhře Karviné 2:1 na Slovácku.
V neděli večer ale trenérem Plzně zůstával Koubek. Po úspěšných obdobích jeho pozice rozhodně není pevná, je možné, že nejvyšší vedení jednalo bezprostředně po prohře se Zlínem. Sílí i naštvání fanoušků, kterých do Doosan Areny přišlo ani ne devět tisíc. „Bojujte za Plzeň!“ skandovaly tribuny během zápasu i po něm, než došlo na tradiční děkovačku. „Když se to víte co…“ pravil zklamaný Denis Višinský výmluvně za celou kabinu.
Naopak dlouhou, ale veselou cestu z Plzně měli před sebou členové zlínského týmu. Trenér Bronislav Červenka oslavil v sobotu jubilejní padesátiny, dočkal se mimořádné odměny. „Tohle je sen, vyhrát v Plzni. Stojíte proti týmu s obrovskou kvalitou, kluci dali mně a Tomáši Poznarovi krásný dárek. Máme do reprezentační pauzy ještě jeden zápas. Určitě teď nějaké volno bude, oslavíme to s klukama. Sejdeme se možná až v úterý odpoledne a věříme, že body budou přibývat,“ řekl kouč největšího podzimního překvapení ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu