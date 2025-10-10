Předplatné

Slováci přišli o první místo ve skupině, prohráli v Severním Irsku. Belgie se trápila

Kvalifikace MS fotbal 2026
Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu favorita a zdolali oslabené Lucembursko 4:0. Díky třetím výhrám v řadě si vedení ve svých skupinách upevnily Francie a Švýcarsko.

Němci neztráceli čas a už ve 4. minutě poslal míč do sítě Gnabry, ale videorozhodčí odhalil, že se míč odrazil od Woltemadeho ruky. O osm minut později už bylo všechno v pořádku, když se z přímého kopu parádně trefil Raum, který na zdejším stadionu vstoupil do bundesligy. Ve 20. minutě zahrál rukou ve vlastní šestnáctce Carlson, dostal červenou kartu a Kimmich proměnil penaltu. Početní převahu po změně stran hosté ještě dvakrát zužitkovali, zatímco obrana bez problémů udržela čisté konto, což se jí v sedmi předchozích zápasech nepovedlo.

Slováci mají stadion ve Windsor Parku v Belfastu příjemné vzpomínky, před pěti lety tady vyhráli v baráži v prodloužení a postoupili na Euro. Ale tentokrát pro ně zápas začal smolně. Někdejší plzeňský záložník Hrošovský si srazil centrovaný míč do vlastní sítě. Vyrovnat mohl Strelec, ale hrdina z vítězného zápasu nad Německem sám před brankářem poslal míč vedle tyče.

Hosté postrádali klíčového neapolského záložníka Lobotku, jehož vyřadily problémy s třísly. Chyběl i obránce Atlética Madrid Hancko, jehož manželka, bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková, očekává radostnou událost. Z české ligy byl v základní sestavě jen slávista Schranz, po hodině hry ho vystřídal sparťan Haraslín, ale porážku neodvrátil. Naopak Hume devět minut před koncem definitivně rozhodl. Tři uchazeči o postup ze skupiny A tak mají po šesti bodech a Němci vedou tabulku díky lepšímu skóre.

Výhra Francie, přestřelka na Islandu

Francouzi v posledním vzájemném zápase deklasovali Ázerbájdžán 10:0. ale to už je třicet let. Tentokrát téměř celý první poločas dobývali v Parku princů branku hostů marně. Až v nastavení prvního dějství to vzal na sebe Mbappé, prokličkoval do šestnáctky a rozjásal diváky. Kapitán trikolóry se trefil v pátém zápase v řadě a už jen čtyři zásahy mu scházejí na rekord Girouda, který má na kontě 57 branek v reprezentaci. Ve druhém poločase Mbappé připravil načechraným centrem druhý gól pro Rabiota. Osm minut před koncem musel kvůli zranění ze hřiště, ale Thauvin, který ho nahradil, se okamžitě také zapsal mezi střelce.

V zápase o druhé místo ve skupině D vyhrála Ukrajina na Islandu 5:3. Hosté začali v dešti v Reykjavíku lépe zásluhou Malinovského, ale jeho klubový spoluhráč z FC Janov Ellertsson se nenechal zahanbit a vyrovnal. Autor islandského gólu těsně před přestávkou vyrobil v obraně hrubku a Huculjak ji okamžitě potrestal. Přestřelka pokračovala i po změně stran a v závěrečných minutách ji pro sebe rozhodli Ukrajinci. Na Euru hráli už čtyřikrát, ale na světový šampionát se ještě nikdy neprobojovali.

Švýcaři ve skupině B vyhráli doma oba zápasy s čistým kontem a stejně tak uspěli i ve švédské Solně. První gól dal z penalty rekordman Xhaka, hrající 140 zápas v dresu s helvétským křížem, a v nastavení střídající Manzambi tři body pojistil. Kosovo se sparťanem Rrahmanim v útoku v Prištině na slovinskou obranu nevyzrálo. Hosté měl víc šancí a vyhrát jim zabránil několika skvělými zákroky brankář Muric, který se vrátil do týmu poté, co z něj byl vyřazen kvůli porušení disciplíny.

Severní Makedonie uhájila bezbrankovou remízu v belgickém Gentu a udržela se na prvním místě skupiny J. „Rudí ďáblové“ vyhráli dva předchozí zápasy s nejslabšími účastníky skupiny shodně 6:0, ale tentokrát se neprosadili, možná i proto, že jim scházel jejich nejlepší střelec Lukaku. De Cuyper sice našel cestu do sítě, ale jeho zakončení předcházel ofsajd. Na bezbrankové remíze se v týmu hostů podíleli záložník olomoucké Sigmy Kostadinov a obránce Stojčevski ze Slovácka. Ve druhém poločase k nim přibyl útočník Ristovski z Bohemians.

Kazachstán ve třech předchozích utkáních nedal ani gól, ale s Lichtenštejnskem z 204. místa světového žebříčku si poradil. V březnu vyhrál na jeho půdě 2:0 a tentokrát stihl dvě branky už během úvodní půlhodiny. Hlavní postavou byl Kenžebek, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál Zajnutdinovovi před prázdnou branku. Pro nejlepšího střelce Kazachstánu to byl patnáctý gólový zápis. Hosté prohráli i šestý kvalifikační zápas a opět bez vstřelené branky. Ale ani Kazachstán na čtvrtém místě skupiny J už nemá reálnou naději na postup.

Skupina A:
Severní Irsko - Slovensko 2:0 (1:0)
Branky: 18. vlastní Hrošovský, 81. Hume.

Německo - Lucembursko 4:0 (2:0)
Branky: 21. z pen. a 51. Kimmich, 12. Raum, 48. Gnabry. ČK: 20. Carlson (Luc.).

#TýmZVRPSkóreB
1Německo32017:36
2Sev. Irsko32016:46
3Slovensko32013:26
4Lucembursko30031:80

    Skupina B:
    Švédsko - Švýcarsko 0:2 (0:0)
    Branky: 65. Xhaka z pen., 90+4. Manzambi.

    Kosovo - Slovinsko 0:0

    #TýmZVRPSkóreB
    1Švýcarsko33009:09
    2Kosovo31112:44
    3Slovinsko30212:52
    4Švédsko30122:61

      Skupina D:
      Francie - Ázerbájdžán 3:0 (1:0)
      Branky: 45.+2 Mbappé, 69. Rabiot, 84. Thauvin.

      Island - Ukrajina 3:5 (1:2)
      Branky: 59. a 75. Gudmundsson, 35. Ellertsson - 14. a 45.+ 5 Malinovskyj, 45. Huculjak, 85. Kaljužnyj, 88. Očeretko.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Francie33007:19
      2Ukrajina31116:64
      3Island31029:73
      4Ázerbajdžán30121:91

        Skupina J:
        Kazachstán - Lichtenštejnsko 4:0 (2:0)
        Branky: 26. a 59. Kenžebek, 28. Zajnutdinov, 81. Kasym.

         Belgie - Severní Makedonie 0:0

        #TýmZVRPSkóreB
        1Makedonie633011:212
        2Belgie532017:411
        3Wales531111:610
        4Kazachstán62047:116
        5Lichtenštejnsko60060:230

