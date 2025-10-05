Zorvan: Nic jsem neprovedl, z fanoušků jsem trošku zklamaný, asi rychle zapomněli...
V květnu sejmul dvěma góly ve finále MOL Cupu Spartu a pomohl Sigmě k postupu do Evropy. Doma na Andrově stadionu. Hanáci ho oslavovali, Olomouc mu tehdy patřila se vším všudy. Teď už Filip Zorvan hraje za Jablonec a na Moravě oblíbencem není, o čemž svědčil pískot, bučení, nadávky. „Je to pro mě kaňka, nic jsem neprovedl. Před měsícem mě prosili, abych tady podepsal a teďka tohle...“ vyprávěl devětadvacetiletý záložník zklamaně. Z reakce tribun, výkonu a prohry 0:2.
Samozřejmě to bylo hlavní téma zápasu. Michal Beran, jeden z nejlepších hráčů Jablonce v minulé sezoně, a bývalý olomoucký lídr Filip Zorvan proti sobě. Poprvé v opačných dresech. Komu to půjde lépe a kdo bude úspěšnější?
Beranovi, historicky nejdražší posile Sigmy. Nebyl nejvýraznějším hráčem domácích, ale pomohl k celkové kvalitě, kontrolovanému zápasu a skoku na čtvrté místo. „Zaslouženému,“ podotkl férově kouč do té doby neporaženého Jablonce Luboš Kozel. „Filip nepodal úplně dobrý výkon, ale svezl se s týmem. Neměl se o co opřít,“ hájil svého středopolaře, na kterého se pískalo.
„Je vidět, jak rychle se zapomíná. Nevím, jestli to mám říct úplně napřímo, asi zapomněli, kdo jim taky dvěma góly v Ostravě a dvěma proti Spartě pomohl vyhrát pohár. Možná to vyzní namachrovaně, ale evropské zápasy se tady hrají i díky mojí práci. Říkal jsem si, že gól bych neslavil, ale po takovém průběhu bych ho asi slavil. Jsem z lidí trošku zklamaný, vždycky jsem se k Sigmě vyjadřoval dobře,“ popisoval Zorvan.
Srovnání s Beranem? Spíš se tomu směju
Když šel ve 12. minutě kopat roh, olomoucký kotel za brankou na blonďáka zblízka spustil: „Zorvane, co? Ty k***o!“ Pak už se vulgární nadávky neopakovaly, „jen“ se bučelo a pískalo. „Zažil jsem ve fotbale horší věci, ve dvaceti by mě to rozházelo víc. Zase to není kotel jako na Spartě, Slavii nebo Baníku, kde chodí plné tribuny. Byl to můj první zápas tady na stadionu od finále poháru, vzpomínky budu mít do konce života.“
Kromě pohárového tažení se Zorvanovi v předchozím ročníku dařilo i v lize, kde nasbíral bilanci 5+10 a premiérově nakoukl i do reprezentace. To už je však minulost. Teď se snaží na severu Čech nahradit Berana v nižší pozici, než jakou byl zvyklý. „Srovnání neřeším, spíš se tomu směju. Mně se Bery jako fotbalista líbí,“ řekl.
„Věnovali jsme Filipovi úplně stejnou pozornost jako jakýmkoli jiným hráčům. Určitě ne zvýšenou, protože jeho sportovní forma je oproti minulé sezoně jako nebe a dudy. Přestávka je na něm znát,“ vyprávěl trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Já od fanoušků směrem k němu nic neslyšel. Bučeli? Tak dali svůj názor najevo. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Byl jedním ze stavebních kamenů v minulé sezoně, ale to je fotbal. Asi mu vyčítali, že tady nechtěl dál být. Mají na to právo,“ dodal.
A Hanáci mají zase právo slavit, po pohárovém vypadnutí s divizními Novými Sady se jejich výkony zlepšily, osmnáctibodový zisk je rovněž výborný. Naopak Jablonec se hroutit nemusí, sestavu měl pořádně rozbitou a třetí flek je vydřený. Ztráta mrzí, ale přijít musela. „Žádný strom neroste do nebe. Je na nás, abychom se vrátili k týmovosti, kterou jsem vždy cítil,“ dodal Kozel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu