Novinky v Pardubicích: Krejčí se vrací na starou pozici, přichází asistent z Plzně
Změna se nakonec koná. Jiří Krejčí, místní legenda, byl opravdu jen dočasným koučem fotbalových Pardubic. Ve dvou zápasech zapsal jedno vítězství, udolal Karvinou, a opět se vrátí na místo konzultanta. Trenérem se stal dosavadní plzeňský asistent Jan Trousil, jenž si s sebou přivedl bývalého spoluhráče Tomáše Polácha.
Po výhře nad Karvinou, v posledním utkání před nynější reprezentační pauzou, vykládal Jiří Krejčí, že je vlastně možné všechno. „Obě varianty,“ pronesl na téma svého setrvání u pardubického týmu.
Když naskočil za propuštěného Davida Střihavku, přitom panoval jasný názor, že jde pouze o dočasné řešení. Krejčí měl dotáhnout mužstvo k reprezentační pauze, ideálně uspět s Baníkem i Karvinou. Povedlo se mu to v druhém případě.
Mužstvo však mělo drajv, proto se jevila i možnost, že zůstane. Navíc nyní ve středu by měl debatovat s fanoušky jako trenér.
Jenže v exponované funkci už nebude. Nakonec přichází Jan Trousil, jak už naznačoval v minulých dnech server infotbal. Podle něj vedl trenér na východě Čech už úterní trénink, později odpoledne ho klub i představil. Navíc s ním dorazila další posila realizačního týmu. Hlavní kouč bude spolupracovat jako s asistentem s někdejším dlouholetým spoluhráčem Tomášem Poláchem.
Ten vedl dosud divizní Strání (4. liga), nyní se vrací na profesionální scénu. Na ní působil na jaře jako asistent ve Slovácku a předtím jako trenér Brna. Na této štaci se dostal v březnu 2024 do sporu s tehdejším trenérem Dukly Petrem Radou, který ho rasisticky urazil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu