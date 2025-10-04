Předplatné

ONLINE: poslední Pardubice hostí Karvinou, na Dukle se představí Teplice

Fotbalisté Pardubic protestují proti vyloučení Davida Šimka
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga pokračuje 11. kolem, jehož vrcholem je nedělní derby. Dukla se postaví Teplicím, Pardubice budou chtít ukončit čekání na ligovou výhru v zápase s Karvinou. Vrcholem sobotního programu je duel mezi Slovanem Liberec a Bohemians. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.

LIVE
Tipsport2.833.492.46
LIVE
Tipsport2.373.43.04
LIVE
Tipsport1.884.123.72
LIVE
Tipsport1.93.813.94
LIVE
Tipsport2.673.472.61
LIVE
Tipsport2.483.682.7
LIVE
Tipsport1.54.536.27
LIVE
Tipsport2.363.393.06
#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

