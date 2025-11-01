ONLINE: Slavia - Baník 0:0. Domácí v bráně s Markovičem, na hrotu Chorý s Chytilem
Čekání úřadujícího mistra na výhru se nepříjemně protahuje. Sérii tří ligových ztrát se fotbalisté Slavie ve 14. kole Chance Ligy pokoušejí ukončit doma proti Baníku. Tým kouče Jindřicha Trpišovského má velkou příležitost vrátit se na vítěznou vlnu, neboť v ještě větším trápení se nacházejí Ostravané. Po dvou prohrách v řadě jsou jen dva body ode dna tabulky. Dočkají se sešívaní výhry v Edenu po více než měsíci? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu