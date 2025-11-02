SESTŘIH: Karviná - Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning
Sparta nezvládla ve 14. kole Chance Ligy zápas v Karviné, Slezané se radují z vítězství 2:1. Pražané utrpěli teprve druhou porážku v sezoně nejvyšší soutěže a promarnili možnost vrátit se do čela tabulky před Slavii. Obhájce titulu z Edenu figuruje na vedoucí příčce díky lepšímu skóre. Letenští v lize podlehli Karviné po sérii 10 výher.
Všechny tři branky padly až po změně stran. Slezany, které vítězství vyneslo na sedmé místo tabulky, poslal v 63. minutě do vedení Aboubacar Traoré z Pobřeží slonoviny. John Mercado z Ekvádoru sice brzy vyrovnal, ale poslední slovo měl 12 minut před koncem Senegalec Abdallah Gning.
Letenští potvrdili aktuální výsledkovou krizi, z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný. Nejproduktivnější ligový útok se dnes jen těžko prosazoval, mezi tyče mířily za celý zápas jen dvě střely Pražanů, domácí byli mnohem aktivnější. Jejich nový trenér Marek Jarolím zůstává po třech duelech nejvyšší soutěže a jednom pohárovém utkání dál bez porážky.
Oba trenéři ve srovnání s posledním zápasem udělali po jedné změně v sestavě. V domácí záloze se poprvé od úvodního kola objevil od začátku Šigut místo zraněného Singhateha. Dánský trenér Pražanů Brian Priske v generálce na čtvrteční utkání Konferenční ligy proti Čenstochové poslal do obrany Uchennu za zraněného Sörensena.
První povedenou střelu vyslal v 18. minutě sparťan Ryneš, který před dvěma lety dal Karviné svůj první ligový gól v letenském dresu, ale tentokrát těsně minul. Na druhé straně si brankář Vindahl poradil se střelou Ayaosiho.
Poté na hlavičku stejného hráče ve 37. minutě už sice nedosáhl, ale zachránila ho spojnice tyče a břevna. Domácí byli dál nebezpečnější, dvakrát se do šance tlačil Šigut, ale nedokázal přesně zakončit.
Článek pokračuje pod infografikou.
Po změně stran mířil po brejku Ayaosi do odkryté branky, ale Zelený, který do druhé půle vystřídal Uchennu, míč zblokoval a spolu s Vindahlem hrozbu zažehnali. V 63. minutě už hosté poprvé kapitulovali. Fleišmanův dlouhý aut přizvedl hlavou Krčík a Traoré poslal míč hlavou do sítě. Pro karvinského obránce to byl po více než dvouleté přestávce druhý gól v české lize.
Domácí se z vedení radovali jen devět minut, než Birmančevič rozhodil jejich obranu a Mercado vstřelil třetí gól od svého srpnového příchodu na Letnou. Na poslední čtvrthodinu vyběhl na trávník kapitán Sparty Haraslín poprvé od poloviny října, kdy se vrátil ze srazu slovenské reprezentace se zraněným kotníkem.
Letenští chtěli dokonat obrat, jenže místo toho znovu inkasovali. Gning dostal v 78. minutě před šestnáctkou hodně místa, vypálil a míč po Panákově teči skončil v síti. Pro nejlepšího střelce Slezanů to byl už šestý gól v ligové sezoně a pro sparťanského stopera, který v Karviné s fotbalem začínal, nepodařená oslava dnešních 30. narozenin.
Slezané doma zdolali Spartu vůbec poprvé a po vítězství v Mladé Boleslavi ve druhém kole po sobě zapsali tři body. Na kontě mají již 24 branek, stejně jako lídr tabulky Slavia a jen o dvě méně než Letenští.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu