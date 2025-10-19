ONLINE: Baník - Hradec Kr. V základu domácích Havran i Pira, Holec zůstává na lavičce

Předplatné

Dvanácté kolo fotbalové Chance Ligy v neděli nabízí tři utkání. Sparta se představí na Slovácku, ještě předtím ale Baník doma hraje s Hradcem Králové. Celý program pak zakončí večerní duel Jablonce s pražskou Duklou. Už v sobotu Karviná s novým koučem Markem Jarolímem remizovala s Olomoucí, Plzeň se poprvé představila pod vedením Martina Hyského a zdolala Bohemians 1:0. Liberec si dělil body na hřišti Teplic a Mladá Boleslav padla po vyloučení v Pardubicích. Sobotní program uzavřela bezbranková remíza Slavie se Zlínem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů sledujte na iSportu.

Karviná - Olomouc 1:1

Karviná s novým koučem Markem Jarolímem uhrála bod po domácí remíze s Olomoucí. Před reprezentační pauzou mužstvo ze Slezka padlo s Pardubicemi. Sigma v lize bodovala počtvrté v řadě, na výhru s Jabloncem ale nenavázala.

Karviná - Olomouc 1:1. Jarolímova premiéra na lavičce domácích skončila remízou • iSport.cz

Pardubice - Boleslav 2:1

Východočeši s novým trenérem Janem Trousilem vyrukovali na kádr Mladé Boleslavi. Po většinu duelu hráli ve výhodě, poněvadž v 16. minutě se po faulu musel ze hřiště poroučet hostující Filip Matoušek. Boleslav sice v deseti srovnala, ale Pardubičtí si vedení vzali zpět a získali veledůležité tři body.

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 2:1. Trousil začal vítězně, důležité body trefil Sychra • iSport.cz

Teplice - Liberec 1:1

Teplice musí smutnit, o výhru přišly v samotném závěru. Hubené vedení jim vydrželo do 89. minuty, kdy vyrovnal Afolabi Soliu. Žlutomodří otevřeli skóre v 54. minutě díky proměněné penaltě Michala Bílka, naopak Slovan penaltu v podání Marka Hlavatého ve 12. minutě neproměnil. Svěřenci Zdenka Frťaly nenavázali na výhru z minulého kola, Liberec si dělil body podruhé za sebou.

SESTŘIH: Teplice - Liberec 1:1. Domáci neudrželi vedení, v závěru zachránil bod Soliu • iSport.cz

Slavia - Zlín 0:0

Pražané se trápili v prvním poločase, kdy vůbec nevystřelili na bránu. Po změně stran se jejich výkon trochu zlepšil, hosté ale všechny šance přečkali a sami dokázali několikrát zahrozit. „Sešívaní“ se o skóre dostali na první místo tabulky před Spartu, ta jim ale v neděli na Slovácku může odskočit.

SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta, rozhodly promarněné šance po poločase • iSport.cz

Bohemians - Plzeň 0:1

Viktoriáni vyhráli v Praze nad Bohemians 1905 1:0 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Martinem Hyským. Zápas v zaplněném Ďolíčku rozhodl už v deváté minutě Rafiu Durosinmi. „Klokani“ dohrávali od 71. minuty v deseti bez vyloučeného Erica Ramíreze.

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:1. Debut Hyského dopadl vítězně, rozhodl Durosinmi • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

