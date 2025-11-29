Předplatné

Schick se neprosadil, Bayer s Dortmundem prohrál. Hranáč s Coufalem u výhry

Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Patrik Schick v dresu LeverkusenuZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick v duelu s Dortmundem
Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
Gólová oslava Patrika Schicka
Robin Hranáč v dresu Hoffenheimu
Robin Hranáč a Vladimír Coufal se v Hoffenheimu rozehráli do velmi dobré formy
Patrik Schick se na demolici Heidenheimu podílel dvěma góly
Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
21
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve 12. kole německé ligy St. Pauli 3:1 až dvěma góly v nastavení a zvýšili náskok v čele tabulky na osm bodů. Hoffenheim udolal na domácím trávníku Augsburg 3:0, čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč odehráli celý zápas. Patrik Schick se v dresu Leverkusenu neprosadil ve šlágru proti Borussii Dortmund. Bayer nakonec prohrál 1:2.

Zápas v Mnichově měl šokující úvod. Hosté prohráli osm zápasů v řadě, ale už v šesté minutě Hountondji z Beninu prostřelil brankáře Neuera. St. Pauli pak dvakrát zachránila tyč, než portugalský obránce Guerreiro těsně před přestávkou vyrovnal. Ve druhém poločase pokračovala přehlídka zahozených šancí, i nejlepší ligový střelec Angličan Kane trefil jen tyč. Až po uplynutí normální hrací doby se prosadili Kolumbijec Díaz a Senegalec Jackson.

Bayern si tak spravil chuť po středeční porážce od Arsenalu v Lize mistrů, doma vyhrál poosmé v řadě . V čele tabulky je nepřetržitě už 44 kol, čímž překonal vlastní bundesligový rekord z roku 1973.

Leverkusen vyhrál čtyři předchozí zápasy napříč soutěžemi při skóre 12:1, ale tentokrát tahal za kratší konec. Dvacetiletý Argentinec Anselmino, který v létě přišel na hostování z Chelsea, vstřelil hlavou svůj první gól v bundeslize.

Patrik Schick, který v úterý přispěl gólem k výhře na hřišti Manchesteru City v Lize mistrů, dnes vyslal jen jednu slabou střelu a v 63. minutě ho nahradil devatenáctiletý Kofane z Kamerunu. Místo vyrovnání ale brzy nato padl druhý gól hostů, dal ho Adeyemi a také hlavou. Kamerunský talent sedm minut před koncem svou třetí brankou v bundeslize vrátil domácí do hry, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Heidenheim v závěru otočil zápas na hřišti Unionu Berlín a po vítězství 2:1 opustil poslední příčku. Přitom zápas se pro hosty vůbec nevyvíjel dobře. Nejhorší obrana v lize, která ve svou předchozích zápasech inkasovala celkem devět branek, kapitulovala při Khedirově střele a stav 1:0 vydržel až do 90. minuty. Pak ale hosté ještě stihli dvě branky. To už byl na hřišti i Alex Král, který vstal z lavičky na posledních 17 minut.

Hoffenheim se po nevydařeném startu rozjel, z posledních šesti kol vytěžil 16 bodů a v neúplné tabulce poskočil už na čtvrté místo. Zápas s Augsburgem byl rozhodnutý už v prvním poločase. Hlavním hrdinou byl Nizozemec Burger, který na první gól přihrál Tourému z Pobřeží slonoviny a druhý vstřelil sám. Vlastní branka v závěru prvního dějství zmar hostů dovršila. V obraně vítězů odehráli Vladimír Coufal a Robin Hranáč celé utkání.

Werder Brémy hrál doma s nováčkem z Kolínem nad Rýnem 1:1. Vedení mu vynesla přesná hlavička Rakušana Friedla, ale devatenáctiletý Mala v nastavení vyrovnal a v hektickém závěru domácí dohrávali v deseti bez vyloučeného Starka.

Bundesliga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
00Detail
LIVE
30Detail
LIVE
31Detail
LIVE
11Detail
LIVE
12Detail
LIVE
12Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern12111044:934
2Lipsko1282222:1326
3Dortmund1274121:1125
4Leverkusen1272328:1723
5Hoffenheim1272325:1723
6Stuttgart1171320:1522
7Frankfurt1162327:2220
8Werder1244416:2116
9Köln1243521:2015
10Union Berlin1243515:1915
11Mönchengladbach1234516:1913
12Freiburg1134415:2013
13Augsburg1231815:2710
14Hamburger112369:179
15Wolfsburg1122713:218
16Heidenheim1222810:278
17St. Pauli1221910:247
18Mainz1113711:196
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů