Karviná - Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning

Abdallah Gning se raduje z gólu s Jiřím Fleišmanem
Abdallah Gning se raduje z gólu s Jiřím FleišmanemZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Gólová oslava Abdallaha Gninga
Lukáš Haraslín naskočil po zranění ve druhém poločase
Angelo Preciado v souboji s Jiřím Fleišmanem
John Mercado se raduje z gólu s Veljkem Birmančevičem
Karvinská radost po trefě Aboubacara Traoreho proti Spartě
Jakub Martinec s Filipem Panákem na centr nedosáhli
Trenér Karviné Marek Jarolím během zápasu se Spartou
19
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Sparta nezvládla ve 14. kole Chance Ligy zápas v Karviné, Slezané se radují z vítězství 2:1. Domácí poslal do vedení Aboubacar Traore, za hosty srovnal John Mercado. Na vítěznou trefu Abdallaha Gninga už ale Pražané odpověď nenašli. Sparta přišla o první místo v tabulce, klesla o skóre za Slavii na druhou příčku. Karviná je sedmá, pod vedením Marka Jarolíma získala ze tří zápasů sedm bodů.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

