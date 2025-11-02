Na Spartu se v Karviné pískalo, nespokojení fanoušci. Domácí byli v euforii
Když opustí letenský domov, nachází se jednou nohou v maléru. Sparta prohrála čtvrtý z posledních sedmi venkovních zápasů, navíc v této ligové sezoně poztrácela mimo vlastní stadion dohromady už deset bodů. V neděli odpoledne narazila v Karviné po výsledku 1:2. „Tohle bylo od všech málo,“ přiznal trenér Brian Priske.
Přišel k lavičce hostů, která byla v naprosté euforii. Brian Priske, trenér Sparty, pogratuloval členům realizačního týmu Karviné k velmi nečekanému vítězství. Přitom měl svěšenou hlavu, byl viditelně skleslý. Podobně jako před dvěma týdny na Slovácku (0:0) a poté po utkání v Konferenční lize v Rijece (0:1).
Tentokrát to schytal od fanoušků, kteří se vměstnali do sektoru hostů v Karviné. Byla znát nespokojenost, dokonce se ozýval i pískot. „Těžko se mi hledají slova,“ reagoval kapitán Lukáš Haraslín. „To jsou věci, které samozřejmě vnímáme. Fanoušci mají právo být nahněvaní. Máme ale před sebou hodně zápasů, výkony zlepšíme,“ slíbil slovenský reprezentant.
Napjatá atmosféra uvnitř sparťanského táboru vyplývá z toho, že Pražané se znovu trápili na hřišti soupeře. Byli křehcí v defenzivě, pomalí směrem dopředu a řada hráčů předvedla podprůměrné individuální výkony. Statistiky jsou vypovídající: jeden vstřelený gól, hodnota očekávaných gólů 0,72 a dvě střely na branku.
Přesto ještě dlouho sahali po obratu. Trenér Priske v 76. minutě nasadil do hry Haraslína, který si zapsal první start po zranění kotníku. Místo ofenzivního tlaku přišla obrovská rána. A definitivní. Abdallah Gning dostal prostor na středu hřiště, navedl si balon na pravačku a napřáhl ke střele. Filip Panák, stoper hostů, do ní strčil nohu a tečoval míč tak, že Peter Vindahl nemohl zareagovat.
Karvinští se zaslouženě vrátili do vedení. Domácí fanoušci vybouchli radostí, byla z toho obrovská euforie. Gning se rozběhl do strany a vysekl akrobatickou oslavu. Když Jarolímovi svěřenci dohrávali utkání, po tribunách řádila mexická vlna (byť velmi skromná). „To nám dodává sílu,“ uvedl křídelník Samuel Šigut. „Jsem v rozpuku, těžko se mi zápas hodnotí racionálně a objektivně,“ zářil nadšením kouč karvinského celku Marek Jarolím „Byli jsme aktivní, šli vítězství naproti a i s tak kvalitním týmem jsme hráli odvážně, drželi balon na zemi a chtěli hrát,“ podotkl.
„Karviná byla určitě lepším týmem na hřišti,“ uznal Priske. „A proto jsem nespokojený. Podali jsme špatný výkon. Respektujeme výkon soupeře, ale dívám se na svůj tým, a to nebylo určitě dostatečné. Hodně hráčů podalo podprůměrný výkon,“ zdůraznil.
První šok přišel v 63. minutě, když po zaváhání stoperů Martince a Panáka skóroval po autovém vhazování Aboubacar Traoe. Na to ještě stačil odpovědět pořádnou dělovkou John Mercado. Ale víc toho Sparta ve druhé půli neměla.
Uchennova nejistota
Televizní záběry na Priskeho byly už v první půli všeříkající. Dánský kouč se po půlhodině hry usadil na lavici, vzal do ruky propisku a hbitě jezdil po papíře. Později se postavil do technického území vedle asistenta Diarmuida O´Carrolla. Oba zamyšleně hleděli na hřiště a gestikulovali, jak zlepšit výstavbu od stoperů, jak se mají pohybovat wingbeci, jak zefektivnit přechod do ofenzivy.
To všechno Spartě haprovalo po celý první poločas.
Emmanuel Uchenna se vrátil po pauze dvou zápasů do základní sestavy. Kvůli zranění Asgera Sörensena nastoupil vpravo, a už od páté minuty hrál se žlutou kartou. I proto po první půli dohrál, nahradil ho Jaroslav Zelený. Uprostřed byl Panák, napravo Martinec (podruhé v řadě).
Dalším důvodem Uchennova střídání byla nejen jeho defenzivní nejistota. Nigerijský stoper nestíhal Emmanuela Ayaosioho, který se protlačil do několika zajímavých šancí. Na hraně vápna střílel doprostřed branky Petera Vindahla, později po centru Abdallaha Gninga trefil hlavou tyč.
Karvinští hráli ve vysoké intenzitě, kombinovali, dařila se jim výstavba hry. Kromě Ayaosiho fungoval na levém křídle Samuel Šigut, z pravé strany centroval obránce Traore.
A druhou půli začali opět ve velkém stylu. Ayaosi po Šigutově centru nepřekonal Vindahla, který odražený balon napálil přímo do něj. Poté Gning střílel na přední tyč.
Tohle jsou důvody, proč výhra Karviné nepřekvapí a Sparta opustila vedoucí příčku ligové tabulky. „Všichni sedí v kabině a vědí, že tohle je prostě málo,“ zakončil Priske.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu