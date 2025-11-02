Karviná - Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning
Sparta nezvládla ve 14. kole Chance Ligy zápas v Karviné, Slezané se radují z vítězství 2:1. Domácí poslal do vedení Aboubacar Traore, za hosty srovnal John Mercado. Na vítěznou trefu Abdallaha Gninga už ale Pražané odpověď nenašli. Sparta přišla o první místo v tabulce, klesla o skóre za Slavii na druhou příčku. Karviná je sedmá, pod vedením Marka Jarolíma získala ze tří zápasů sedm bodů.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu