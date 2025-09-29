V Plzni končí Koubek po prohře se Zlínem. Potřebujeme impuls okamžitě, řekl Šádek
V Plzni dochází k razantním změnám. Nedělní prohra 0:1 se Zlínem znamená konečnou pro trenéra Miroslava Koubka i asistenta Jana Trousila. V pondělí dopoledne trenérův odchod po vzájemné dohodě oficiálně potvrdila Plzeň. Zkušený kouč uzavírá západočeské angažmá po dvou úspěšných sezonách, současná třetí je ale ve znamení špatných výsledků i výkonů, které kouče stály místo. Mužstvo do reprezentační pauzy převezme asistent Marek Bakoš, asistovat mu bude Zdeněk Bečka. Klub jedná o angažování Martina Hyského z Karviné.
„Po vzájemné dohodě dnes došlo k ukončení angažmá Miroslava Koubka na lavičce Viktorie Plzeň. Spolu s ním skončil i Jan Trousil. Dočasným vedením týmu byl pověřen Marek Bakoš, kterému bude asistovat Zdeněk Bečka,“ zní oficiální vyjádření Viktorie Plzeň.
„Po nepovedeném utkání se Zlínem, které bylo pro nás všechny i naše fanoušky velkým zklamáním, jsme společně s trenérem vedli dlouho diskusi. Došli jsme společně k závěru, že mužstvo potřebuje okamžitě nový impuls a vzájemně se dohodli, že ukončíme spolupráci,“ doplnil Adolf Šádek, generální ředitel klubu.
„Logicky nejsme spokojeni s výsledky především v ligové soutěži, kde jsme během deseti kol poztráceli zbytečně moc bodů. Bohužel v posledních zápasech to ani herně nebylo ideální. Proto jsme se v rámci sportovního úseku shodli na nutnosti řešení,“ pokračoval Šádek. Společně s Koubkem skončil i asistent Jan Trousil.
Vedením prvního týmu byl dočasně pověřen Marek Bakoš, kterému bude asistovat Zdeněk Bečka. „Již ve čtvrtek hrajeme Evropskou ligu s Malmö, v neděli pak ligový zápas s Hradcem. To jsou naše dva nejbližší cíle, k nimž nyní míří veškerá naše pozornost, chceme oba zápasy jednoznačně zvládnout, “ zmínil Šádek.Plzeň prohrála v neděli 0:1 se Zlínem, za uplynulý týden ztratila třetí zápas po sobě. V ligové sezoně padla poprvé doma, celkově potřetí, s bilancí 4-3-3 patří ambicióznímu klubu až páté místo v tabulce Chance Ligy.
Výsledkový propad a mizérie posledního týdne donutily jednat vedení západočeského klubu. O Koubkově konci se v zákulisí mluvilo delší dobu, ve hře bylo už po plzeňském nezdaru v polovině srpna na Dukle. Viktoria následně zvládla dohrávku v Mladé Boleslavi (5:0), což trenérovu pozici zachránilo. Pod úspěšným koučem se mužstvo nepodařilo nastartovat a přišly další ztráty, což vyvrcholilo prohrou doma se Zlínem a následným ukončením Koubkova angažmá.
Zkušený kouč ale neměl jednoduchou situaci – Viktorii zasáhly letní odchody Lukáše Kalvacha, Pavla Šulce a Cadua, bez klíčových hráčů šly výkony a výsledky celého týmu dolů. Nové posily si v týmu teprve zvykají a celé mužstvo hledá tvář, aby mohlo konkurovat elitním českým klubům.
Plzeň zároveň jedná o příchodu Martina Hyského z Karviné, jenž by měl navázat na Koubkovu velmi dobrou práci z předchozího období a nastartovat v klubu novou éru. Ta je spojena i s nástupem majitele Michala Strnada, českého miliardáře a zbrojaře, což klub oficiálně potvrdil v pátek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu