V Plzni končí Koubek po prohře se Zlínem. Potřebujeme impuls okamžitě, řekl Šádek

Sestřih: Plzeň - Zlín 0:1. Durosinmi zahodil penaltu, hosté vezou senzační výhru a jsou čtvrtí
Jan Paluska z Plzně a Jan Kalabiška ze Zlína
Lukáš Červ z Plzně, Michal Cupák ze Zlína, Jan Paluska
Zlín se raduje z výhry na hřišti Plzně
Trenér Miroslav Koubek z Plzně
Trenér Miroslav Koubek z Plzně
Rafiu Durosinmi zahodil penaltu
Lukáš Červ se snaží zblokovat míč
Jonáš Bartoš
Chance Liga
V Plzni dochází k razantním změnám. Nedělní prohra 0:1 se Zlínem znamená konečnou pro trenéra Miroslava Koubka i asistenta Jana Trousila. V pondělí dopoledne trenérův odchod po vzájemné dohodě oficiálně potvrdila Plzeň. Zkušený kouč uzavírá západočeské angažmá po dvou úspěšných sezonách, současná třetí je ale ve znamení špatných výsledků i výkonů, které kouče stály místo. Mužstvo do reprezentační pauzy převezme asistent Marek Bakoš, asistovat mu bude Zdeněk Bečka. Klub jedná o angažování Martina Hyského z Karviné.

„Po vzájemné dohodě dnes došlo k ukončení angažmá Miroslava Koubka na lavičce Viktorie Plzeň. Spolu s ním skončil i Jan Trousil. Dočasným vedením týmu byl pověřen Marek Bakoš, kterému bude asistovat Zdeněk Bečka,“ zní oficiální vyjádření Viktorie Plzeň.

„Po nepovedeném utkání se Zlínem, které bylo pro nás všechny i naše fanoušky velkým zklamáním, jsme společně s trenérem vedli dlouho diskusi. Došli jsme společně k závěru, že mužstvo potřebuje okamžitě nový impuls a vzájemně se dohodli, že ukončíme spolupráci,“ doplnil Adolf Šádek, generální ředitel klubu.

„Logicky nejsme spokojeni s výsledky především v ligové soutěži, kde jsme během deseti kol poztráceli zbytečně moc bodů. Bohužel v posledních zápasech to ani herně nebylo ideální. Proto jsme se v rámci sportovního úseku shodli na nutnosti řešení,“ pokračoval Šádek. Společně s Koubkem skončil i asistent Jan Trousil.

Vedením prvního týmu byl dočasně pověřen Marek Bakoš, kterému bude asistovat Zdeněk Bečka. „Již ve čtvrtek hrajeme Evropskou ligu s Malmö, v neděli pak ligový zápas s Hradcem. To jsou naše dva nejbližší cíle, k nimž nyní míří veškerá naše pozornost, chceme oba zápasy jednoznačně zvládnout, “ zmínil Šádek.

Plzeň prohrála v neděli 0:1 se Zlínem, za uplynulý týden ztratila třetí zápas po sobě. V ligové sezoně padla poprvé doma, celkově potřetí, s bilancí 4-3-3 patří ambicióznímu klubu až páté místo v tabulce Chance Ligy.

Výsledkový propad a mizérie posledního týdne donutily jednat vedení západočeského klubu.  O Koubkově konci se v zákulisí mluvilo delší dobu, ve hře bylo už po plzeňském nezdaru v polovině srpna na Dukle. Viktoria následně zvládla dohrávku v Mladé Boleslavi (5:0), což trenérovu pozici zachránilo. Pod úspěšným koučem se mužstvo nepodařilo nastartovat a přišly další ztráty, což vyvrcholilo prohrou doma se Zlínem a následným ukončením Koubkova angažmá.

Zkušený kouč ale neměl jednoduchou situaci – Viktorii zasáhly letní odchody Lukáše Kalvacha, Pavla Šulce a Cadua, bez klíčových hráčů šly výkony a výsledky celého týmu dolů. Nové posily si v týmu teprve zvykají a celé mužstvo hledá tvář, aby mohlo konkurovat elitním českým klubům.

Plzeň zároveň jedná o příchodu Martina Hyského z Karviné, jenž by měl navázat na Koubkovu velmi dobrou práci z předchozího období a nastartovat v klubu novou éru. Ta je spojena i s nástupem majitele Michala Strnada, českého miliardáře a zbrojaře, což klub oficiálně potvrdil v pátek.

