Schick se neprosadil, Bayer s Dortmundem prohrál. Hranáč s Coufalem u výhry
Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve 12. kole německé ligy St. Pauli 3:1 až dvěma góly v nastavení a zvýšili náskok v čele tabulky na osm bodů. Hoffenheim udolal na domácím trávníku Augsburg 3:0, čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč odehráli celý zápas. Patrik Schick se v dresu Leverkusenu neprosadil ve šlágru proti Borussii Dortmund. Bayer nakonec prohrál 1:2.
Zápas v Mnichově měl šokující úvod. Hosté prohráli osm zápasů v řadě, ale už v šesté minutě Hountondji z Beninu prostřelil brankáře Neuera. St. Pauli pak dvakrát zachránila tyč, než portugalský obránce Guerreiro těsně před přestávkou vyrovnal. Ve druhém poločase pokračovala přehlídka zahozených šancí, i nejlepší ligový střelec Angličan Kane trefil jen tyč. Až po uplynutí normální hrací doby se prosadili Kolumbijec Díaz a Senegalec Jackson.
Bayern si tak spravil chuť po středeční porážce od Arsenalu v Lize mistrů, doma vyhrál poosmé v řadě . V čele tabulky je nepřetržitě už 44 kol, čímž překonal vlastní bundesligový rekord z roku 1973.
Leverkusen vyhrál čtyři předchozí zápasy napříč soutěžemi při skóre 12:1, ale tentokrát tahal za kratší konec. Dvacetiletý Argentinec Anselmino, který v létě přišel na hostování z Chelsea, vstřelil hlavou svůj první gól v bundeslize.
Patrik Schick, který v úterý přispěl gólem k výhře na hřišti Manchesteru City v Lize mistrů, dnes vyslal jen jednu slabou střelu a v 63. minutě ho nahradil devatenáctiletý Kofane z Kamerunu. Místo vyrovnání ale brzy nato padl druhý gól hostů, dal ho Adeyemi a také hlavou. Kamerunský talent sedm minut před koncem svou třetí brankou v bundeslize vrátil domácí do hry, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.
Heidenheim v závěru otočil zápas na hřišti Unionu Berlín a po vítězství 2:1 opustil poslední příčku. Přitom zápas se pro hosty vůbec nevyvíjel dobře. Nejhorší obrana v lize, která ve svou předchozích zápasech inkasovala celkem devět branek, kapitulovala při Khedirově střele a stav 1:0 vydržel až do 90. minuty. Pak ale hosté ještě stihli dvě branky. To už byl na hřišti i Alex Král, který vstal z lavičky na posledních 17 minut.
Hoffenheim se po nevydařeném startu rozjel, z posledních šesti kol vytěžil 16 bodů a v neúplné tabulce poskočil už na čtvrté místo. Zápas s Augsburgem byl rozhodnutý už v prvním poločase. Hlavním hrdinou byl Nizozemec Burger, který na první gól přihrál Tourému z Pobřeží slonoviny a druhý vstřelil sám. Vlastní branka v závěru prvního dějství zmar hostů dovršila. V obraně vítězů odehráli Vladimír Coufal a Robin Hranáč celé utkání.
Werder Brémy hrál doma s nováčkem z Kolínem nad Rýnem 1:1. Vedení mu vynesla přesná hlavička Rakušana Friedla, ale devatenáctiletý Mala v nastavení vyrovnal a v hektickém závěru domácí dohrávali v deseti bez vyloučeného Starka.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|12
|11
|1
|0
|44:9
|34
|2
Lipsko
|12
|8
|2
|2
|22:13
|26
|3
Dortmund
|12
|7
|4
|1
|21:11
|25
|4
Leverkusen
|12
|7
|2
|3
|28:17
|23
|5
Hoffenheim
|12
|7
|2
|3
|25:17
|23
|6
Stuttgart
|11
|7
|1
|3
|20:15
|22
|7
Frankfurt
|11
|6
|2
|3
|27:22
|20
|8
Werder
|12
|4
|4
|4
|16:21
|16
|9
Köln
|12
|4
|3
|5
|21:20
|15
|10
Union Berlin
|12
|4
|3
|5
|15:19
|15
|11
Mönchengladbach
|12
|3
|4
|5
|16:19
|13
|12
Freiburg
|11
|3
|4
|4
|15:20
|13
|13
Augsburg
|12
|3
|1
|8
|15:27
|10
|14
Hamburger
|11
|2
|3
|6
|9:17
|9
|15
Wolfsburg
|11
|2
|2
|7
|13:21
|8
|16
Heidenheim
|12
|2
|2
|8
|10:27
|8
|17
St. Pauli
|12
|2
|1
|9
|10:24
|7
|18
Mainz
|11
|1
|3
|7
|11:19
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup