ONLINE: Slavia - Baník 0:0. Domácí v bráně s Markovičem, na hrotu Chorý s Chytilem

David Moses ze Slavie se snaží obejít ostravského Davida Planku
David Moses ze Slavie se snaží obejít ostravského Davida Planku
Chance Liga
Čekání úřadujícího mistra na výhru se nepříjemně protahuje. Sérii tří ligových ztrát se fotbalisté Slavie ve 14. kole Chance Ligy pokoušejí ukončit doma proti Baníku. Tým kouče Jindřicha Trpišovského má velkou příležitost vrátit se na vítěznou vlnu, neboť v ještě větším trápení se nacházejí Ostravané. Po dvou prohrách v řadě jsou jen dva body ode dna tabulky. Dočkají se sešívaní výhry v Edenu po více než měsíci? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

00

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1484219:1128
3Slavia1376022:827
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

