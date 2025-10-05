SESTŘIHY: Derby bez vítěze, Jablonec poprvé prohrál. Baník zachránil remízu s nováčkem
Fotbalová Chance Liga má za sebou 11. kolo. Jeho vrcholem bylo nedělní derby mezi Spartou a Slavií, které skončilo nerozhodně 1:1. První prohru v ligové sezoně zapsal Jablonec, který padl v Olomouci. Další ztrátu má za sebou také Plzeň, která doma jen remizovala s Hradcem Králové 3:3. Nevyhrál ani trápící se Baník, který na hřišti nováčka ze Zlína zachraňoval remízu až v nastaveném čase. Na SESTŘIHY ze všech zápasů se podívejte na webu iSport.
Sparta - Slavia 1:1
Vrchol podzimní části sezony skončil bez vítěze. Slavia se ujala vedení v 15. minutě díky parádní trefě Vasila Kušeje, v závěru prvního poločasu nicméně srovnal Albion Rrahmani po velké chybě Tomáše Vlčka. Slávistický obránce byl ve druhé půli následně vyloučen, Letenští ovšem přesilovku nedokázali využít. I tak sparťané udrželi vedení v tabulce, „sešívaní“ zůstali o bod na druhém místě.
Olomouc - Jablonec 2:0
Sigma využila proti Severočechům skvělého úvodu. Poprvé skórovala ve 24. minutě, kdy Hadaš nahrál Dolžnikovi, jenž si ve vápně položil obránce a propálil Hanuše. Následně se těsně před pauzou výstavní trefou z dálky trefil Mikulenka. Jablonec navzdory první porážce zůstává třetí s šestibodovým náskokem na Hanáky.
Plzeň - Hradec Králové 3:3
Plzeň po divokém závěru jen remizovala doma s Hradcem Králové 3:3, přestože hrála od 66. minuty přesilovku po vyloučení hostujícího Tomáše Petráška. Skóre otevřel Ondřej Mihálik, před pauzou srovnal Prince Adu. V 50. minutě „Votroci“ znovu vedli díky Václavu Pilařovi, domácí Rafiu Durosinmi krátce nato neproměnil penaltu. V 88. minutě nigerijský útočník srovnal a vzápětí otočil skóre svým druhým gólem Adu. V šesté minutě nastavení však rozhodl o remíze střídající Jakub Kučera.
Zlín - Baník 1:1
Nováček ze Zlína směřoval za ziskem dalších tří bodů, nakonec se v domácím duelu s Baníkem musel smířit „jen“ s jedním. Skóre otevřel v 17. minutě z pokutového kopu Jakub Černín, vyrovnání přišlo až v úplném závěru díky šťastné trefě Alexandera Munksgaarda. Zlín i tak zůstává bezpečně ukotvený v elitní šestce, Baník zaokrouhlil svůj bodový zisk na deset.
Mladá Boleslav - Slovácko 0:0
Mladá Boleslav remizovala doma se Slováckem bez branek. Středočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nevyhráli, mají ale k dobru odložený duel s Bohemians 1905. Celek z Uherského Hradiště čeká na tříbodový zisk dokonce už šest kol. Vzájemný duel skončil remízou potřetí za sebou.
Pardubice - Karviná 2:1
Pardubice porazily doma po obratu Karvinou 2:1. Hosté vedli zásluhou Dávida Krčíka, po změně stran ale srovnal Vojtěch Patrák a otočku dokonal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši jako poslední tým v sezoně nejvyšší soutěže poprvé zvítězili, přesto zůstali na dně tabulky, byť se bodově dotáhli na pražskou Duklu a Slovácko.
Dukla - Teplice 1:3
Teplice zvítězily v Praze nad Duklou v přesilovce 3:1 a připsaly si druhou výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Skóre otevřel domácí Marcel Čermák, těsně před pauzou srovnal Michal Bílek. Domácí ve druhé půli dohrávali bez vyloučeného kapitána Jana Peterky, početní převahu využili Matyáš Kozák a střídající Benjamin Nyarko.
Liberec - Bohemians 0:0
Liberec remizoval s Bohemians Praha 1905 bez branek. Oba týmy prodloužily neporazitelnost v nejvyšší soutěži, která v případě Severočechů trvá pět utkání, u Pražanů ještě o jeden zápas déle.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu