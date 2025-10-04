Klíče k úspěchu v derby: atomovky na lavici či dotek lídra. A prostor pro...

Předplatné

Chance Liga
Podzimní vrchol fotbalové Chance Ligy je tady! Víkendové 11. kolo završí 315. pražské derby mezi Spartou a Slavií. V jakém rozpoložení půjdou oba favorité na titul do zápasu? Jaké klíče mohou dovést jeden, nebo druhý tým k úspěchu? Co si Sparta nemůže dovolit? A kdo by na straně „sešívaných“ mohl rozhodnout? Odpovědi najdete v tomto článku!

SPARTA | Vindahl: mód Plzeň

Má výkyvy, ale v posledním domácím duelu, a to velmi sledovaném, zachytal. Sparta potřebuje, aby se Peter Vindahl předvedl podobně jako proti Plzni, kdy zaválel v rozehrávce (jeho pasy na seskakujícího Albiona Rrahmaniho byly jedním z klíčů k výhře), ale také na čáře. Letenským by se hodila jeho čtvrtá nula v sezoně.

SPARTA | Neustoupit od Priskeho hry

Sparta si nemůže dovolit jít se Slavií do soubojové války. Potřebuje držet balon, trpělivě si připravovat pozice, zkrátka hrát fotbal, který prosazuje Brian Priske. Musí udržet strukturu, to znamená výstavbu od stoperů přes střední záložníky plus kvalitu v ofenzivní trojice, do které má v tuto chvíli pět vyrovnaných mužů.

SPARTA | Atomovky na lavici

Kouč postaví tři útočníky, mírně se dá očekávat složení John Mercado, Albion Rrahmani, Veljko Birmančevič. Tím mu ale zůstanou na lavici dvě atomové bomby, které mohou být zásadní. Lukáš Haraslín s Janem Kuchtou, pokud nebudou v základu, umějí zahýbat zápasem. To však platí i v případě, že na ní zůstanou Mercado či Rrahmani.

SLAVIA | Bořil: dotek lídra

V milánském chaosu se ukázalo, jak Slavii chybí trojice nejlepších stoperů. „Team management je při hře nejdůležitější,“ posteskl si Jindřich Trpišovský. Do derby kvůli zdravotním problémům jistě nenasadí Holeše s Ogbuem, ale šéf kabiny Bořil má být fit. Na hřiště přinese lídrovské noty, neústupnost, válečnický charakter. „Sešívaným“ o kus zvýší šance na úspěch.

SLAVIA | Trefit hrot

Trenérský štáb má na pozici devítky konečně na výběr. Může zvolit brouska Erika Prekopa, pracanta Mojmíra Chytila a samozřejmě horu Tomáše Chorého. Na Letné jistě očekávají, že nastoupí posledně jmenovaný, ale Trpišovský už několikrát personálně šokoval. Správně vybrat útočnou zbraň je jedním z předpokladů triumfu.

SLAVIA | Prostor pro Chama

Derby často rozhodují výjimečné osobnosti. V nečekané chvíli vymyslí geniální fígl, a soupeř klesá do kolen. Jestli se o někom ze slávistické kabiny dá spolehlivě říct, že přesně tohle chování má v krvi, je to Muhammed Cham. Rakušan však zatím nastupuje do zápasů v pozici žolíka. Dostane v derby víc prostoru?

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

