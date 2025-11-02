Předplatné

SESTŘIH: Karviná - Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná – Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning • Zdroj: isportTV
Pavel Kadeřábek a Lukáš Haraslín si s fanoušky vyříkávají porážku v Karviné
Jaroslav Zelený a Lukáš Haraslín po porážce v Karviné
Brian Priske po porážce v Karviné
Hráči Karviné slaví vítězství nad Spartou
Brian Priske a Lukáš Haraslín před kotlem po porážce v Karviné
Zklamaný Jakub Martinec po porážce v Karviné
Abdallah Gning se raduje z gólu s Jiřím Fleišmanem
28
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (143)

Sparta nezvládla ve 14. kole Chance Ligy zápas v Karviné, Slezané se radují z vítězství 2:1. Pražané utrpěli teprve druhou porážku v sezoně nejvyšší soutěže a promarnili možnost vrátit se do čela tabulky před Slavii. Obhájce titulu z Edenu figuruje na vedoucí příčce díky lepšímu skóre. Letenští v lize podlehli Karviné po sérii 10 výher.

Všechny tři branky padly až po změně stran. Slezany, které vítězství vyneslo na sedmé místo tabulky, poslal v 63. minutě do vedení Aboubacar Traoré z Pobřeží slonoviny. John Mercado z Ekvádoru sice brzy vyrovnal, ale poslední slovo měl 12 minut před koncem Senegalec Abdallah Gning.

Letenští potvrdili aktuální výsledkovou krizi, z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný. Nejproduktivnější ligový útok se dnes jen těžko prosazoval, mezi tyče mířily za celý zápas jen dvě střely Pražanů, domácí byli mnohem aktivnější. Jejich nový trenér Marek Jarolím zůstává po třech duelech nejvyšší soutěže a jednom pohárovém utkání dál bez porážky.

Video placeholder
Radost v Karviné po výhře nad Spartou

Oba trenéři ve srovnání s posledním zápasem udělali po jedné změně v sestavě. V domácí záloze se poprvé od úvodního kola objevil od začátku Šigut místo zraněného Singhateha. Dánský trenér Pražanů Brian Priske v generálce na čtvrteční utkání Konferenční ligy proti Čenstochové poslal do obrany Uchennu za zraněného Sörensena.

První povedenou střelu vyslal v 18. minutě sparťan Ryneš, který před dvěma lety dal Karviné svůj první ligový gól v letenském dresu, ale tentokrát těsně minul. Na druhé straně si brankář Vindahl poradil se střelou Ayaosiho.

Poté na hlavičku stejného hráče ve 37. minutě už sice nedosáhl, ale zachránila ho spojnice tyče a břevna. Domácí byli dál nebezpečnější, dvakrát se do šance tlačil Šigut, ale nedokázal přesně zakončit.

Článek pokračuje pod infografikou.

Po změně stran mířil po brejku Ayaosi do odkryté branky, ale Zelený, který do druhé půle vystřídal Uchennu, míč zblokoval a spolu s Vindahlem hrozbu zažehnali. V 63. minutě už hosté poprvé kapitulovali. Fleišmanův dlouhý aut přizvedl hlavou Krčík a Traoré poslal míč hlavou do sítě. Pro karvinského obránce to byl po více než dvouleté přestávce druhý gól v české lize.

Domácí se z vedení radovali jen devět minut, než Birmančevič rozhodil jejich obranu a Mercado vstřelil třetí gól od svého srpnového příchodu na Letnou. Na poslední čtvrthodinu vyběhl na trávník kapitán Sparty Haraslín poprvé od poloviny října, kdy se vrátil ze srazu slovenské reprezentace se zraněným kotníkem.

Letenští chtěli dokonat obrat, jenže místo toho znovu inkasovali. Gning dostal v 78. minutě před šestnáctkou hodně místa, vypálil a míč po Panákově teči skončil v síti. Pro nejlepšího střelce Slezanů to byl už šestý gól v ligové sezoně a pro sparťanského stopera, který v Karviné s fotbalem začínal, nepodařená oslava dnešních 30. narozenin.

Slezané doma zdolali Spartu vůbec poprvé a po vítězství v Mladé Boleslavi ve druhém kole po sobě zapsali tři body. Na kontě mají již 24 branek, stejně jako lídr tabulky Slavia a jen o dvě méně než Letenští.

LIVE
21Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (143)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů