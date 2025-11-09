Předplatné

ONLINE: Liberec - Karviná 1:0. Kontroverzní gól Krollise, hosté v deseti

Aboubacar Traore byl vyloučen za tvrdý zákrok na Azize Kayonda
Aboubacar Traore byl vyloučen za tvrdý zákrok na Azize Kayonda
Aziz Kayondo v souboji s Aboubacarem Traorém
Raimonds Krollis slaví gól proti Slovácku
Fotbalisté Jablonce porazili Baník 1:0
Trenér Baníku Tomáš Galásek během zápasu s Jabloncem
Fotbalisté Jablonce porazili Baník 1:0
Kvůli kouři z dýmovnic fanoušků Baníku byl zápas s Jabloncem na několik minut přerušen
Fotbalisté Jablonce porazili Baník 1:0
38
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí patnáctým kolem. Nedělní program otevírá souboj Liberce s Karvinou. Sparta pak hostí Teplice, Olomouc čekají Pardubice. Vše vyvrcholí šlágrem mezi Plzní a Slavií. V sobotu Baník prohrál s Jabloncem 0:1, tři body slaví Hradec, Mladá Boleslav i Bohemians. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

Hradec Králové - Slovácko 4:0

Hradec Králové rozstřílel Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik. Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už deset kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.

SESTŘIH: Hradec Králové - Slovácko 4:0. Východočeši popáté za sebou bodovali, dvakrát skóroval Slončík • isportTV

Zlín - Bohemians 0:1

Bohemians zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti „Klokanům“ se mu doma nedaří. Z posledních třinácti ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.

SESTŘIH: Zlín - Bohemians 0:1. Pražané v lize vyhráli poprvé po šesti zápasech, tři body jim zařídil Sakala • isportTV

Dukla - Mladá Boleslav 0:1

Mladá Boleslav zvítězila v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a posunuli se o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.

SESTŘIH: Dukla - Mladá Boleslav 0:1. Hosté ovládli důležitý duel v boji o udržení, rozhodl Zíka • isportTV

Baník - Jablonec 0:1

Jablonec zvítězil v Ostravě 1:0 a minimálně do neděle poskočil do čela neúplné tabulky. Jediný gól dal ve 25. minutě Lamin Jawo. Baník pak i přes velký tlak a řadu šancí nevyrovnal a pod novým trenérem Tomášem Galáskem prohrál bez vstřelené branky i čtvrtý zápas nejvyšší soutěže. Jablonec v lize porazil Ostravu potřetí za sebou.

SESTŘIH: Baník – Jablonec 0:1. Domácí opět vyšli gólově naprázdno, Severočeši poskočili do čela • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1594220:1131
2Slavia1486024:830
3Sparta1493226:1430
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Hr. Králové1565424:2023
7Zlín1565419:1623
8Karviná1471624:2022
9Liberec1455419:1620
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Pardubice1426616:2512
13Dukla1526710:1912
14Teplice1425714:2111
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

