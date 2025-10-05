Přípravy na derby ONLINE: Bojovná nálada při pochodu slávistů k stadionu Sparty
Dnešní derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie je svátkem nejen na hřišti. Šlágr Chance Ligy si chtějí první říjnovou neděli užít také fanoušci. Monitorujeme události před startem zápasu.
Do pohybu se dal tradiční pochod fanoušků Slavie směrem k Letné. Trasu můžete vidět na mapě. Dress code fanoušků je černé oblečení.
Nejdřív to vypadalo, že fanouškovskému pochodu dnes počasí přát nebude. Start cesty ke stadionu soupeře proběhl pod deštníky.
Celou dobu doprovází pochod policisté, kteří dohlédnou, aby vše proběhlo v klidu. V nasazení je i vrtulník. Na uvedené trase dochází k dopravním omezením. Stejně tak budou dopravní komplikace v okolí stadionu před a po konci zápasu.
V davu se nachází také fanoušci z Polska.
O bojovnou náladu není v davu před překročením na druhý břeh Vltavy nouze.
Pochod slávistů není jediná fanouškovská akce před derby. Na počest 60 let staré sázky se minulý víkend ze Smržovky na Jablonecku vydalo 16 fotbalových fanoušků s trakařem,. Cílem jejich 145 kilometrů dlouhé cesty je: derby! Zatímco v roce 1965 vezl příznivec Sparty Antonín Pavlíček po celou dobu slávistu Františka Pacáka, tentokrát se účastníci výpravy v sezení na trakaři i jeho tlačení střídají.
Akce má stejně jako před 60 lety i benefiční charakter. Tehdejší výtěžek 80 tisíc korun československých putoval na pomoc obci Obid, kterou postihly povodně, a zároveň na podporu výstavby sáňkařské dráhy ve Smržovce. Letos půjde výtěžek na smržovskou sáňkařskou dráhu, která potřebuje opravit.
16 fotbalových fanoušků se s trakařem vydalo na derby pražských S ze Smržovky na Jablonecku • ČTK