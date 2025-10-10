Slováci přišli o první místo ve skupině, prohráli v Severním Irsku. Belgie se trápila
Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu favorita a zdolali oslabené Lucembursko 4:0. Díky třetím výhrám v řadě si vedení ve svých skupinách upevnily Francie a Švýcarsko.
Němci neztráceli čas a už ve 4. minutě poslal míč do sítě Gnabry, ale videorozhodčí odhalil, že se míč odrazil od Woltemadeho ruky. O osm minut později už bylo všechno v pořádku, když se z přímého kopu parádně trefil Raum, který na zdejším stadionu vstoupil do bundesligy. Ve 20. minutě zahrál rukou ve vlastní šestnáctce Carlson, dostal červenou kartu a Kimmich proměnil penaltu. Početní převahu po změně stran hosté ještě dvakrát zužitkovali, zatímco obrana bez problémů udržela čisté konto, což se jí v sedmi předchozích zápasech nepovedlo.
Slováci mají stadion ve Windsor Parku v Belfastu příjemné vzpomínky, před pěti lety tady vyhráli v baráži v prodloužení a postoupili na Euro. Ale tentokrát pro ně zápas začal smolně. Někdejší plzeňský záložník Hrošovský si srazil centrovaný míč do vlastní sítě. Vyrovnat mohl Strelec, ale hrdina z vítězného zápasu nad Německem sám před brankářem poslal míč vedle tyče.
Hosté postrádali klíčového neapolského záložníka Lobotku, jehož vyřadily problémy s třísly. Chyběl i obránce Atlética Madrid Hancko, jehož manželka, bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková, očekává radostnou událost. Z české ligy byl v základní sestavě jen slávista Schranz, po hodině hry ho vystřídal sparťan Haraslín, ale porážku neodvrátil. Naopak Hume devět minut před koncem definitivně rozhodl. Tři uchazeči o postup ze skupiny A tak mají po šesti bodech a Němci vedou tabulku díky lepšímu skóre.
Výhra Francie, přestřelka na Islandu
Francouzi v posledním vzájemném zápase deklasovali Ázerbájdžán 10:0. ale to už je třicet let. Tentokrát téměř celý první poločas dobývali v Parku princů branku hostů marně. Až v nastavení prvního dějství to vzal na sebe Mbappé, prokličkoval do šestnáctky a rozjásal diváky. Kapitán trikolóry se trefil v pátém zápase v řadě a už jen čtyři zásahy mu scházejí na rekord Girouda, který má na kontě 57 branek v reprezentaci. Ve druhém poločase Mbappé připravil načechraným centrem druhý gól pro Rabiota. Osm minut před koncem musel kvůli zranění ze hřiště, ale Thauvin, který ho nahradil, se okamžitě také zapsal mezi střelce.
V zápase o druhé místo ve skupině D vyhrála Ukrajina na Islandu 5:3. Hosté začali v dešti v Reykjavíku lépe zásluhou Malinovského, ale jeho klubový spoluhráč z FC Janov Ellertsson se nenechal zahanbit a vyrovnal. Autor islandského gólu těsně před přestávkou vyrobil v obraně hrubku a Huculjak ji okamžitě potrestal. Přestřelka pokračovala i po změně stran a v závěrečných minutách ji pro sebe rozhodli Ukrajinci. Na Euru hráli už čtyřikrát, ale na světový šampionát se ještě nikdy neprobojovali.
Švýcaři ve skupině B vyhráli doma oba zápasy s čistým kontem a stejně tak uspěli i ve švédské Solně. První gól dal z penalty rekordman Xhaka, hrající 140 zápas v dresu s helvétským křížem, a v nastavení střídající Manzambi tři body pojistil. Kosovo se sparťanem Rrahmanim v útoku v Prištině na slovinskou obranu nevyzrálo. Hosté měl víc šancí a vyhrát jim zabránil několika skvělými zákroky brankář Muric, který se vrátil do týmu poté, co z něj byl vyřazen kvůli porušení disciplíny.
Severní Makedonie uhájila bezbrankovou remízu v belgickém Gentu a udržela se na prvním místě skupiny J. „Rudí ďáblové“ vyhráli dva předchozí zápasy s nejslabšími účastníky skupiny shodně 6:0, ale tentokrát se neprosadili, možná i proto, že jim scházel jejich nejlepší střelec Lukaku. De Cuyper sice našel cestu do sítě, ale jeho zakončení předcházel ofsajd. Na bezbrankové remíze se v týmu hostů podíleli záložník olomoucké Sigmy Kostadinov a obránce Stojčevski ze Slovácka. Ve druhém poločase k nim přibyl útočník Ristovski z Bohemians.
Kazachstán ve třech předchozích utkáních nedal ani gól, ale s Lichtenštejnskem z 204. místa světového žebříčku si poradil. V březnu vyhrál na jeho půdě 2:0 a tentokrát stihl dvě branky už během úvodní půlhodiny. Hlavní postavou byl Kenžebek, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál Zajnutdinovovi před prázdnou branku. Pro nejlepšího střelce Kazachstánu to byl patnáctý gólový zápis. Hosté prohráli i šestý kvalifikační zápas a opět bez vstřelené branky. Ale ani Kazachstán na čtvrtém místě skupiny J už nemá reálnou naději na postup.
Skupina A:
Severní Irsko - Slovensko 2:0 (1:0)
Branky: 18. vlastní Hrošovský, 81. Hume.
Německo - Lucembursko 4:0 (2:0)
Branky: 21. z pen. a 51. Kimmich, 12. Raum, 48. Gnabry. ČK: 20. Carlson (Luc.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|3
|2
|0
|1
|7:3
|6
|2
Sev. Irsko
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|3
Slovensko
|3
|2
|0
|1
|3:2
|6
|4
Lucembursko
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
Skupina B:
Švédsko - Švýcarsko 0:2 (0:0)
Branky: 65. Xhaka z pen., 90+4. Manzambi.
Kosovo - Slovinsko 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|2
Kosovo
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|3
Slovinsko
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|4
Švédsko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Skupina D:
Francie - Ázerbájdžán 3:0 (1:0)
Branky: 45.+2 Mbappé, 69. Rabiot, 84. Thauvin.
Island - Ukrajina 3:5 (1:2)
Branky: 59. a 75. Gudmundsson, 35. Ellertsson - 14. a 45.+ 5 Malinovskyj, 45. Huculjak, 85. Kaljužnyj, 88. Očeretko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|3
|3
|0
|0
|7:1
|9
|2
Ukrajina
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3
Island
|3
|1
|0
|2
|9:7
|3
|4
Ázerbajdžán
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
Skupina J:
Kazachstán - Lichtenštejnsko 4:0 (2:0)
Branky: 26. a 59. Kenžebek, 28. Zajnutdinov, 81. Kasym.
Belgie - Severní Makedonie 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Makedonie
|6
|3
|3
|0
|11:2
|12
|2
Belgie
|5
|3
|2
|0
|17:4
|11
|3
Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|4
Kazachstán
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|5
Lichtenštejnsko
|6
|0
|0
|6
|0:23
|0