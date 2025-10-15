Kozel o divném konci v Liberci, práci s Peltou i nabídkách: Když to lidsky není správně…
Je v kurzu, jednoznačně. Už druhou sezonu totiž leští Jablonec do takového třpytu, že bojuje o evropské poháry, či dokonce nahání mocné, tedy Slavii se Spartou. Trenér Luboš Kozel přitom přicházel minulé léto do klubu Miroslava Pelty značně zmuchlaný po podivném konci v Liberci. A teď slyší od nového majitele Jakuba Střeštíka, že by měl příští rok cílit na titul…
Na severu je jako doma, vždyť v často nevlídném klima zažívá už čtvrté trenérské období. Dvakrát Liberec, dvakrát Jablonec, to najdete v trenérském životopisu čtyřiapadesátiletého elegána Luboše Kozla.
„Hory mám rád,“ usměje se v rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby, který proběhl na stadionu na Střelnici, takříkajíc v jabloneckém obýváku. „Na lyže ale jezdím spíš do Alp,“ přizná. Lehký úskok mu v Jablonci dozajista odpustí, vždyť v minulé sezoně pod ním zelenobílí skončili pátí, návrat na evropskou scénu byl blízko.
V té aktuální válí ještě víc – po jedenácti kolech se drží za Spartou a Slavií, k tomu si hlídají šestibodový náskok na čtvrtou Sigmu.
Budete u rozpuku i dál? Údajně jste měl nebo nadále máte nabídky z Plzně a od reprezentace.
„Nebudu vám nic potvrzovat ani vyvracet, ani to nemůžu, nebylo by to kolegiální. Samozřejmě se něco ke mně i do klubu dostává, ale víceméně jsme si vyhodnotili, že mě klub v tuto chvíli nechce uvolnit a já na tom ani nijak nelpím a v žádném případě si odchod nechci vymoct silou.“
Proč?
„Protože to není férové, navíc si myslím, že je korektní každou rozdělanou práci dodělat. Aspoň já to mám takhle nastavené, takže z toho pohledu jsme došli, že tady budu dál pokračovat.“
Tak aspoň jste měl dobré postavení při vyjednávání nové smlouvy. Podepsal jste nedávno životní trenérský kontrakt?
„To si nemyslím. Navíc my jsme se o tom bavili už na konci minulé sezony. Měl jsem nějaké požadavky, chtěl jsem, aby bylo zaručené, že to tady bude fungovat dál, což se splnilo v posledních týdnech, kdy přišel nový majitel. Vypadá to, že jsem podepsal smlouvu až po nabídkách, ale vlastně to tak nebylo, bylo to připravené dřív.“
Do toho je tu nový vlastník Jakub Střeštík, který dokonce vyhlásil útok na titul, tedy ne v současném ročníku, ale v tom dalším. Souzníte s ním?
(směje se) „Doufám, že to byl vtip, že to nemyslel vážně. My samozřejmě stojíme pevně nohama na zemi. Ve fotbale už jsem nějakou dobu, vím, že se fáze úspěchu a neúspěchu prostě střídají. Stačí málo, aby se to zase otočilo. Vážíme si toho, kde jsme a budeme se snažit z toho vytěžit co nejvíc.“
Je vůbec reálné svalit dva giganty nad vámi?