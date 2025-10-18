Předplatné

ONLINE: Bohemians - Plzeň 0:1. Domácí dohrávají v deseti, Ramírez vyloučen

Eric Ramírez byl ve druhé půli vyloučen
Eric Ramírez byl ve druhé půli vyloučenZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Aleš Čermák se snaží prosadit přes Sampsona Dweha
Nelson Okeke v souboji s Lukášem Červem
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Eric Ramirez, posila Bohemians, v zápase proti Plzni
Emotivní trenér Plzně Martin Hyský
Choreografie plzeňských fanoušků v Ďolíčku
Martin Hyský udílí pokyny Matěji Vydrovi
13
Ve fotbalové Plzni startuje nová éra. Odvolaného trenéra Miroslava Koubka na lavičce nahradil Martin Hyský, kterého na úvod angažmá čeká duel na trávníku Bohemians. A má před sebou jasný úkol: Probudit Viktorii k životu a dostat opět do popředí tabulky. Jak dopadne zápas 12. kola Chance Ligy? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

