Kania a Střeštík o „farmách“ Slavie či vztazích se Spartou. FK Jizerky? Je lepší mít…
V minulé sezoně se na stadionu U Nisy před derby sušila jablka, provokovalo se, z obou stran padala peprná vyjádření. Následoval liberecký výprask 0:5. Na straně Jablonce padala slova o karmě, u domácích potyčka s vlastními fanoušky. Takto divoké scény od večerního šlágru Liberec–Jablonec už nečekejte. Po změně majitelské struktury na Střelnici panuje mezi kluby nečekané příměří. Alespoň zákulisní. „Ve spoustě věcí máme podobný názor,“ shodují se majitelé Ondřej Kania a Jakub Střeštík v exkluzivním dvojrozhovoru před podještědským derby.
Oba dva od sebe sice dělí čtrnáct let, ale Ondřej Kania i Jakub Střeštík jsou z velmi podobného těsta. „Koukněte na naše data narození, oba jsme střelci,“ směje se čerstvý majitel 90 % akcií Jablonce. Od chvíle, kdy do fotbalu vstoupil, se už se svým protějškem mnohokrát setkal, potykali si, pravidelně debatují, byť na hřišti (a převážně v sobotu večer) jsou rivaly. V exkluzivním živém přenosu webu iSport.cz se oba svérázové o derby i českém fotbale rozpovídali, a do toho odpověděli i na mnohé dotazy přímo od fanoušků.
Pánové, jak se před velkým derby cítíte?
Ondřej Kania: „Bojovně. Budu meditovat, snad čas do večerního zápasu uteče. Moc se těším, ale zároveň vím, co jsme zažili před rokem. Kuba mi ale slíbil, že pokud prohrajeme, bude to už jen o gól. Věřím mu.“ (směje se)
Jakub Střeštík: „Je pro mě první příležitost to zažít, bohužel to ale zažiju na dálku. Jsem s rodinou v zahraničí. Je mi to líto, ale velitelka zavelela. (směje se) Derby je vrcholem mnoha diskuzí, které s Ondrou poslední měsíce máme. I já v sobě mám bojovnost, ale zároveň pokoru. Někdy se daří víc, někdy míň. Chceme vyhrát, ale hlavním cílem je, aby hráči odcházeli z trávníku zdraví a fanoušci z tribun spokojení.“
Jak vnímáte předzápasovou atmosféru?
JS: „Jsem úplně nadšený. Poprvé reálně vidím vlnu silného fanouškovství, je mnohokrát větší než kdy předtím. Probíhají videa ze strany hráčů i fanoušků, přijde se v černé s šálou, budou nové plachty a slogany… Opravdu cítím, jak se v posledních dnech zvedá derby vlna. Nemám informace, že by měl být nějaký pochod, ale chci s fanoušky do budoucna pracovat, aby i to bylo součástí naší DNA. Každý domácí zápas chodím do kotle a řeším jejich potřeby. Ondra má rok a půl náskok, my jsme na samém začátku.“
Jsou za derby větší prémie?