SESTŘIHY: Derby bez vítěze, Jablonec poprvé prohrál. Baník zachránil remízu s nováčkem

Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na LetnéZdroj: Michal Beránek / Sport
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Hradecký záložník Václav Pilař se prosadil na hřišti svého bývalého klubu
Ani Vladimír Darida s Tomášem Petráškem nedokázali zabránit plzeňskému vyrovnání na 1:1
Prince Adu a Rafiu Durosinmi se radují z vyrovnávací branky Plzně na 1:1
Fotbalová Chance Liga má za sebou 11. kolo. Jeho vrcholem bylo nedělní derby mezi Spartou a Slavií, které skončilo nerozhodně 1:1. První prohru v ligové sezoně zapsal Jablonec, který padl v Olomouci. Další ztrátu má za sebou také Plzeň, která doma jen remizovala s Hradcem Králové 3:3. Nevyhrál ani trápící se Baník, který na hřišti nováčka ze Zlína zachraňoval remízu až v nastaveném čase. Na SESTŘIHY ze všech zápasů se podívejte na webu iSport.

Sparta - Slavia 1:1

Vrchol podzimní části sezony skončil bez vítěze. Slavia se ujala vedení v 15. minutě díky parádní trefě Vasila Kušeje, v závěru prvního poločasu nicméně srovnal Albion Rrahmani po velké chybě Tomáše Vlčka. Slávistický obránce byl ve druhé půli následně vyloučen, Letenští ovšem přesilovku nedokázali využít. I tak sparťané udrželi vedení v tabulce, „sešívaní“ zůstali o bod na druhém místě.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • isport.tv

Olomouc - Jablonec 2:0 

Sigma využila proti Severočechům skvělého úvodu. Poprvé skórovala ve 24. minutě, kdy Hadaš nahrál Dolžnikovi, jenž si ve vápně položil obránce a propálil Hanuše. Následně se těsně před pauzou výstavní trefou z dálky trefil Mikulenka. Jablonec navzdory první porážce zůstává třetí s šestibodovým náskokem na Hanáky. 

SESTŘIH: Olomouc - Jablonec 2:0. Severočeši poprvé v sezoně prohráli • isport.tv

Plzeň - Hradec Králové 3:3

Plzeň po divokém závěru jen remizovala doma s Hradcem Králové 3:3, přestože hrála od 66. minuty přesilovku po vyloučení hostujícího Tomáše Petráška. Skóre otevřel Ondřej Mihálik, před pauzou srovnal Prince Adu. V 50. minutě „Votroci“ znovu vedli díky Václavu Pilařovi, domácí Rafiu Durosinmi krátce nato neproměnil penaltu. V 88. minutě nigerijský útočník srovnal a vzápětí otočil skóre svým druhým gólem Adu. V šesté minutě nastavení však rozhodl o remíze střídající Jakub Kučera.

Plzeň - Hradec Králové 3:3. Velký obrat Viktorie i přes zahozenou penaltu, v závěru ale srovnal Kučera • isport.tv

Zlín - Baník 1:1

Nováček ze Zlína směřoval za ziskem dalších tří bodů, nakonec se v domácím duelu s Baníkem musel smířit „jen“ s jedním. Skóre otevřel v 17. minutě z pokutového kopu Jakub Černín, vyrovnání přišlo až v úplném závěru díky šťastné trefě Alexandera Munksgaarda. Zlín i tak zůstává bezpečně ukotvený v elitní šestce, Baník zaokrouhlil svůj bodový zisk na deset.

SESTŘIH: Zlín - Ostrava 1:1. Munksgaard zachránil v závěru Baníku bod • isport.tv

Mladá Boleslav - Slovácko 0:0

Mladá Boleslav remizovala doma se Slováckem bez branek. Středočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nevyhráli, mají ale k dobru odložený duel s Bohemians 1905. Celek z Uherského Hradiště čeká na tříbodový zisk dokonce už šest kol. Vzájemný duel skončil remízou potřetí za sebou.

SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slovácko 0:0. Třetí vzájemná remíza v řadě, čekání na výhru se prodloužilo • isportTV

Pardubice - Karviná 2:1

Pardubice porazily doma po obratu Karvinou 2:1. Hosté vedli zásluhou Dávida Krčíka, po změně stran ale srovnal Vojtěch Patrák a otočku dokonal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši jako poslední tým v sezoně nejvyšší soutěže poprvé zvítězili, přesto zůstali na dně tabulky, byť se bodově dotáhli na pražskou Duklu a Slovácko.

SESTŘIH: Pardubice – Karviná 2:1. První výhra domácích v sezoně, v závěru rozhodl Tanko • isportTV

Dukla - Teplice 1:3

Teplice zvítězily v Praze nad Duklou v přesilovce 3:1 a připsaly si druhou výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Skóre otevřel domácí Marcel Čermák, těsně před pauzou srovnal Michal Bílek. Domácí ve druhé půli dohrávali bez vyloučeného kapitána Jana Peterky, početní převahu využili Matyáš Kozák a střídající Benjamin Nyarko.

SESTŘIH: Dukla – Teplice 1:3. Hosté dokonali obrat po přestávce, Peterka byl vyloučen • isportTV

Liberec - Bohemians 0:0

Liberec remizoval s Bohemians Praha 1905 bez branek. Oba týmy prodloužily neporazitelnost v nejvyšší soutěži, která v případě Severočechů trvá pět utkání, u Pražanů ještě o jeden zápas déle.

SESTŘIH: Liberec – Bohemians 0:0. U Nisy gól nepadl, oba týmy prodloužily sérii bez prohry • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

